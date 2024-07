Volare, cantare : une chanson qui donne des ailes...

C’est l’ouverture des JO en ce moment, j’ai regardé vaguement quelques minutes.

De la propagande mondialiste en veux-tu en voilà, des gueules de tordus, des LGBT, des noirs, des noirs et encore des noirs, des musiques de sauvages et des créatures qui se tortillent dans tous les sens. Et bien sûr des images de la révolution avec des têtes coupées, une apparition des saintes de la république Simone Veil et Gisèle Halimi, et les tronches du couple infernal Emmanuel et Brigitte pour couronner le tout.

Quel cirque ! C’est bizarre, mais je ne suis pas étonné.

Par contre je me demande comment ce pays de m.... arrive encore à tenir debout ? Comment des millions de français peuvent-ils encore se lever tous les matins et travailler comme des fourmis pour entretenir toute cette engeance et faire tourner ce boxon ? Ca me dépasse.