Il y a pas de quoi se retourner…

À mes joyeux contempteurs qui ne peuvent me piffer, je ne pouvais m'exonérer d'un aveu afin d'éclairer leur lanterne : « À bien des égards et ceci sans prendre des gants, j'ai connu bien des revers dans l'existence qui méritent que je m'y attarde quelque peu dans cette confession impudique. Souvent, ce genre de désagréments me faisait perdre la face, ce qui avouons le, n'était nullement à mon avantage. Si perdre la tête est le plus souvent bien vu dans le monde artistique, perdre simplement la face relève sans aucun doute de l'acte inachevé.

À mon endroit, il se dit du reste bien des choses en somme qu'il serait aisé de résumer par des formules à l'emporte-pièce. Mais ce qui faisait défaut n'était pas la pièce mais simplement la face. Le côté pile éperdu, comment pouvait-on s'en payer une tranche en ma compagnie ? La chose relevait de la sinécure du cercle des numismates distingués.

Il eut été possible de repriser ce trou dans ma caboche, d'y faire un ravaudage, un rafistolage sommaire pour imbécile notoire. Le temps hélas n'était plus aux travaux de couture qui de fil en aiguille sont contraints de mettre un dé à l'index. Les nerfs en pelote, rien ne m'hérisse plus que cette volonté de me tirer les vers du nez quand justement j'ai le profil de l'endroit.

Il fallait donc que je me résigne à n'avoir plus de visage sans pour autant que je m'efface totalement. Il me restait le mauvais côté de ma personnalité à devoir assumer, sans pouvoir me retourner. Je n'avais pas le choix, je ne disposais que d'une facette à exposer aux yeux d'une société qui s'attachait à la surface des choses.

Rapidement, les mauvais esprits en profitèrent pour affirmer que je manquais de relief, que j'étais lisse et sans aspérité. L'absence de complexité, loin de me desservir tout au contraire tombait à point nommé pour me voiler la face que j'avais sottement égarée. Si avoir la tête ailleurs est admis, il convient que cet état demeure provisoire. Mon entêtement à persister dans cette voie laissait mes détracteurs sans voix.

L'endroit perdu c'est donc le revers qu'il me fallait afficher avec orgueil. L'aversion pour le revers constitue sans nul doute un contre sens fâcheux communément pratiqué chez le commun des mortels. Ayant parcouru la moitié du chemin pour prétendre hériter d'une tête de mort, je ne me sentais pas une prédisposition à être de ceux-là. Si l'avers et la face ne font qu'un il n'est nul besoin alors de préciser que le revers tombe sur pile à chaque coup du hasard.

C'est donc une faute impardonnable que de prétendre médire de moi en me crachant à une face que je n'ai plus, des propos hors de propos à cet endroit qui est inscrit aux abonnés absents. Tour ceci se verrait comme le nez au milieu de la figure si je n'avais pas perdu la face en devenant la tête de Turc de l'endroit.

Je devine que mon propos devient de plus en plus abscons chez ceux qui ont besoin de lire sur les lèvres ou bien de regarder dans les yeux pour mesurer la sincérité d'une confession. Dans mon cas, il est préférable de chercher ce que je peux avoir derrière dans la tête, puisqu'elle est la seule à assurer ma permanence.

Vous pouvez retourner en tous sens ce propos, vous n'en tirerez rien de mieux. La face à jamais perdue, la farce est la seule issue pour garder contenance. Hélas, en dépit de cette exigence, boire mes paroles n'est plus possible dans un tel contexte car il est loin de la coupe aux lèvres. Il ne vous reste plus que le recours incertain de la télépathie, pratique qui ne suppose nulle symbiose avec le sujet sans objet, si ça peut vous rassurer. Ainsi donc pour assurer une chute acceptable à ce propos sans queue ni tête, je puis affirmer qu'il est rien de plus jubilatoire que de couper les cheveux en quatre dans pareil cas. »

À contre-sens.

​