Une mouette sur le sable...

Proverbes bretons :

Quand les mouettes ont pied, il est temps de virer.

Quand les mouettes volent le bec en avant : fais mauvais temps

Quand elles ne volent plus : fais pas beau non plus

Quand les mouettes volent à reculons : rentre à la maison

Quand le goéland se gratte le gland, c’est signe qu’il fera mauvais temps. Et quand il se gratte le cul, il ne fera pas beau non plus !

Code de navigation :

Quand un cachalot vient de tribord, il est prioritaire.

Quand il vient de bâbord : aussi.