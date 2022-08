Sourcellerie, supercherie ou don véritable ?

Essayons d'avoir l'esprit cartésien et de tenir ce raisonnement très simple. Si les sourciers trouvent de l'eau depuis des siècles partout dans le monde, cela ne peut pas être le fruit du simple hasard. Comment oser imaginer que la croyance populaire dans les chercheurs d'eau ne soit en réalité que le besoin de croire à autre chose que dans la sainte science.

Le sourcier a-t-il plus de chance de trouver de l'eau dans un jardin qu'un citoyen ignare, la science dit non ! Pourtant, on fait encore appel à lui pour chercher et parfois trouver de l'eau, ce précieux élément naturel indispensable à la vie, un véritable trésor trop souvent pollué par les activités humaines.

Avant de dire foutaise que tout cela, faites donc vous-même l'expérience, prenez une baguette de noisetier, tenez là dans la position indiquée sur l'illustration de l'article et approchez-vous d'un verre d'eau... Vous verrez !

Si votre tentative échoue, c'est que vraiment vous n'êtes pas doué. Mais peut-être devriez-vous utiliser une autre méthode pour vos recherches futures. Comme un pendule ou une antenne "de Lecher". Plus tard, si votre talent de rhabdomancien est reconnu vous pourriez vous mettre à votre compte et gagner un peu de liquide en indiquant où creuser un puits à vos nombreux clients. D'après une source d'une fiabilité qui reste à démontrer, pour un terrain dont la surface est de 10 000 m2, un sourcier peut demander de "100 à 250 euros pour la recherche d'eau".

Attention quand même, entre une personne incapable de différencier deux espèces d'arbres et un sourcier qui saura lire l'environnement avec une connaissance en géologie et de botanique, "plantes à hygrométrie forte, creux, etc." le taux de réussite sera bien différent. Alors, la baguette de coudrier ou autres outils pour explorer sous terre, simples gadgets pour impressionner celui qui ne demande qu'à l'être ?

Selon le chercheur Richard Monvoisin, "le mouvement des baguettes ou du pendule, qui convainc bien un public qui ne sait pas ce que sont les mouvements idéomoteurs, ces mouvements musculaires inconscients fort bien documentés, et qui donnent l'illusion qu'un objet bouge mû par sa propre volonté. Alors que c'est nous qui le faisons involontairement bouger vers ce que l'on a involontairement choisi."

C'est quoi encore que cette diablerie scientifique, "des mouvements idéomoteurs". Bon, admettons, mais ce n'est pas une raison suffisante pour ne plus croire aux pouvoirs du sorcier... lapsus, du sourcier ! De nos jours chacun sait que la danse de la pluie de tribus amérindiennes n'a jamais fait pleuvoir, quoique...

Plusieurs expériences ont été tentées par des scientifiques pour vérifier le pouvoir réel de plusieurs sourciers volontaires. Aucun test n'a été concluant. Les sourciers testés étaient-ils tous mauvais, ou des scientifiques sournois ont-ils tout fait pour faire échouer l'expérience ?

Le chercheur interrogé plus haut prétend qu'il y a beaucoup d'eau sous nos pieds et qu'il serait miraculeux de ne pas en trouver, vous en déduirez ce que vous voulez. Pourtant, on fera encore venir le chercheur d'eau avant de creuser un puits, les scientifiques se trompent si souvent. Le bon sens populaire a toujours raison.