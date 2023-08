Remplir le coffre

Loin des paradis fiscaux.

Je me fais fort de passer maître dans l'art complexe de remplir un coffre. Hélas, je ne me fais guère d'illusions, jamais il ne sera question de ces monstres de ferraille à ouverture aussi codifiée que secrète pour y dissimuler bijoux de famille et le lingot qui dort. Il n'est ici question que de ce coffre automobile qui vous fixe en fonction de la taille de votre véhicule, le volume de bagages qui devra se plier à votre rangement sagace.

Bien sûr, il est de plus malins qui accroissent la chose par un appendice qu'il soit fixé sur le toit ou bien posé sur des roues à l'arrière de votre berline. De vous à moi, le coffre de toit exige quelques contorsions sur la pointe des pieds tandis que la remorque suppose une dextérité à la manœuvre qui sort largement de mes compétences.

C'est donc de sa seule capacité que dépend cet empilement savant qui annonce le départ ou le retour de congé. Si à l'aller, l'ordre est naturel, il n'en est hélas pas de même au retour quand des éléments parasites viennent accroître la difficulté. C'est donc de ce dernier qu'il sera question ici dans ce savant traité de la concentration bagagière.

La valise coffre, rigide et augmentée de roulettes qui prennent de la place tout en se refusant sournoisement à la compression s'impose en tout premier lieu. Manquant de souplesse et refusant obstinément de se plier à vos contraintes, elle est le préalable à tout autre contenant. Se pose d'emblée la question des roues. Faut-il les mettre côté siège ou bien côté haillon ? Je laisse à chacun le choix d'en décider, l'ajustement aux variables individuelles n'entre pas dans les données corrigées de ce billet.

Il me faut à ce stade de la réflexion faire une petite remarque non dénuée d'importance. Il convient de rendre cette opération complexe et lente afin d'échapper pendant ce temps à l'opération nettoyage de la résidence estivale que vous quittez. Ce stratagème a été intégré de longue date par mes congénères machistes. Faire et défaire étant en la matière la plus sûre manière de ne pas mettre les pieds là où il convient de passer la serpillière. Mais revenons à notre problématique géométrique.

La cohabitation du dur et du mou, du rigide et du souple est la garantie de l'optimisation des espaces. C'est dans l'art délicat d'assembler les différences que se jouent les clefs du succès. Le sac de voyage en toile est à ce titre le bienfaiteur du rangeur de coffre tandis que les valises se jouent de ses nerfs et de sa patience. Pourquoi diantre, n'ont-elles pas toute la même taille ? Elles sont une source inépuisable de place perdue, de vide à combler de petits riens.

Ce sont ces derniers qui feront de toute manière le succès de l’entreprise. Sacs en toile, pochetons, bananes viendront opportunément remplir ce qui ne servait à rien du fait de l'incompatibilité d'une flotte de bagages constituée au fil du temps sans une logique précise. On ne dira jamais assez à quel point cet aspect est fondamental dans les difficultés rencontrées par l'expert du coffre.

Les vêtements en vrac achèveront le travail, constituant alors la cerise sur le fardeau de l'ensemble tout en suppléant une plage arrière qui loin d'être de tout repos, a préféré rester à la maison afin de pouvoir dépasser le volume recommandé par une bonne visibilité. Une telle considération doit être oubliée lors de tels trajets.

Une fois que tout est en place, assurez-vous que rien d'indispensable à la bonne marche du trajet retour n'a été glissé inopinément au fond d'un sac. Si tel est le cas, vous n'avez plus qu'à tout recommencer et vous découvrirez à votre profond étonnement, que cette fois, le coffre a rétréci durant l'opération. Il est des mystères insondables et celui-ci en est un de toute première importance.

C'est donc les nerfs en pelote que vous rentrerez de votre lieu de villégiature y compris si ce n'est pas le Pays basque. Avant de partir, vérifier quand même que vous n'oubliez personne, ce serait ballot de faire demi-tour parce qu'un gamin est resté enfermé dans les toilettes.