Rhodes et Corfou en flammes

Je terminais mon billet précédent en écrivant que la vraie vie est un partage entre le paradis et l'enfer sur notre Terre. Cet été, cela l'a été plus vrai dans le sud que d'habitude. Quand les touristes partent en vacances à Rhodes ou à Corfou pour trouver le paradis et qu'ils y trouvent l'enfer, tout se transforme. Des températures qui donnent le vertige. Une vague de chaleur qui étonne même les climatologues par son ampleur. Le climat est en perdition dans les extrêmes. Tout le monde l'a appris à ses dépens. Mais je mets ce billet dans la catégorie "L'été léger".

Le JT a bien résumé la situation dans le sud de l'Europe : Espagne, Italie, Grèce...

.

Plus de 45°C, l'eau de la Méditerranée qui frise les 30°C.

Incendies en Grèce : le point sur la situation dans les îles de Rhodes et Corfou.

Brigitte Bardot chantait en 1970, nue au soleil, mais quand on n'a plus rien à enlever que la peau...

Les pieds dans la piscine ou au bord de la mer, ne suffisent plus.

C'est bien de manger une pizza, mais quand on entre le four à pizza, on surchauffe et on suffoque par coups successifs de coups de chaleur sans plus pouvoir dormir sans climatisation. La dispersion de l'afflux sanguin, la perte hydrique deviennent chroniques. Plus on boit, plus on a soif. L'anxiété, les maux de tête de voir le feu se rapprocher devient l'enfer.

Certains pensent arrêter leurs vacances plus rapidement et retourner prématurément.

L'idée du "home sweet home" revient après un coup de fil à la famille à domicile qui raconte que la température à Bruxelles plafonne à 22°C. Tout y semble redevenir tempéré avec en alternance de vent, de pluie, d'orages et d'éclaircies de soleil.

Puis, après l'odeur du roussi dans l'air, voilà que le feu approche. Incendies à bord. Le feu terrasse les forêts, les maisons et les hôtels.

Résolument, il faut fuir en vitesse.

Au sujet de Rhodes, on apprend que les valises des touristes doivent rester sur les plages. Le bateau pour embarquer n'acceptent que les passagers et il faut parer au plus pressé. C'est la panique. Plus de 266 pompiers s'efforcent de souscrire le feu dans le sud et ouest de l'île où 30.000 touristes dont au moins 160 Belges ont été évacués. Suspension des vols en provenance de la Belgique vers l'île. Chaque été, la Grèce est la proie des flammes, mais cette fois, c'est l'une des plus longues canicules.

Le sacro-saint réchauffement climatique en est la cause, bien entendu.

Mais quand la canicule frappe, elle le fait durement avec sa canne au cul.

Des souvenirs de Grèce, de Rhodes, de Corfou, j'en ai quelques-uns. Cela avait commencé par mon voyage de noces en Grèce en 1972 et se sont poursuivis par d'autres voyages en Grèce et dans ses îles jusqu'en 2004, l'année des trop coûteux Jeux Olympiques pour un pays qui était au bord de la faillite financière et qui avait aussi connu des incendies à cause des feux de forêt.

Dans les mythes de dieux grecs, j'avais fait l'inventaires de mes escapades en Grèce.

La Grèce qui a dû trouver une statégie dans les maillons faibles. en 2015

Je ne vais donc pas aller dans le détail et essayer de garder un peu d'humour.

L'île de Rhodes, l'île des croisés

1400 km2 et 116.000 habitants soit 83 habitants au km2.

Rhodes a subi de nombreux séismes au cours de son histoire. Parmi les plus importants, celui de 227 av. J.-C. a détruit le célèbre colosse de Rhodes, reconnu comme une des sept merveilles du monde antique et celui du 3 mai 1481 a détruit une grande partie de la ville de Rhodes.

Des séismes ont frappé l'île le 26 juin 1926 et le 15 juillet 2008 d'une magnitude de 6,3.

L’île s’étend sur 78km de long et 38km de large, entre la mer Égée et la Méditerranée. Son cœur est formé de trois blocs montagneux dont le plus élevé, le mont Attavyros, atteint 1 215 m. Des collines vallonnées constituent le piédestal de ces monts, où forêts de pins et de cyprès côtoient vignes et arbres fruitiers, alimentés par de nombreuses sources.

L’île possède un climat de type méditerranéen, avec en moyenne 300 jours de soleil par an, ce qui vous garantit un été chaud et sec.

A l’Est, une plaine littorale offre de belles plages.

Au Nord et à l'Est, les stations balnéaires de Ialyssos, Rhodes, Kalithea, Faliraki, Kolymbia, Lindos et Kiotari.

L'Ouest a un dessin plus découpé avec une mer agitée à cause du vent.

La route longe la mer jusqu’au port de Kamiros Skala, en passant par des plages venteuses, prisées des amateurs de kitesurf, comme à Theologos.

A l’intérieur des terres, on trouve de petits villages traditionnels et pittoresques, notamment Kritinia, Embona et Siana.

J'ai surtout été à la rencontre des vestiges archéologiques de Kamiros et de Lindos.

J'avoue, je n'ai pas été partout sur l'île mais il me fallait replanter le décor avec mes souvenirs.

Entre 1060 et 1799, la ville de Rhodes a compté 71 Grands Maitres de l'Ordre de St Jean voués au secours des malades avant de devenir un Ordre militaire en Chevaliers de la Foi en 1306 avec les buts de la pauvreté, la chasteté et de l'obéissance. Des auberges de chevaliers d'Auvergne, d'Italie, d'Espagne et de Provences toujours bien visibles...

Je me souviens de la reconstitution de la bataille de 1522 entre le dernier Chevalier Grand Maitre français, Villiers de l'Isle Adam qui défendit avec 600 chevaliers et 4 500 hommes, l'île de Rhodes attaquée par 200.000 hommes de Soliman le Magnifique. En 1530, retraite à Malte.

L'île de Corfou

Les souvenirs principaux sont Paleokastritsa, la petite pépite de l'île.

La ville de Corfou, à flanc de colline avec son port et ... son aéroport et sa piste de décollage très courtes.

Pourquoi l'aéroport ?

Parce que mon hôtel était en face à quelques centaines de mètres et cela décollait et atterrissait même pendant la nuit (surtout le mardi) m'empêchant de dormir.

Mes photos de Rhodes et de Corfou sur Google Photos

Crète

Dimanche dernier, les "Belges du Bout du Monde" (podcast) ressortait un reportage qui avait été fait au printemps bien avant les incendies en Crètes.

La Crète n'a apparemment pas subi cette fois d'incendies.

Bon retour aux juilletistes...

Foncièrement insulaire, j'avais écrit un jour ce poème en quatrains :

Ode aux îles

Rikiki pour Napoléon cet'île d'Elbe ?

Exil où l’aigle ne pouvait étirer ses ailes

Cynisme pour l'homme issu de l'île de Corse

Connue par moi encore gosse en code morse

Un miracle inouï, ces îles des Baléares

Palma, Luna park public qui oublie ses phares

Assidu à l’idée poétique de Sicile

L'Etna qui craque et plus besoin de phare aux cils

Femmes légèrement vêtues des Canaries

Guanches qui n’avaient rien de beaux canaris

En Grèce, la vie est un décor à Rhodes

L’histoire, la mer et les chevaliers rodent

Le ciel et la mer bleue, merveilleuse Malte

Bus bariolés et couleurs méritent une halte

Le vacancier a des mots pour décrire la Crète

Avec l’idée du Minotaure dans la tête

Personne n’oubliera les fleurs de Madère

Ni la montagne qui use l'homme qui s'en sert

Ultime étape pour Ulysse l’île de Corfou

Petite île mais grande pour tous les corps fous.

Rechercher ce qui est turc ou grec sur Chypre

C’est avoir une chance de découvrir des mitres

Face à la Turquie, mer Égée cache l'île Kos

Des sanctuaires pour Hippocrate et Asclépios

Une République qui se dit Dominicaine

Devrait se targuer d'être bahamienne

Laissée à un sort solitaire, voilà Cuba

Qui s'ouvre au monde agité par la samba

Iles autour de moi dans cette envie étrange

Envie de vacances reconnait des jours d'anges

Des villes et des provinces, venons-y-en nombre

Assister au soleil et sortir de l'ombre

Dans une ronde, nous entrons joyeux dans la danse

Tentés de passer à la vitesse de la transe

Au mariage subtil de la folie de l'esprit

De la pensée qui court et du vœu bien choisi

Ceux qui n'ont plus de congés doivent patienter

Pendant des jours, des mois, des saisons, des années

Les vacances font rêver toujours de paradis

Chérie, habille-toi, on part à l'île de Sein

Tous les copains, tout le monde en dit du bien

Tu sais, c'est cette île avec ce nom rigolo

Qui a, en ce moment, un succès diabolo

Pour un cœur enflammé parmi le public

Petite île seule dans l'océan Atlantique

Est-ce un sexe maniaque, l'auteur de ce nom ?

Est-ce un cœur délicat passionné de renom ?

Est-ce du beau langage, un virtuose champion ?

Est-ce un bon client pour la dérision ?

Regardez le climat tellement joyeux que vous allez retrouver cette semaine.

C'est humide, des draches presque tous les jours mais... c'est moins chaud...

Si vous ne vous souvenez plus des cactus, en voici un qui vous remettra sur le chemin du terreau et des jardins

