Le Totem et l’atome (2017) est mon dernier ouvrage publié en ligne. J'y traite à nouveau de mes thèmes de prédilection que sont la religion, l’évolution et la société. Dans ce travail, je me suis attaché à mettre en évidence la continuité entre Nature, Culture et Religion et à démontrer jusqu’aux origines biologique de tout sentiment religieux. Dès lors, force est de constater que toute religion, toute croyance comme toute science sont dépendantes des lois de l’évolution mises en évidence par Charles Darwin. Par cette mise en évidence des différents rouages de cette mécanique des dieux je me suis proposé d'imaginer les formes prochaines d’une humanité en pleine métamorphose. Dans l'attente de trouver pour ce travail un éditeur digne de ce nom, je me propose de le mettre à la libre disposition des lecteurs d'AGORAVOX. En échange de quoi j'espère trouver ci-dessous nombre de vos commentaires inspirés. Bonne lecture et merci pour vos retours. Sébastien Junca.

Comme l’a démontré Émile Durkheim, la religion est un fait exclusivement social. Elle est donc en prise directe avec les forces et les mécanismes qui, depuis 13,7 milliards d’années, ont contribué à façonner les différentes complexités atomiques, moléculaires, biologiques puis humaines. Elle est donc aussi sujette aux mêmes métamorphoses ; aux mêmes évolutions.

La magie, le totémisme et les premiers grands monothéismes, ont tour à tour été les ferments de sociétés en gestation. Ils leur prodiguèrent le sens du sacré, les interdits et les premières structures socio-économiques dont ces sociétés avaient impérativement besoin pour se construire et perdurer.

Les connaissances et l’accroissement démographique de notre seule espèce s’étendront bientôt au-delà des dimensions matérielles de notre planète. Nos religions n’ont pas suivi. Dieu est devenu étriqué. Trop étroit désormais pour contenir 9 milliards d’individus avides de sens et de reconnaissance. Le modèle est dépassé, suranné, obsolète. D’où la nécessité de réinstaurer une dialectique avec la nature et le cosmos. De celle que les sociétés traditionnelles ont su conserver à travers les siècles. Leur sagesse et leurs croyances, plus que jamais menacées par le modèle occidental, sont les clés de nos évolutions futures.

L’humanité, face aux défis qui sont les siens, est en attente d’un nouveau mythe global. Lequel répondrait à la récente prise de conscience de notre interaction avec la totalité de l’univers. Une humanité enfin prête à quitter les âges primitifs de la survie, de la compétition et de la confrontation au monde, pour entrer pleinement dans la Vie. Une Vie non plus seulement terrienne et organique, mais une Vie aux formes infinies, de nature symbiotique et de dimension cosmique.

Ci-joint le lien donnant directement accès au livre au format pdf.

https://www.archive-host.com/count-3109783-LE_TOTEM_ET_LATOME_Introduction_a_la_mecanique_des_dieux.pdf