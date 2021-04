Le chien sauveur de l’homme

En 2016, je publiais "Des choses qu'on doit savoir à propos du chien" sur mon journal.. Nous étions loin d'une crise sanitaire et psychologique que nous connaisson.s "Le chien est souvent le reflet de nous-mêmes", ajoutais-je en préamule. Non, je ne vais pas ajouter une nouvelle couche aux articles qui pululent sur les réseaux sociaux au sujet de la crise du Covid, des vaccins et autres sujets du même cru. Mais il est clair que depuis 2020, le nombre de chiens détenus par des maîtres et maîtresses a considérablement augmenté. En face de chez moi, un jardin est dédité à les ébats de chiens a été aménagé et par beau temps, in ne désemplit pas.

Que faut-il savoir quand on possède un chien ?

1. L’univers du chien est un ensemble d’odeurs complexes

Alors que le nez humain compte environ 6 millions de récepteurs, celui du chien en a plus de 300 millions. Nous pouvons sentir si un café contient une cuillère de sucre ; un chien peut détecter une dose de sucre équivalente, même lorsqu’elle est mélangée à 3,7 millions de litres d’eau.

2. Les amateurs de chiens prétendent souvent que leur animal de compagnie est aussi intelligent que l’homme

Ce n’est pas tout à fait faux. Des recherches récentes montrent qu’un chien moyen peut comprendre 165 mots et gestes : c’est l’équivalent de ce que peut comprendre un enfant de deux ans. Ils semblent aussi disposer d’un talent rudimentaire pour les mathématiques.

3. Le scientifique français Nicolas Guégen a mené quatre études afin de déterminer si la présence d’un chien influence l’interaction entre les hommes et les femmes.

Que s’est-il avéré ? Un homme accompagné d’un chien a trois fois plus de chance d’obtenir le numéro de téléphone d’une inconnue que lorsqu’il n’est pas accompagné d’un chien.

4. Les nazis pensaient pouvoir développer une race de chiens supérieure

On retrouve cette information dans l’ouvrage “Amazing Dogs : A Cabinet Of Canine Curiosities” du docteur Jan Bondeson de la Cardiff University School of Medicine in Wales. Selon l’auteur, Hitler était impliqué de près dans un centre de dressage allemand dans lequel on enseignait à de grands chiens de race Mastiff à ‘parler’ avec l’humain. ‘Une série d’expérimentations étranges concernant la communication homme-chien ont été menées en temps de guerre,’ selon Bondeson, qui se demande si les Nazis essayaient de développer une race de chiens de combat super-intelligents, capables de communiquer avec la Race supérieure.

5. Les scientifiques de l’université de Bristol ont confirmé ce que les propriétaires de chiens ont depuis longtemps soupçonné

Alors que certains de nos amis à quatre pattes traversent la vie comme de véritables optimistes, d’autres tendent vers la tristesse et le pessimisme. Les chiens peuvent être subdivisés en 2 différentes catégories selon les scientifiques : ceux qui voient la gamelle à moitié pleine et qui se jettent sur toutes les gamelles, qu’elles soient pleines ou vides, et ceux qui voient la gamelle à moitié vide et qui y vont à contrecœur en anticipant que la gamelle sera probablement vide.

6. Un chien agressif n’a pas forcément un méchant maître

Rien n’indique que les propriétaires de races de chiens agressifs soient plus souvent en effraction avec la loi que ceux qui préfèrent les chiens moins agressifs. Le premier groupe ‘paraîtrait seulement plus farouche’, semble-t-il. Les amateurs de races plus agressives obtiennent d’ailleurs les mêmes résultats que les autres en matière de compétitivité sexuelle, catégorisée comme ‘efforts d’accouplement’ par les chercheurs. Curieusement, les amateurs de chiens agressifs obtiennent de meilleurs résultats en matière de précision.

7. Dans certains groupes, un chien était présent dans la pièce lors d’une séance de brainstorming ; dans d’autres, il ne l’était pas

Après l’exercice, les participants devaient répondre à un questionnaire sur la façon dont ils avaient vécu la collaboration. Que s’est-il avéré ? Les groupes où un chien avait été présent dans la pièce évaluaient mieux leurs collègues en termes de confiance, d’esprit d’équipe et d’amitié.

8. Un chien moyen

...marche environ 18.000 kilomètres au cours de sa vie, ce qui est l’équivalant de 430 marathons – boit 12.403 seaux d’eau au cours de sa vie, ce qui suffit pour remplir une piscine de 9 mètres sur 10 – reçoit au total 1.158 os à mâcher – est caressé ou choyé pendant 9.912 heures ou autrement dit un an, un mois et 17 jours. Disons 10% de sa vie – dort durant un tiers de sa vie. Il prend 25 fois des congés de son maître. 69% des chiens partent deux fois par an en vacances avec leurs maîtres. Persécute 883 fois un chat.

9. Les chiens sont plus intelligents que les chats

C’est ce qui ressort d’une étude menée par un groupe de scientifiques de l’université d’Oxford. Ils ont comparé le cerveau de 500 espèces de mammifères sur une période de 60 millions d’années. Ils concluent que contrairement à ce que nous pensons, la taille du cerveau n’a pas forcément augmenté chez tous les animaux. Le volume du cerveau des animaux qui ont de nombreuses interactions sociales augmente plus rapidement que celui des animaux qui vivent seuls. Le chien en est le meilleur exemple selon les chercheurs. Les cerveaux des chiens grandissent plus que ceux des chats parce que les chiens sont plus dépendants de l’homme et se comportent de façon plus sociable. Selon les chercheurs, la vie en communauté est plus difficile et exigeante et expliquerait pourquoi le cerveau augmente de volume au fil du temps. Cela vaut également pour d’autres animaux sociaux comme les singes, les dauphins, les chevaux et les chiens. Les animaux qui recherchent la solitude ont vu le volume de leur cerveau augmenter moins rapidement au cours du même laps de temps.

10. Par rapport aux personnes victimes d’une crise cardiaque qui n’ont pas de chien, les propriétaires de chiens ont neuf fois plus de chances d’être toujours en vie douze mois après la crise cardiaque.

D’autres études montrent que les propriétaires de chiens résistent mieux au stress du quotidien, adoptent une attitude plus détendue, ont une meilleure image de soi et sont moins sujets à la dépression.

Mais alors, qu'est-ce qui fait l'engouement d'un maître à se promener avec son chien de compagnie quand il fait dégueulasse au dehors ?

Les retraités seuls, les veufs ou les veuves détiennent le plus souvent un chien.

Ceux-ci trouvent en leur chien, un compagnon de la solitude.

C'est aussi une occasion de sortir de chez eux et ainsi, de rencontrer d'autres personnes dans la même situation.

Les rencontres programment une occasion de plus de casser la glace et de commencer une conversation avec ce que leur toutou mange et boit, de nombre d'années qu'ils peuvent avoir partagé aveclui.

Quand le chien meurt de vieillesse, il n'est pas rare de constater que le maître ne sort d'ailleurs plus de ses pénates s'il ne reprend pas de chien.

Quand il fait partie de la vie de son maître, ce n'est plus seulement un garde dans sa niche mais un véritable garde-chiourme qui tire son maître de mauvais pas.

C'est aussi un pousse-toi-hors-de-ton-fauteuil-douillet pour aller voir dehors si l'herbe n'y est pas plus verte au dehors parce qu'il faut que le chien aille faire ses besoins en dehors de l'appartement.

C'est aussi un interlocuteur qui écoute sans parler et qui ne répliquera qu'avec un glapissement et pas avec des mots méchants.

Dans la relation du chien et de son maître par les aboiements, son maître ne les comprend pas toujours et chacun garde ainsi toujours le bénéfice du doute.

La puissance ses aboiements va de 125 Hz à 4000 Hz.

Les sons longs et graves le font à 346 millisecondes et 686 Hz pour exprimer la crainte et la menace.

Les sons court de 260 millisecondes expriment l’excitation et la joie.

N'avez-vous jamais remarqué le lien physique qui existe entre la morphologie du chien et celle de son maître, que la type de chien choisi par le maître est souvent le reflet de lui-même ?

Un molosse au bout de la laisse et c'est une tête de molosse qui se retrouve à l'autre bout.

Un petit toutou mignon, tout de pluches vêtus, et c'est une dame d'un certain âge à l'autre bout.Les substances chimiques que nous dégageons, ne leur échappent pas grâce à leur système olfactif, confirme l'éthologiste, Michel Chanton.

Un peintre bruxellois, Thierry Poncelet, ne peint que des aristo-chiens humanisés. Il a compris tout l'intérêt qu'il pouvait en tirer.

Alors choisissez, il y en a pour tous les goûts. Il ne faudra pas sortir pour les faire pisser. Ils n'aboient même pas. Bien intallés dans un salon, ils auront tout l'art de représenter leur maître à leur juste valeur...

Les tableaux en annexes ont été vendus depuis, mais je suis sûr qu'ils ont eu beaucoup de nouvelles versions depuis 2016