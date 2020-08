Voyage sans blabla

@C’est Nabum

J’ai aussi pratiqué, de bons souvenirs, logement en auberge de jeunesse ; cela existe-t-il encore ?

Au tout début des années 60, en GB, on attendait rarement plus de 10 minutes, parfois les automobilistes faisait un détour pour poser le stoppeur en sortie de ville, j’ai aussi été invité à manger.

Il me revient une anecdote, c’est le jour où j’ai vraiment compris l’humour « british » (que j’aime beaucoup).

Un couple s’était arrêté pour me prendre, M. conduisait, à sa gauche, Mme, derrière, moi. Je prends machinalement un journal qui traînait sur le siège arrière et je lis à haute voix (tout fier de mon anglais scolaire) : « En Espagne, un Anglais doit payer une amende équivalente à 10 livres pour avoir embrassé une fille en public » (c’était l’Espagne franquiste).

J’entends M. dire : « well », se gare sur le bas coté, regarde tranquillement Madame, puis me regarde et dit calmement : « moi, je payes beaucoup plus, tous les jours pour la même chose », et il repart tout aussi calmement et imperturbable, alors que Madame esquisse un sourire (rire serait « shocking »).