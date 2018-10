Bonjour Chantig,





Et bienvenue ici... Je connais très bien ce sujet car je me ré-intéresse au disque vinyl et à ses platines tournantes depuis le milieu des année 90, après avoir complètement abandonné ce support pour le cd, c’est un ami qui m’avait fait redécouvrir ce son particulier. depuis j’ai démonté remonté réparé des dizaines de ces machines, et m^me construit une platine ’’extrême’’ pesant plus de cinquante kilos.





Je compte aussi faire un article sur le sujet. En tout cas, à ma connaissance, c’est la première fois qu’une technologie ancienne, même si c’est pour un objectif commercial ; renaît de ses cendres. Vers la fin des années 90 les platines et les disques vinyls avaient complètement disparus, sauf en occasion évidemment.





Aujourd’hui, toutes les plus grandes marques de hifi re-proposent des platines disques ! Et surtout, on retrouve même dans des endroits reculés des magasins parfois très bien fournis, des rééditions de disques en tout genre et même des disques récents en petite série. Et le vinyl se vend très bien...





Attention à certaines rééditions bâclées au son irrécupérable, incomparables aux disques originaux, en neuf préférer des labels connus, Verve, Sony, Dmm (direct metal mastering), etc...





Question qualité de son, le vinyl peut dépasser en qualité sonore le cd, mais malheureusement, il faut utiliser du matériel également de qualité ; prépréampli, le signal de la cellule étant très faible il doit être boosté, et la qualité du cicuit amplificateur est déterminante, puis préampli, ampli et enceintes évidemment, tout doit être au ’top’, après quoi on peut obtenir des résultats sonores impressionnants, voire sidérants...





Bref une qualité minimale s’impose, sur une platine gadget avec une mini chaine à circuits intégrés, le vinyl ne présentera que des désavantages par rapport au cd ou m^me au mp3, craquements, bruit de fond, manque de dynamique, tous ces défauts ayant failli perdre ce support redevenu, heureusement accessible à tout un chacun.





Nous en reparlons...





Cordialement