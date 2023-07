Retrouver l’âge d’or perdu

Indiana Jones revient dans un 5ème opus avec le titre "Indiana Jones et le Cadran de la Destinée". La genèse de ces films a pour titre générique "La recherche de l'âge d'or". J'ai toujours aimé les fictions et les films d'aventures pour ses scènes époustouflantes pigmentées par des répliques inoubliables. Héros pour toujours, Indian Jones fait parfois rire, parfois frissonner sans être parfait et avec des faiblesses pour autant. En 2017, son héros a été élu "plus grand personnage de film de tous les temps" par Total Film tout en ayant une tendance à échouer et à continuer malgré tout. Ce n'est plus une arche perdue qu'il faut retrouver mais un âge d'or. Cela fait dévier l'inspiration des propres et inattendues tribulations de chacun avec des qualités de droiture, de foi et de gentillesse quand on ne lui cherche pas noise mais aussi plein de défauts.

Préambule

Avec un fouet et un chapeau, l'intrépide professeur et archéologue, Indiana Jones, a été créé et imaginé en 1977 à Hawaï par George Lucas et concrétisé par Steven Spielberg. Il y a 42 ans, Mr Jones se lançait à la recherche d'objets sacrés dans un film d'aventure alors que pas grand monde y croyait parce que beaucoup d'autres films et acteurs ont joué le même type de rôle. Ce fut le premier blockbuster.

Pour le film, il a fallu un acteur charismatique, humble, normal sans les muscles d'un Rocky comme Harrisson Ford. Le 13 juillet, celui-ci aura 81 ans et a très bien convenu dans ce rôle. Le "rôle d'Indiana Jones a changé sa vie", dit-il. Il ne veut pas entendre parler de la retraite. Pas nostalgique, il préfère parler de l'avenir à regarder en avant et à explorer de nouvelles choses dans de nouvelles aventures.

Cette fois, "Indiana Jones et le Cadran de la Destinée" accuse son âge. L'arthrite se noie dans le whisky à la recherche d'un cadran d'Archimède avec le sens de l'humour savoureux en prime dans la concurrence d'un scientifique nazi. Steven Spielberg ne fait plus partie des réalisateurs. Toujours avec audace et un nouveau souffle féminin de Phoebe Waller-Bridge, pendant 154 minutes, le film révèle l'acte final de la saga.

Histoire de l'Arche de Alliance est à la base des films Indiana Jones.

D'après la Bible, ce coffre sacré contenait les tables de la loi et aurait accompagné le peuple hébreu dans la conquête de la terre promise jusqu'au 10ème siècle avant notre ère le roi David l'installe à Jérusalem sa capitale berceau du monothéisme. Quatre siècles plus tard, les Babyloniens assiègent la ville, détruisent le temple et l'arche disparait à jamais.

Depuis ce coffre au pouvoir mystérieux ne cesse enflammer l'imagination des hommes et la convoitise des chercheurs de trésors. Quelles sont les preuves de son existence ? La Bible est-elle un récit historiquement fiable ? A quel moment, par qui et pourquoi a-elle été écrite ? Archéologues et historiens pensent qu'elle aurait été conservée sur la colline de Kyriaty Harim, occupée par un couvent catholique, avant son transfert à Jérusalem.

La saga des Indiana Jones

1. Les Aventuriers de l'arche perdue (1981)

2. Indiana Jones et le Temple maudit (1984)

3. Indiana Jones et la dernière croisade (1989)

4. Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal (2008)

5. Indiana Jones et le Cadran de la Destinée (2023)

Le véritable "Indiana Jones" Percy Fawcet .

Le voyage de Manneke Risk

Après les études, au début des années 70, sans jouer les Indiana Jones, j'avais planifié de réaliser un tour du monde en 2CV. Ce rêve de jeune est tombé dans les poubelles de l'histoire.

Vous vous souvenez de la garde-robe de Manneke Pis

Manneke Pis en a eu marre d'être habillé avec tous les costumes du monde dans des voyages immobiles comme nous l'avons vécu en période de Covid.

Devenu Manneke Risk, il a envie de vivre des aventures à la Indiana Jones. Il en a marre de voir des gens de toutes les nationalités défilées devant lui. Il a demandé à ChatGPT le parcours idéal d'un voyage autour du monde pour retraités mais, plus avec une 2CV, cela serait ringard, mais en étant téléporté dans le style de "la Nouvelle Babel" grâce à un presse-bouton.

D'où la question à poser à ChatGPT : Que ferait, en imagination, un retraité comme voyage autour du monde grâce à la téléportation ?

"Si la téléportation existait comme dans une nouvelle "Babel", où les gens pourraient se déplacer instantanément d'un endroit à un autre sans aucune restriction, les possibilités de voyages autour du monde seraient presque infinies ! La téléportation rendrait les voyages accessibles à tous, éliminant les distances et les barrières, et permettant une exploration sans précédent de notre planète. Bien sûr, cela soulèverait également des questions éthiques et logistiques, mais dans un scénario de fiction où la téléportation serait possible, cela ouvrirait de nouvelles perspectives passionnantes pour les voyageurs du monde entier grâce à la téléportation :

Visiter tous les continents en une seule journée : Imaginez être en Asie pour le petit-déjeuner, en Afrique pour le déjeuner, en Europe pour l'après-midi, en Amérique du Sud pour le dîner et en Océanie pour une soirée détente à la plage. Faire une dégustation culinaire mondiale : Téléportez-vous d'un pays à l'autre pour savourer les plats les plus délicieux et emblématiques de chaque cuisine locale. Vous pourriez goûter des sushis au Japon, des pâtes en Italie, des tacos au Mexique et bien plus encore ! Explorer les sites touristiques les plus emblématiques : Vous pourriez enchaîner la visite de la Statue de la Liberté à New York, du Machu Picchu au Pérou, du Taj Mahal en Inde, des pyramides en Égypte, et bien d'autres sites célèbres. Partager des moments avec les locaux : Vous pourriez rencontrer des gens de cultures différentes, participer à leurs traditions et événements locaux, en apprendre davantage sur leur mode de vie et établir des liens internationaux. Découvrir des paysages variés : Des montagnes enneigées aux plages de sable blanc en passant par les jungles luxuriantes, vous pourriez profiter des paysages les plus diversifiés en un temps record. Assister à des événements culturels et sportifs : Vous pourriez assister à des festivals, des concerts, des matchs de sport et des cérémonies traditionnelles à travers le monde, vous immerger dans différentes cultures et traditions. Réaliser des activités exotiques : Faire de la plongée sous-marine dans la Grande Barrière de Corail, faire du ski en Suisse, faire du safari en Afrique, le choix d'activités serait infini. Participer à des projets humanitaires internationaux : Vous pourriez contribuer à des projets d'aide dans différents pays, offrir votre temps et vos compétences pour aider les communautés dans le besoin.".

Ce presse-bouton reste à inventer.

Donc, il ne reste à Manneke Risk d'avoir l'imagination de George Lucas pour faire des voyages lointains puisque le "green washing" veut qu'on oublie les avions.

.

On joue une nouvelle scène de l'Avare ? Ryanair pour véhiculer ce personnage de légende ?

D'ailleurs, qui mettrait-on aussi à la place de Manneke Pis s'il devait partir ?

Un vulgaire fantoche en plâtre et qui continue à pisser devant les gens pour prendre des photos ?

L'imagination avec la musique de John Wiliams fonctionne très bien pour mettre dans l'ambiance.

Dans son imagination, il se demanderait alors : "Comment retrouver l'âge d'or perdu ?".

Et, ChatGPT lui répondrait, à nouveau, de manière très générique :

"La notion de "l'âge d'or perdu" fait référence à un état idéalisé du passé, souvent considéré comme une époque de perfection, de bonheur et d'harmonie. Selon les différentes cultures et les mythologies, cet âge d'or peut prendre diverses formes et significations. Il est important de noter que l'âge d'or perdu est généralement considéré comme un mythe ou une fiction, plutôt qu'un événement historique concret. Il n'existe donc pas de méthode directe pour le retrouver physiquement.

Cependant, vous pouvez chercher à retrouver l'esprit ou les valeurs associées à cet âge d'or en vous concentrant sur des domaines tels que la spiritualité, la philosophie, l'art, la littérature ou même l'engagement social. En explorant ces domaines, vous pourriez découvrir des idées et des pratiques qui vous permettent d'incarner certaines des qualités ou des idéaux que vous associez à l'âge d'or perdu.

Il est également important de se rappeler que chaque époque a ses propres défis et complexités. En idéalisant le passé, nous risquons parfois de négliger les progrès et les opportunités présents. Il peut être plus constructif de chercher à créer un avenir meilleur en s'engageant dans des actions positives dans le présent, plutôt que de rechercher un âge d'or perdu dans le passé".

J'avoue que ce n'est pas folichon tout cela, mais quand il n'y a rien d'autre...

.

Dans les années quarante, Stig Dagerman avait un succès considérable comme écrivain d'œuvres littéraires et journalistiques. Dans son œuvre, Dagerman abordait les grandes préoccupations universelles telles que la moralité, la conscience, la sexualité, la philosophie sociale, l'amour, la compassion et la justice. Il sondait la douloureuse réalité de l'existence et disséquait les émotions telles que la peur, la culpabilité et la solitude. Ces sujets n'empêchaient pas un véritable sens de l'humour qui donnait à certains de ses textes une dimension burlesque ou satirique. Puis soudain, et sans raison connue, il a cessé d'écrire. Probablement parce qu'il n'avait plus le feu sacré de l'inspiration et il s'est suicidé à l'automne 1954 à l'âge de 31 ans

.

.

.

Mais, le grand bazar de la Vivaldi est bien moins risqué, avec plus de suspense jusqu'à la prochaine crise belge.

Allusion