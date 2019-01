19ème et 20ème : deux siècles entre parenthèses

Le chrono tachygraphe de ma soucoupe intergalactique me joue des tours.

Juste après la prise de la Bastille, la « Grande Peur » s’était répandue : rumeurs de complots aristocratiques en représailles des évènements de Paris, ou peur plus vague de « brigands » menaçant les récoltes, m’avaient amené à me procurer des armes et même à attaquer des châteaux avec les copains pour brûler les archives relatives aux droits seigneuriaux et aux impôts.

La noblesse avait même émigré en masse et l’Assemblée avait réagi en abolissant les privilèges, les droits féodaux, la vénalité des offices et les inégalités fiscales dans la nuit du 4 août 1789.

Je croyais que c’était la fin de la société d'Ancien Régime.

Alors, j’étais parti annoncer la bonne nouvelle dans les planètes avoisinantes qui en étaient encore à l’âge du bronze pour les plus avancées, et j’avais calé la fréquence du récepteur spatial de bord sur Radio Ventose pour me tenir au courant des avancées glorieuses de la liberté, de l’égalité et de la fraternité.

Le voyage a été long, mais les nouvelles étaient palpitantes, faites d’avancées et de reculs.

Après avoir été consul, un petit général avait annexé des territoires et fondé un empire en en envoyant à la boucherie des milliers de gens pour tuer des milliers d’autres gens au nom du progrès.

Des rois étaient revenus à la tête du pays, puis avaient été destitués.

Des barricades avaient été dressées et réprimées par la garde nationale. Encore beaucoup de sang avait coulé pour conquérir l’égalité et la liberté alors que la fraternité semblait fondre comme peau de chagrin pour se limiter aux misérables gueux qui s’entêtaient à tenir tête aux Versaillais, et puis encore une guerre : 1870.

Cette fois, j’ai pensé que ma famille restée sur la planète bleue allait enfin connaitre le bonheur de la vie citoyenne en république, avec la troisième comme ils l’appelaient sur Radio Ventose qui, entre temps avait changé de nom pour passer de Radio Concordat à Radio Restauration et Radio Badinguet avant d’être baptisée Radio Laïcité.

Mais non, PAF, une guerre de quatre ans, terrible, une tuerie pire que celles du petit général ! Mondiale, en plus ! Une horreur.

Et puis ensuite, voilà les Russes qui reprennent le flambeau de mes trois slogans préférés pendant que d’autres marchaient au pas de l’oie. Il n’aura fallu qu’une vingtaine d’années pour que l’apocalypse se déclenche à nouveau, rendu encore plus désastreuse que la précédente par les avancées technologiques de l’aviation et de la puissance nucléaire.

Mais, même si son ventre est encore féconde, la bête immonde aura fini par être vaincue et tel Saint Georges terrassant le dragon, l’archange de la liberté, de l’égalité et de la fraternité s’est fait fort de répandre partout, avec ou sans l’accord des populations concernées, les bienfaits miraculeux de la démocratie.

Alors, j’ai pensé qu’il était temps de rentrer. Même si les distorsions spatio-temporelles avaient ramené à 10% pour moi le temps écoulé sur terre, j’avais quand même pris 24 ans et j’avais envie de consacrer mes vieux jours à taquiner le goujon après avoir porté la bonne parole aux Séléniens, Kriptoniens autres extra-terrestres accessibles.

Mais quelle surprise !

En descendant de ma soucoupe, que vois-je de mes yeux zébaubis ?

Des sans-culottes portant des gilets jaunes se rendant à Versailles pour porter leurs cahiers de doléance et réclamant la fin des privilèges.

Vérification faite, mon chrono tachygraphe est en parfait état. Par contre, la radio continue à raconter n’importe qui !