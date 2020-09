Avons-nous quitté les années 1980-1990 ?

De nos jours, ce qu'il est convenu d'appeler « les boomers » (les personnes nées pendant la reconstruction européenne d'après-guerre 39-45, shootée au plan Marshall étasunien contre des contreparties américanisant l'Europe occidentale … ) … ce qu'il est convenu d'appeler « les boomers » sature l'espace français.

« Les vieux » règnent démographiquement, de 50 à 70 ans, n'ayant connu aucune grande fatalité historique : ils avaient de 20 à 40 ans à la fin du vingtième siècle. C'est-à-dire qu'ils furent adultes dans une période où l'on parlait déjà de récession économique après les chocs pétroliers des années 1970, une période où décollèrent les politiques néolibérales (c'est-à-dire étatico-financières, promouvant toujours plus d'oligopoles voire de monopoles multinationaux, à travers « la dérégulation », qui est aussi une re-régulation différentielle, en fait) perdant le libéralisme original ainsi que les dynamiques véritablement capitalistes dans la démarche (au même moment, explosèrent les mouvements altermondialistes et écologistes, sans surprise puisque cela occasionne des formes de diktats économiques, absolutisme financier).

Or, dans la mesure où rien n'a vraiment changé en quarante ans, nous pouvons nous demander si nous avons bien quitté les années 1980-1990.

Ceux qui ont la télévision peuvent le constater tous les jours … à moins qu'ils ne soient trop habitués à la télévision, et qu'ils se laissent bercer par son ronron quotidien, dans les joies comme dans les peines diffusées. Alors, ceux qui n'ont pas la télévision, peuvent être les mieux placés pour le remarquer. Remarquer quoi ? … Que les programmes et leurs mises en scènes n'ont pas foncièrement changé, en quarante ans (1980-2020). Oh bien sûr, les chaînes se sont multipliées, et ce qu'il est convenu de nommer « télé-réalité » a fait son apparition française en l'an 2000, néanmoins les plateaux-télés tendaient déjà vers cela auparavant : pour le meilleur, avec des programmes de faits de société tels que Strip tease … pour le pire, avec des Ça se discute ou C'est mon choix, jusqu'à Cyril Hanouna évidemment.

Dans le même temps, des diffusions elles-mêmes accompagnaient le mouvement plus ou moins sympathiquement et critiquement, telles que Les Enfants de la télé ou les inénarrables Inconnus. Et néanmoins, peu ou prou, cela contribuait à la réputation de la télévision, puisque « elle est plus ou moins capable de se remettre elle-même en cause ». Et puis, l'audimat était présent, certes de façon un peu plus « obligée » hier qu'aujourd'hui, puisqu'il y avait moins de choix (sans parler d'Internet, encore qu'on voie bien de nos jours que certains sites et chaînes dominent largement les consultations, entre porn, divertissements et « réseaux sociaux »). Mais sur Canal+, la marionnette de PPDA répétait pourtant en gimmick : « vous regardez trop la télévision bonsoir ! » sans parler de cette caricature d'Homer Simpson …

Vraiment, dès l'explosion des masse-médias audiovisuels, tout était en place pour nous dire de faire attention. Au lieu de quoi, le quatrième pouvoir a bel et bien pris le pouvoir, en instaurant une tradition néolibérale de toutes pièces, à coups de montages, de séquençages et d'émissions. Un film en avait été fait en 1985, et une sorte de remake en 2012. Mais musicalement c'est pareil, entre les « fans des années 80 » ainsi que les radios produisant essentiellement des remakes du rap et de la dance (nés dans les années 80-90 … ). À vrai dire, quand on se penche encore sur les productions filmiques, on trouve que les problématiques n'ont pas changé : le Professionnel, Tchao Pantin, Sac de nœuds, Gazon maudit, Les Deux papas et la maman … Non, non, rien n'a changé : tout, tout a continué … sans parler de la mode du « rétro » actuel, au point que certains se donnent des « effets VHS » avec des films récents, sans parler de tout le rétro-gaming qui invente même de nouveaux jeux pixellisés (par exemple Gods will be watching, The Red String Club, Lisa … ).

Finalement, à l'heure des GAFAM qui travaillent en collaboration avec les masse-médias de toutes façons, les plus grandes frayeurs de science-fiction des années 1980 (dans des films tels que Brazil, Akira ou Blade Runner et sa récente suite), ce sont réalisées en termes de méga-corporations (et c'est sans parler de franchises qui se perpétuent toujours, telles que Terminator, Star Wars ou … les Trois Frères … ).



Vraiment, nos mœurs sont comme enfermées dans une boucle temporelle, suscitant allègrement la critique du présentisme, du désirisme, du narcissisme ou du consumérisme, manifestement depuis Mai 68 (avec ses dérives d'enfants gâtés-pourris par « le miracle économique » : les boomers sont-ils des raclures ?) … mais « Mai 68 » est devenu une mythologie contemporaine largement exploitée par Netflix, au même titre que Star Wars … mythologie dont on se réclame dans des mouvements gauchistes et centristes profitant aux droitistes, qui ne sont pas sans faire penser aux jediistes, dans le style sociologique des militants (finalement, les mystifiés sont eux-mêmes présentistes, désiristes, narcissistes et consuméristes).

Et quelle différence de profil y-a-t-il pour ainsi dire depuis des décennies, entre les jeunes ?

Bien sûr, James Dean est antérieur aux années 1980 et a donné le ton socio-médiatique pour ainsi dire. De plus, il bénéficiait – dans son genre mortifère néanmoins – d'une assurance que n'ont plus les jeunes des quarante dernières années, enfin tout dépend, et évidemment à mesure que l'on tire vers la racaille (pas forcément « de couleurs ») ...

Entre la génération des boomers, génération « W », et l'actuelle génération Z (en passant par la X et la Y), il semble y avoir des différences. Et, après tout, l'explosion des technologies de la communication omniprésente (jusqu'à la 5G actuelle … ) a modifié le rapport de chacun à l'espace-temps (voilà vingt ans encore, on se donnait rendez-vous en étant fidèle au poste : aujourd'hui cette méthode et ce devoir n'ont plus lieu d'être, ce qui engendre évidemment des angoisses, des frustrations et des déconcentrations, quand ils sont requis … tout en occasionnant des mobilités frénétiques).

Désormais, nous recueillons les fruits délirants de SOS Racisme, du mittérandisme (qui mis en exergue le FN pour embarrasser la droite catho-tradi d'époque, jusqu'à nous retrouver avec un duel Macron-Le Pen, grâce à un révisionnisme faisant porter le chapeau des régimes militaires du XXème siècle à l'extrême-droite … certes engendré aussi par la réduction du temps d'antenne pluraliste, sous le coup du néolibéralisme) et ainsi de suite, or il est vrai que les jeunes aujourd'hui n'ont plus le même moralisme qu'il y a quarante ans. Ils font même fi du SIDA qui inaugura pourtant la période, c'est dire …

Mais enfin : au-delà du fait qu'au fond, toutes les jeunesses se ressemblent dans leurs enthousiasmes militants éthologiques, il appert que les découpages générationnels en question sont avant tout managériaux et masse-médiatiques : ils cherchent, comme d'habitude, à « diviser pour mieux (gérer) régner », en créant des malaises « âgistes » dans la civilisation, en plus des malaises « racistes », « sexistes », « écologistes » et « genristes » artificiellement entretenus pour la plupart, à travers ce qu'il est convenu d'appeler identity politics. Tout cela est d'enthousiasme militant. Mais le gauchisme soixante-huitard ne l'était pas moins, qu'ont cultivé les boomers de génération W, adultes dans les années 1980-1990.

Bref, l'actuelle pyramide des âges française ne laisse plus trop de doutes : la majorité des « aînés » vit dans cette idée que le monde est « à l'aise », sur la base d'habitudes prises dans les années 1980-1990, et tient évidemment à conserver sa retraite en l'état. De plus, la jeunesse actuelle, née depuis 1980, devenue largement adulte (40 ans) a elle-même des habitudes héritées de cette époque, sachant que notre époque (années 2010-2020) poursuit des démarches massivement engagées à la fin du vingtième siècle. Malgré des événements forts tels que la chute du mur de Berlin ou le 11 septembre 2001 (que l'on tend à oublier), il se trouve que la Russie continue d'inquiéter comme « au bon vieux temps » et l'affaire du port du voile en France n'est décidément pas neuve, puisqu'elle date de 1989.



De façon inquiétante, on constate que « le progressisme » est devenu un néo-traditionalisme ou un néo-conservatisme, parfaitement incarné par monsieur le président Emmanuel Macron (aka « le Georges Bush français ») sans parler de toutes les CSP++ françaises.

Mais, inversement, il n'est pas non plus étonnant que le monde né des révolutions des XVIIIème-XIXème siècles, voire XXème siècle encore (avec les spasmes des régimes militaires transpartisans, pas spécialement « de droite » en vérité) se soit trouvé un rythme de croisière.



Personnellement, par-devers tous les alarmismes dont on nous rabâche les oreilles toujours et partout, je ne mettrai pas ma main à couper que l'effondrement est pour demain, et je pense plutôt que ces alarmismes eux-mêmes, font partie du rythme de croisière du « nouvel ordre mondial » courant depuis des décennies.



« Things are changing, but nothing changes : le roi est mort, vive le roi ! »

