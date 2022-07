Une mouette sur le sable...

Mais attention aux mouettes et aux goélands !

Au printemps, en période de nidification, il n’est pas rare que ces oiseaux se montrent agressifs, voire attaquent les promeneurs trop proches des nids ou des petits. Cela m’est arrivé en Bretagne, en Irlande et dans les îles du Frioul à Marseille.

De même — c’est notamment vrai à Saint-Malo et Dinard —, il n’est pas rare non plus que des mouettes ou des goélands s’en prennent à vos sandwiches jusque dans vos mains !