Expressions idiomatiques ou idiotes ?

La semaine dernière, je parlais du couronnement de Charles III en me demandant s'il s'agissait de tradition ou de modernité. Je le terminais par dire "Saturday, all day long, it was raining cats and dogs mais sans nos cordes." pour dire seulement qu'il pleuvait fort, une fois en anglais et y associant une pseudo traduction en version française "Il pleut des cordes". Que les expressions idiomatiques soient en anglais ou en français, elles sont parfois idiotes l'une que l'autre. Mais est-ce vraiment le cas ?

"It's raining cats and dogs" aurait une première origine de l'époque où les toits des maisons étaient faits de chaume. Pendant les très fortes pluies, les chats et les chiens se réfugiant sur les toits étaient emportés par le courant et tombaient du toit. Une autre origine l'expression viendrait de l'ancien français "catadoupe", qui signifie "cascade". On disait qu'il pleuvait des "catadoupes", qui aurait ensuite été transformé en "cats and dogs" en anglais.

"Il pleut des cordes" aurait une première origine qui dit que lorsqu'il pleut très fort, les gouttes d'eau tombant du ciel ressemblent à des cordes tendues, tandis qu'une autre origine suggère que l'expression viendrait de la marine, où les cordages des voiliers mouillés pendant les tempêtes avaient des cordages très lourds et tombaient du ciel.

Il faut donc se mettre en conditions pour avoir une chance de comprendre là où on va.

Une expression idiomatique est une phrase dont le sens ne peut pas être compris en traduisant littéralement chaque mot individuellement. Son sens est différent de la signification littérale de ses mots. L'expression "avoir le coup de foudre" signifie tomber amoureux de quelqu'un au premier regard. Elle ne peut pas être comprise en traduisant chaque mot littéralement et a un sens figuré différent de la signification littérale de chaque mot

t

Ces expressions sont souvent utilisées dans la langue quotidienne et peuvent varier d'une langue à une autre. Il est donc important de les comprendre pour communiquer efficacement dans une langue étrangère.

Populaires, familières, amusantes, insolites, imagées et innovatrices, elles donnent une couleur particulière à la langue. S'il faut ajouter la variété au métissage linguistique pour donner un pouvoir d’action en se penchant sur une autre façon de transmettre un message, cela risque d'être de faux amis, mal appréciés quand on change de langue. Il importe de les introduire dans leur contexte de communication, afin d’en dégager le sens par la déduction, l'analogie, sans les traduire mot à mot dans la démarche de construction de sens dans la langue appropriée en fonction de la culture d'un interlocuteur.

Des mots utilisés dans une langue ne veulent pas dire la même chose dans une autre. Ne demandez pas du "buro" à un Espagnol. Il pourrait mal le prendre car pour lui c'est "mantequilla" qu'il faut demander. "Buro" est un âne dans la langue espagnole.

Je me souviens de ce billet "Défendre une langue ou un dialecte ?"

Dernièrement, le linguiste Michel Francard ajoutait quatre mots au belgicisme : "crédit pont", "cougnou", "gallole" et "clette" au petit Robert



.

Ces expressions se figent dans le vocabaire sous forme de locutions, de proverbes ou de dictons

.

Alors je vais "mettre les pieds dans le plat", "sans en faire un fromage", mais seulement pour "mettre mon grain de sel" dans ces expressions idiomatiques. Idiotes avec "le cœur d'artichaud", sans "être une bonne poire" avec "la tête comme une citrouille", il s'agit de ne pas "faire semblant" avec "les doigts dans le nez" comme un "ours mal léché" avec des "yeux de merlan frit" entre "la poire et le fromage". "Soupe au lait", je n'en "tomberai pas dans les pommes". Les "mouton de Panurge" et "travaillent pour le roi de Prusse". "Enculer les mouche" avec "le cœur qui bat la chamade", on arrive à se " frotter le lard ensemble" comme des "faux jeton" pour "défendre son pré carré.

Je me souviens avoir décrit une situation à un chef très british en terminant par dire "Il faut rester au diapason". Le mot "diapason" traduit en anglais, devient "tuning fork". Mon interlocuteur british n'a rien pigé.

Il n'a pas "pris la mouche" mais a "donné sa langue au chat" en demandant la signification à quelqu'un d'autre.

Quand je ne comprends rien "je file à l'anglaise" et je vais voir de l'autre côté de la Manche si leurs expressions anglaises sont aussi tarabiscotées ou plus pragmatiques.

Don't "beat around the bush" (sans tourner autour du pot). "You are in pickel" (vous avez un problème), "you "feel under the weather" (vous ne vous sentez pas bien), "you go over the head" (vous ne comprenez pas quelque chose). Indeed, it's not a "peace of cake" (pas quelque chose de facile). "You are in deep water" (dans le pétrin), it's not the reason "to get cold feet" (d'avoir le trac) by searching "icing the cake" (avec la cerise sur le gâteau). "Be as thick as a brick" (ne soyez pas bête comme vos pieds), "Take it easy" (détendez-vous). "Go round the problem in circles" (tournez autour du problème), "Know you like the back of one's hand" (connaissez-vous sur le bout des doigts). "Never mind" (ne vous en faites pas). "It's up to you" (à vous de décider) to "Keep cool. Pull yourself together" (restez calmer). "Bob's your uncle" (tout va bien se passer). "So far so good" (Jusqu'ici to va bien). "Every cloud has a silver lining" il y a toujours du positif au négatif). "Once in a blue moon" (sans crier gare), "Sleep on it" (la nuit porte conseil). "Be an early bird by catching the worm" (le monde vous appartient). "Put off" (procrastinez). "Put on the back burner" (après le non prioritaire). Tomorrow it will be "as easy as a duck soup" (cela sera un jeu d'enfant). "Think outside the box" (soyez créatif). "Proud as a peacock" (fier comme un paon), without "creating a storm in a teacup" (sans en faire un fromage) and without "putting the cart before the horse" (mettre la charrue avant le boeuf). "Test the waters" (tâter le terrain). Everything is "belonging somewhere" (étant à sa place), "Seize the day" (profitez du moment présent), "Don't judge a book by its cover" (ne vous fiez pas aux apparences). You are a "people person" (extraverti), "Play it by ear" (improviser). "You have a lot on your plate" (vous avez beaucoup de responsabilité). "Cross one's finger" (croisez les doigts"). "Kil two birds with one stone" (essayez de faire d'une pierre deux coups"). "Put all your eggs in one basket" (mettez tous vos œufs dans le même panier). "Banging for the buck" (en tirant le maximum de profit), "You cannot have your cake and eat it" (On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre). Only then "Work one's fingers to the bone" (travaillez d'arrache-pied). It was a "Win-win situation" (bénéfique pour tous). Break a leg" (bonne chance). "Stand up"

La semaine dernière, je terminais par parler de l'Eurovision. et je prévoyais que la chanson gagnante serait chantée en anglais. Ce fut le cas, par interprète suédoise Lorie, qui était gagnante pour la 2ème fois à ce concours de chanson et de danse avec le titre :

Tattoo

No matter what you say about love

I keep coming back for more

Keep my head in the fire

Sooner or later I get what I'm asking for

No matter what you say about life

I learn every time I bleed the truth is a

Stranger soul is in danger

I gotta let my spirit be free

To admit that I'm wrong and then change my mind

Sorry but I have to move on and leave you behind

I can't waste time so give it a moment

I realize nothing's broken

No need to worry about everything I done

Live every second like it was my last one

Don't look back got a new direction

I loved you once

Needed protection

You're still a part of everything I do

You're on my heart just like a tattoo

Just like a tattoo I'll always have you

I'll always have you...

Réflexions du Miroir

Précision de départ, j'adore le soleil et je ne déteste pas la pluie.

Pour commencer mes réflexions du miroir , je reprends la chanson gagnante à l'Eurovision pour parler des expressions idiomatiques même si cela pourrait être pris comme une association d'idées plutôt bizarre.

Je vais tenter de répondre au titre de ce billet "expressions idiomatiques ou idiotes ?".

J'ai repris les expressions telles que je les ai trouvées dans le répertoire que m'a donné Wikipedia, en les réunissant et en les mettant dans un certain ordre précis pour exprimer une philosophie positive en finale.

Ces expressions ne datent pas d'aujourd'hui. Elles ne sont jamais idiotes et innocentes. Elles sont reflet d'une époque qui est révolue. Je suis sûr que les expressions qui entreraient dans le répertoire aujourd'hui ne serait plus les mêmes. Elles risqueraient d'être sinistres.

J'ai déjà dit que je préférais la décennie des années 80 par son côté fantasque qui donnait l'impression que tout était possible même s'il y a eu la Dame de Fer. J'ai osé casser des œufs pour en faire une omelette bien baveuse comm le glouton du jardin extraordinaire

.

Ce mardi 16, on pouvait écouter les jeunes qui interrogés, confirmaient l'impression de morosité de notre époque anxiogène, contaminée par les séniors qui disent que tout se déglingue.

Les mots étaient peur, inconnu, instabilité, angoisse, flou...

.

On apprend que les films du 76ème festival de Cannes semblent avoir un goût qui manque de risques avec des vieux de la vieille

.

Le monde s'use. C'est évident, mais il n'y a qu'en Iran qu'on remarque quelle est la difficulté de vivre sans liberté

.

A Bruxelles, il y a longtemps qu'elles étaient toutes identiques en couleur unique. Le cactus nous rappelle qu'il y en a une de plus : "LA" poubelle orange



.

A la poubelle, toutes ces idées moroses.

Avoir l'esprit critique, c'est tout aussi bien avoir l'éloge que le rejet, l'admiration ou la détestation par des jugements de valeur, des évaluations positives ou négatives qui relèvent de l'analyse et de la réflexion.

Je me suis inscrit à une présentation qui se demandait si la hausse des taux étaient une bonne ou une mauvaise nouvelle...

La Dérive des Continents nous apporte d'autres films au festival de Cannes en série B avec un oeil plus subtil.

Allusion