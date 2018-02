Comment organiser sa penderie : 3 méthodes pratiques !

Quelle femme n'a pas déjà été découragée devant sa penderie pleine à craquer, remplie de vêtements qui ne lui plaisent plus ou ne lui vont plus ? Dans une telle situation, une solution s'impose : le tri de sa garde-robe ! Il existe différentes méthodes pour vous séparer de vos vêtements démodés, abimés ou non portés. Petit tour d'horizon.

Rien de plus simple que d'organiser d'organiser sa penderie avec veillon.ch. Nous vous proposons trois méthodes de rangement. À vous de choisir celle qui vous convient le mieux, selon que vous souhaitez gagner du temps, être radicale ou procéder petit à petit.

Méthode n° 1 : KonMari

Cette première approche consiste à vous séparer de tout ce qui ne vous met pas en joie. Commencez par réunir tous vos vêtements et à les classer par catégories (les hauts, les bas, les chaussettes, les gants, etc.). Puis, face à chaque habit, demandez-vous : « Me mets-tu en joie ? Ai-je besoin de toi ? » Si vous répondez oui aux deux questions, alors le vêtement concerné reste dans votre armoire. En revanche, tous les habits pour lesquels vous ne ressentez rien vont directement à la poubelle.

Cette méthode de rangement implique, soyez-en consciente, de remplir de nombreux sacs poubelle pour se débarrasser d’un grand nombre d’objets. Mais dès que votre premier sac poubelle sera rempli, que vous serez heureuse ! Débarrassée du superflu, vous ne perdrez plus de vue l’essentiel et ne porterez plus que vos vêtements favoris.

Méthode n° 2 : les trois caisses

Cette méthode est beaucoup moins chronophage que la prédédente. Elle s’effectue petit à petit et n’exige pas de vous de trier tous vos vêtements en une fois. Vous pouvez vous concentrer sur un espace donné (une pièce ou une armoire). Cette méthode est idéale pour les personnes très occupées. L’objectif est de déblayer progressivement votre intérieur afin de faire de la place.

Avant toute chose, dotez-vous de trois caisses : une caisse pour les vêtements « à garder », une caisse pour les vêtements « mettables » et une caisse avec les vêtements « à jeter ». Tous les vêtements que vous souhaitez garder vont dans la caisse « à garder », ils retrouveront votre garde-robe à la fin du tri. Ceux qui sont encore en bon état mais que vous ne souhaitez pas remettre vont dans la caisse « mettable ». À la fin de votre tri, pouvez vendre ou faire don de son contenu. Les vêtements qui sont mis dans la caisse « à jeter » sont destinés à la poubelle.

Méthode n° 3 : les 5S

La méthode des 5S est inspirée des procédés de production japonais, mais peut aussi être mise en place dans votre garde-robe. Elle comprend cinq étapes, résumées en cinq termes japonais commençant par la lettre S : Seiri (supprimer l'inutile) ; Seiton (situer les choses) ; Seiso : (faire scintiller) ; Seiketsu (standardiser les règles) ; Shitsuke (suivre et progresser).

L'étape 1 consiste à se séparer du superflu. Débarrassez-vous de tout ce que vous n’avez pas porté depuis douze mois. A l'étape 2, réfléchissez à un système de rangement que vous saurez respecter au quotidien. Pour ce faire, vous pouvez acheter des paniers, des organiseurs de tiroir ou des porte-ceintures. A l'étape 3, nettoyez votre armoire de fond en comble. Étape 4 : une fois que vous avez trouvé le système adéquat pour organiser votre garde-robe, faites des photos. Elles vous permettront de voir chaque jour l’état idéal de votre penderie. L'étape 5 consiste simplement à remettre à chaque fois vos vêtements à leur place, de manière à être continuellement ordonnée.

Cette méthode demande beaucoup de discipline. Dès que la routine de rangement n’est plus respectée, le chaos règne à nouveau. Si vous ne vous sentez pas capable d'une telle rigueur, optez plutôt pour l'une des deux premiières méthodes de rangement.