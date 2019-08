Le design et le style des années 70 à la mode : le retour du papier peint

Le style des années 1970 revient à la mode, avec en particulier l'usage du papier peint. Pourquoi un tel engouement ? C'est qu'un papier peint quatre murs de qualité peut transformer une simple pièce en un environnement unique, qui exprime vos émotions et votre style de vie. Une tapisserie exclusive, qu'il s'agisse d'un papier peint à motifs ou d'un papier peint design, saura stimuler votre imagination, vos souvenirs et vos rêves, et surtout induire une sensation de bien-être dont vous pourrez profiter continuellement, au fil des jours.

Vous êtes d'humeur chagrine, vous manquez d’énergie, vous êtes fatigué, épuisé ? Et si votre décoration d'intérieur était en cause ? Sachez que votre environnement pèse lourd sur votre moral et que votre inconscient est sensible au manque d’harmonie. Un choix pertinent de couleurs, de structures, de matières, de motifs et de designs peut avoir un effet extrêmement positif et transformer une pièce de façon considérale. Le papier peint que vous choisirez, en plus d’être agréable et séduisant, doit aussi transmettre un sentiment de bien-être, des émotions positives, manifester votre personnalité, vos goûts et vos attentes. Ainsi, votre joie de vivre pourra être renouvelée chaque jour au sein de votre foyer.

Mais comment choisir un papier peint ? Il n'y a pas de règles en la matière. Le papier peint étant le reflet d’une personnalité, chacun a ses propres préférences quand il s’agit de définir une décoration murale. Figures géométriques pour une chambre d'enfant, cuisine moderne avec papier vinyle ou romantique à fleurs… tout est possible ! Que vous soyez amoureux des fleurs, amateur d’impressionnisme ou d’expressionisme, ou encore d’art abstrait ou figuratif, toutes les différences s’expriment. Vous êtes libre de choisir votre design personnel de déco intérieure. Laissez donc parler votre créativité !

Cela étant dit, s'il n'y a pas de règles à proprement parler, il y a des indications fondamentales qui sont toujours valides, et que vous pouvez donc suivre, s’agissant surtout des couleurs et de leurs associations. Ainsi, des papiers peints avec des couleurs claires pour le fond ou le motif conviendront mieux à des pièces sombres avec peu de lumière naturelle, voire uniquement éclairées avec de la lumière artificielle, telles de petites salles de bains. Ayez également en tête que les couleurs peuvent faire paraître une pièce plus grande et plus large, si elles sont claires, ou plus petite et plus étroite, si elles sont sombres.

Le vert et le bleu sont recommandés pour des pièces qui valorisent la concentration et la relaxation. Le rouge, le orange ou le jaune, à l'inverse, sont énergisants et encouragent la convivialité. Le blanc, dans sa pureté, offre un contraste idoine aux autres couleurs de papier peint. Le noir, quant à lui, utilisé comme couleur pour le fond ou pour le motif, donne de la profondeur à la pièce. Ayez encore conscience que des motifs horizontaux font paraître des murs et des plafonds hauts plus bas, et que des murs et des plafonds bas peuvent être comme étirés en choisissant des papiers peints dotés de motifs verticaux.