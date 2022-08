Un éblouissement de jasmins...

@eau-mission

Merci pour les bons mots et le lien.

La cascade de notes me fait penser à une cascade de lambdas en lambda-calcul, http://lambdaway.free.fr/lambdawalks/?view=fac9 et ça me fait penser qu’en s’entrainant à ce langage comme la pianiste à son piano on devrait un jour pouvoir faire tourner dans nos cerveaux et à grande vitesse des tas d’algorithmes pour générer (directement dans le cerveau) par exemple des sons, des odeurs (comme Colin dans l’Ecume des Jours), des couleurs, des formes, ...