Un concert de jazz dans le cadre somptueux des Jardins de la Fontaine...

Un quartet musical qui réunit quatre jeunes gens épris de jazz et de Bebop... voilà de quoi passer une soirée sympathique et rythmée.

Ils sont jeunes, pleins d'enthousiasme, de fantaisie. Ils donnent toute leur énergie et leur bonheur de partager leur passion pour la musique...

Saxophone, contrebasse, piano, batterie, le quatuor de musiciens fonctionne à merveille, en pleine harmonie et complicité...

Des passionnés de musique qui ont à coeur de transmettre leur passion...

Le Mo'Times quartet, tel est le nom de ce groupe qui a donné un concert le jeudi 2 août, aux Jardins de la Fontaine, à Nîmes.

Le cadre somptueux leur offrait l'occasion de montrer tout leur talent : les arbres, les tilleuls, le temple de Diane, les lumières du jardin...

Sous les lampions, à la tombée de la nuit, on pouvait admirer les lueurs boisées de la contrebasse, ses formes harmonieuses, arrondis et arabesques, alignement des cordes...

Le saxophone rutilait dans la nuit, de ses teintes dorées...

On pouvait écouter par exemple un morceau de John Coltrane, intitulé Naïma ou encore une musique de Thelonious Sphere Monk, un pianiste et compositeur de jazz américain célèbre pour son style d'improvisation, ainsi que pour avoir écrit de nombreux standards de jazz : Blue Monk, Round Midnight, Well You Needn't, Straight, No Chase, Monk's dream.

On peut rappeler que John Coltrane est considéré comme le saxophoniste le plus révolutionnaire et le plus influent de l'histoire du jazz, meneur du courant avant-gardiste dans les années 1960, et l'un des artistes les plus importants de la musique de la deuxième moitié du xxe siècle...

Du rythme et encore du rythme, une belle harmonie et une magnifique complicité entre les quatre musiciens...

Tel est le pouvoir de la musique : elle réunit et rassemble, crée du lien, des émotions, elle est un langage universel qui parle à chacun d'entre nous.

"Mickaël, Jules, Charles et Valentin se sont rencontrés au conservatoire de jazz de Montpellier. Ces années seront le terreau d’une musique sincère et originale qui interpelle, par l’humanité qu’elle transpire. Les quatre musiciens jouent, interagissent, révèlent entre eux une complicité jubilatoire dans une musique pleine de vie. Le répertoire du groupe est tissé de compositions originales et rend mémoire aux grands jazzmen des ères Be-bop et Post-bop : Charlie Parker, Miles Davis, John Coltrane, Wayne Shorter, Thelonious Monk, Horace Silver, Herbie Hancock, Art Blackey & the Jazz Messengers, etc."

Valentin Jam : batterie

Charles Huck : basse

Jules Le Risbé : piano

Mickaël Pernet : saxophone

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2018/08/un-concert-de-jazz-dans-le-cadre-somptueux-des-jardins-de-la-fontaine.html



Vidéos :