Un été en musique : le jazz à l’honneur...

Je n'apprécie guère ce que l'on appelle "les dîners-spectacles" : les gens mangent, bavardent si bien que la musique n'est pas toujours bien mise en valeur...

Mais il m'arrive d'avoir l'occasion d'assister à un de ces concerts offerts à tous, sans qu'on ait l'obligation de s'installer à une table et de consommer.

C'est la possibilité qu'offrent les jeudis de Nîmes...

Et ce jeudi 5 juillet, pour ouvrir le bal, c'est le groupe Akemysoul qui a assuré le spectacle...

J'ai pu assister d'abord à une répétition afin de régler le son et la voix...

Puis, les artistes reviennent en tenue de scène : la chanteuse du groupe, Akemys apparaît alors vêtue d'une somptueuse robe rouge, magnifiée par les lumières.

Le spectacle peut commencer, alors que le soir tombe...

On peut d'abord écouter une chanson pleine de sensualité, I am in love with you... et on se laisse bercer par cette déclaration d'amour...

Puis, la chanson suivante nous entraîne dans un univers plus rythmé, qui donne envie de danser.

La soirée se poursuit avec d'autres mélodies swinguées avec talent...

"Akemys est une chanteuse à la voix ample, profonde et sensuelle. Née à Cuba, elle découvre à Paris le jazz grâce à Sarah Vaughan et se passionne ensuite pour les musiques afro-américaines."

"Actuellement, elle emprunte un répertoire soul des années 70 jusqu'à la soul moderne. De Nina Simone à Bill Withers en passant par Etta James, Joss Stone et Amy Winehouse, Akemys incarne avec son groupe au son vintage, un climat très soul !"

Ce spectacle en plein air revêtait un charme particulier : sous les tilleuls, à l'entrée des Jardins de la Fontaine, à Nîmes...

Le cadre somptueux offrait un décor idéal pour écouter de la musique.

Tout à côté, le temple de Diane entouré de pins et de verdures...

Le jardin, ses statues, ses vasques éclairées permettaient d'apprécier encore un peu plus ce spectacle musical.

L'été nous offre ainsi des occasions festives, où la musique nous accompagne et nous berce de douces mélodies.

Rappelons que la musique soul, ou simplement soul, est une musique populaire afro-américaine ayant émergé à la fin des années 1950 aux États-Unis, dérivée, entre autres, du gospel et du rhythm and blues. Elle est considérée par certains comme un retour du rhythm and blues aux racines dont il est issu : le gospel.

Photo et vidéos : rosemar