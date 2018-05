« Qu’i·elle est artificiel·le ! »

« Qu’i·elle »

Cela ressemble à une factorisation. Je n’ai pas compris cette syntaxe immédiatement.

Comment prononce-t-on « Qu’i-elle » ? « Kièl » ? « Kil Kel » ? Le titre se prononcerait-il « Kièl è artificièl » ?

Et pourquoi pas l’écrire « Qu’il-elle » ?

Ou peut-être que l’écriture inclusive n’est pas faite pour être lue ? Mais alors, à quoi sert-elle ? Dois-je la traduire ?

Ce serait, à ma petite connaissance, la première forme écrite d’un langage dont une partie de sa prononciation orale n’est pas reflétée phonétiquement par la prononciation de sa forme écrite ! (quand elle existe) Et ce depuis...euh...toujours ? Cela pourrait être encore bien pire et la lecture inclusive pourrait changer la prononciation du noyau de la syllabe (autrement dit la voyelle) de sorte qu’elle en deviendrait incompréhensible pour un « non-pratiquant inclusif ».

Je ne comprends pas le fonds car la forme m’est imprononçable : je ne sais pas prononcer ces « factorisations littéraires » dans ma tête.

Vous excuserez mon lettrisme artificiel mais l’enfer est pavé de bonnes intentions : le but de l’idée « inclusive » a ses mérites mais l’implémentation pratique de cette même idée est une catastrophe littéraire. Hors la France est un champs littéraire parmi les plus riches. Ce n’est pas pour rien que malgré toute la propagande pour son adoption officielle, son instruction à l’école (et autres instances officielles liées à l’éducation nationale) a été bannie. Si c’était si logique et naturel alors pourquoi ce refus officiel ? D’autant plus que cela aurait encore été l’occasion pour nos puissants de montrer une fois de plus à quel point les minorités priment sur la majorité, ils aiment cela humilier et culpabiliser la majorité culturelle.

Au final, et pour beaucoup, le fonds de votre message est noyé dans une forme illisible.

L’écriture inclusive est un effet de mode idéologique. Ca passera, et ça reviendra mais ça ne sera jamais la norme car elle est illisible et imprononçable par essence.

Si les sons lus ne sont pas les mêmes que les sons prononcés, il y a un problème. Même les migrants n’y comprendraient rien...Pensez aux migrants svp ! Comment feront-ils pour rapidement apprendre à lire et écrire le français si la majorité des français eux-mêmes ne veut pas entendre parler de ces sottises inclusives ?