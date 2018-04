Ode à la beauté masculine au naturel…

La beauté masculine, un sujet très abordé dans les magazines féminin et par les femmes et très rarement par les hommes. Un sujet que je décide en temps qu’homme d’aborder avec vous ; alors je vois déjà les hommes qui zapperont cet article, ou même les femmes qui essaieront de parler de cet article à leur homme en vain, certainement par fierté ou pudeur masculine… Mes sachez messieurs que ce billet n’entravera pas votre virilité, mais ce billet est plutôt un guide non exhaustif de rituels masculins proposé pr un homme qui n’encombrera pas votre temps, ni votre salle de bain !

La beauté masculine, comme la beauté féminine n’est pas seulement un mode d’entretien physique mais également une manière d’être, un état d’esprit, vouloir transmettre une image de bien être aux individus et à soit même, sans oublier de se faire plaisir ! En quelque sorte entretenir son corps c’est entretenir son âme.

Un sujet donc très complet, vous l’aurez compris, je vais donc détailler les rituels que vous pourrez pratiquer de la tête aux pieds sans vous ruiner avec des produits naturels et traditionnels.

Les cheveux : Ah les cheveux !... Très souvent l’obsession de beaucoup d’entre nous, je me trompe ? La phobie de les perdre, qui n’as jamais fait le cauchemar qu’un jour il se lèvera chauve ? Alors pour ça les gars je n’ai pas vraiment de solution, ni les escrocs d’ailleurs qui vous proposent de payer des sommes pharamineuses pour prévenir la calvitie, si c’est ton cas, si tu prends des compléments alimentaires pour prévenir la chute, arrêtes, tu gaspilles ton temps et ton argent, parce que tôt ou tard tu seras désabusé, lassé et tu arrêteras de les prendre, ce qui interrompra immédiatement le processus de prévention de l’apparition de la probable calvitie, donc tu auras dépensé des mois, voire des années dans un complément alimentaire qui n’aura servi à rien ! Si toutefois tu as les premiers signes d’une calvitie assume-la, va régulièrement chez un bon coiffeur masculin, le bon côté c’est que tu adopteras un nouveau style, et tu l’assumeras pleinement avec le temps crois-moi ! Pour ceux qui ont des cheveux, qu’ils soient long, courts, blonds, bruns, roux ou châtains, arrêtez les produits chimiques marketés en grande surface ou sur internet, ou même chez votre coiffeur, privilégiez les produits naturels tels que les shampoings aux œufs, le vinaigre, les épices et les huiles végétales pour des masques.

Recette d’un shampoing aux œufs :

Mélangez dans un bol les jaunes d’œufs, le rhum, l’huile d’olive et le jus de citron. Appliquez ce shampoing maison en massant votre cuir chevelu. Rincez abondamment à l’eau froide (l’eau chaude agresse les cheveux et le cuir cheveux, l’eau froide rend naturellement les cheveux brillants) Laissez séchez à l’air libre.

Ingrédients

2 jaunes d’œufs

1 c. à soupe de rhum

1 c. à soupe d’huile d’olive

1 c. à soupe de jus de citron

Équipement

Un bol

Une cuillère ou spatule en bois

Astuce : vous pouvez ajouter une pointe de cannelle qui stimulera le bulb pour une pousse optimale.

Huiles végétales :

L’Huile de ricin pour une pousse de cheveux optimale

L’huile d’amla originaire d’Inde dont les propriétés sont nombreuses :

Gaine, nourrit et fortifie les cheveux et les cils

Tonique capillaire, favorise la pousse des cheveux et freine leur chute

Embellit et adoucit les cheveux, apporte brillance et volume

Lutte contre les pellicules

Protège les pointes des fourches et de la casse

Réputé pour freiner l'apparition des cheveux blancs précoces.

Nourrit et fortifie les ongles

INDICATIONS

Chute de cheveux

Stimulation de la pousse des cheveux

Cheveux secs et déshydratés

Cheveux abîmés, ternes, cassants

Cheveux frisés, crépus et afros

Pointes fourchues, abîmées, cassantes

Ongles mous ou cassants

Cheveux blancs précoces

UTILISATIONS

S'utilise comme ingrédient dans vos préparations pour réaliser :

Bains d'huile capillaires Masques avant ou après-shampooing sous forme de crème

Huiles de soin pour les cheveux, sérums capillaires

Crèmes capillaires avec ou sans rinçage

Shampooing, crème nutritive

Astuces : utilisez de préférence cette huile en ban d’huile le weekend avant le shampoing hebdomadaire, car elle est très grasse et odorante. La liste est non exhaustive car toutes les huiles végétales on des bienfaits pour les cheveux ou la peau.

Le visage et la barbe : le visage et la barbe doivent être soignés chez un homme, c’est indispensable, mais pas pour autant contraignant (moins que les cheveux).

Le visage peut avoir des imperfections dû à la pollution et doit être nettoyer régulièrement en profondeur, pour ça, comme pour les cheveux abandonnez tous vos produits industriels qui sont peu ou pas du tout performants qui peuvent même esquinter votre peau. Un masque d’argile blanche ou verte après un gommage au savon noir une à deux fois par semaine est largement suffisant, rincez votre visage à l’eau chaude avant application pour ouvrir les pores et à l’eau froide après application pour fermer les pores. Pour une nutrition et une hydratation faites avant tout ce processus des masques à l’huiles d’amande douce, huile peu grasse.

Si votre barbe est complète, tout dépend de vos goûts pour la pousse de barbe mais sachez que le port de la barbe réduit le vieillissement de la peau. Pour le rasage privilégiez le rasage traditionnel (shavette, coupe chou, et rasoir papillon) plutôt que tous les rasoirs et mousses à raser industrielles, et pour le plaisir rituel, rien de mieux que de faire monter sa mousse au blaireau avec un savon à barbe !

Pour les peaux sensibles qui marquent facilement au rasage, rasez-vous de préférence le soir, cela laissera le temps à votre peau de se reposer de feu du rasage avant de l’exposer à la pollution urbaine ! Que ce soit pour la taille de barbe ou le rasage, surtout prenez le temps, faites-vous plaisir, ce moment est à nous les hommes, et par ailleurs pourquoi pas aller chez un barbier !

Astuces : Pour optimiser la pousse de barbe, rien de tel qu’une cure de trois mois de levure de bière qui est excellent l’éclat de la peau également, et l’huile de ricin en bain d’huile, qui limitera les pelades de barbe et comblera les trous !

Vous pouvez appliquer une pierre d’alun après le rasage pour stopper l’hémorragie de microcoupure, et celle-ci peut également servir de déodorisant à aisselles !

Les dents : les dents sont pas à négliger, sans rentrer dans le débat des dentifrices au fluor ou non, je vous déconseille tout de même les dentifrices au fluor et les astuces blancheurs de certaines grandes marques de dentifrices sur le marché… comme pour le reste revenez à l’essentiel, je vous conseille pour ça le dentifrice au siwak, une plante utilisée depuis de centaines d’années au Moyen-Orient qui nettoie, blanchit et lutte contre la mauvaise haleine et sans fluor, on peut s’en procurer en parapharmacie ou sur le net.

Le corps : Ne vous lavez plus au gel douche ! Comme pour les crèmes, la plupart des industriels ont retiré les parabens identifiés par le grand public comme toxiques mais les conservateurs qui les remplacent, comme le phenoxyethanol, présenteraient des risques pour le foie et pour la reproduction, ce qui ne veut pas dire que tous ont retiré ces abjects composants chimiques, voire d’autres composants peu ou pas connus du grand public, alors messieurs, je vais vous faciliter la tâche pour pas perdre du temps à lire les emballages, utilisez des savons noirs, savons d’Alep, savon de Marseille au composant naturels.

Astuces : laissez agir le savon quelques minutes sur le corps avant de rincer ce qui favorisera la pénétration du savon dans les pores, frottez avec un gant à hammam pour éliminer les peaux mortes, rincer à l’eau froide peut favoriser la circulation du sang et fermer les pores, ce n’est pas très agréable au début mais on s'y fait vite !

Enfin pour conclure, n’oubliez pas de faire une activité physique et de manger équilibré, cela va de soi, et surtout n’oubliez pas de prendre le temps, nous ne prenons plus le temps aujourd’hui pour soi et pour nos proches, ces rituels quotidiens pour son bien-être sont des moments privilégiés, même s’il est possible que pour certains d’entre vous cela nécessitera de se lever plus tôt, demandez-vous si cela en vaut pas la peine. Comme vous pouvez le constater, il ne s’agit pas d’une liste de produits conséquente et couteuse, voire même celle-ci pourra décharger votre salle de bain de produits inutiles, arrêtez de vous empoisonner avec des produits industriels, notre corps, notre âme, notre virilité n’en vaut pas la peine. Ne culpabilisez pas à prendre plus de temps pour vous, pour votre égo, à défaut de passer du temps devant un écran de smartphone, de télé et d’ordinateur à se polluer l’esprit…

Hyacinthe Lavaudieu