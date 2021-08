VMC et canicule

J'ai le plaisir de vous proposer une mesure simple, efficace et économique contre la canicule dans les appartements comme dans les maisons individuelles.

Dans les années 1960 et 1970, les appartements étaient construits en grande série pour lutter contre le manque catastrophique de logements et aussi pour pouvoir supprimer les très nombreux bidonvilles.

Ainsi la population qui occupa ces logements n'était pas toujours au fait de l'hygiène de vie dans cette nouvelle situation.

On inventa donc "la ventilation mécanique" qui permet de renouveler 24 heures sur 24 et 365 jours par an, l'air intérieur des habitations. En 1982 un décret imposa des normes précises, par exemple l'extraction de 150 M3 d'air chaque heure pour un appartement de 60 M2 environ.

Cela veut dire que la totalité de l'air contenu dans l'appartement est changé toutes les heures, qu'il fasse chaud, froid ou caniculaire.

Ainsi donc, alors qu'en période de canicule les pouvoirs publics nous donnent moult conseils souvent plus que basiques, ils ne nous disent pas de stopper cette VMC qui permet de remplacer toutes les heures l'air (relativement) frais de l'intérieur par l'air caniculaire de l'extérieur.

Cerise sur le gâteau, cette mesure serait aussi très bonne pour notre portefeuille comme pour la planète !

Et pendant ce temps nos savants restent muets sur ce sujet et nous conseillent, au contraire, de placer des ventilateurs, voire des climatiseurs plutôt que de débrancher les VMC et cela sans que les écologistes ne réagissent. Il est certain que à l'instard de leur chère Greta Thunberg, ils préfèrent le monde théorique au monde concret.

Et, pendant ce temps le G20 d'Osaka décide de trouver des milliards pour protéger la planète !

Et, pendant ce temps, les lobbyistes du tout électrique se déchainent. (il faut bien de l'électricité pour faire fonctionner les VMC).