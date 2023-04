Allocution pestilentielle

La harangue du Monarque

L’étymologie ne s'y trompe pas, l'allocution, quand bien même son locuteur ferait preuve d'élocution et, ne rêvons pas d'éloquence ; est une forme de communication durant laquelle le beau parleur se prive aisément d'interlocuteur puisqu'elle vient du verbe Haranguer. Nous avons atteint là les limites de la démocratie pour entrer de plain-pied dans une forme douteuse d'autoritarisme langagier.

Nous ne sommes du reste pas à l'abri de l'intervention du « Nous » de majesté chez un personnage qui, quoique monarque d'opérette, ne se voit jamais couper le sifflet pour persiffler à plaisir sur ce peuple qu'il méprise tant. Cependant le « Je » fera parfaitement l'affaire pour celui qui se plaît à jouer avec le feu.

Allocataire du palais à nos frais, l'homme qui dépense sans compter un pognon de dingue, use de sa salive sans discernement quand il s'agit de nous assommer de truismes et de propos glaçants, de propos pompeux et de saillies belliqueuses, de tirades dramatiques et de clichés pathétiques. Ses harangues, loin de galvaniser les foules sont destinées tout au contraire à les réduire à néant, à abolir la souveraineté et la légitimité du peuple au seul profit d'une parole en apesanteur : la sienne.

Reprenons donc si vous le voulez bien, lé définition du verbe Haranguer puisqu'il n'est question que de cela. « Adresser la parole à des personnes assemblées, d'une manière solennelle, pompeuse ou insistante, dans une intention déterminée ». L'assemblée en question est celle des derniers téléspectateurs qui supportent cette comédie. La solennité a depuis longtemps quitté ce personnage tandis que la pompe en question n'est que le fruit d'un décorum grotesque agrémenté d'une Marseillaise détestable. C'est surtout avec insistante qu'il martèlera par des mots convenus ce que ses séides asséneront à coups de matraques pour maintenir une intention de lui seul déterminée.

Choisir l'heure de la Grand-Messe de l'information peut paraître surprenant lui qui n'hésite pourtant pas à veiller en pleine nuit pour faire ses sales coups. Mais revenons à la langue pour trouver synonymes qui corroborent ce choix horaire. Haranguer c'est prêcher : ajoutons dans ce cas particulier : « dans le désert » ou mieux encore « sermonner » les petits enfants que nous sommes, incapables de comprendre les enjeux d'une réforme imposée pour notre seul bien.

Le harangueur et son harengère, la confusion pourrait aisément se produire dans l'esprit de ceux qui font comme moi, mélangent les mots qui se ressemblent. Si la dame ne mérite pas d'être qualifiée de marchande de poisson, c'est tout bonnement pour ne pas offusquer les marins pêcheurs qui eux aussi sont très en colère. Quant à ce jeune et sémillant jeune homme qu'elle a pris dans ses filets à un âge où il ne faisait pourtant pas la maille, plus il humilie le peuple, plus il frétille.

Mais il convient de l'avertir, son collègue le hareng qu'on appelle parfois Gendarme, ce qui n'étonnera en rien les manifestants finit toujours à la casserole, salé, fumé, braisé, salé, mariné. Cependant, que notre tourmenteur n'oublie jamais que son homologue finit souvent Saur. Est-ce parce que ce méchant homme entend jeter un mauvais sort à son peuple qu'il choisit ainsi la harangue ? La prudence voudrait pour lui qu'il marche sur des œufs de hareng car en un crie unanime, ses victimes pourraient lui jeter à la face « Sors ! ».

Achevons ce tour d'horizon linguistique pour un proverbe qui comme il se doit traduit toujours la sagesse populaire, celle-là même que dénie totalement ce gros poisson méprisant.

« La caque sent toujours le hareng ! »

Pour votre gouverne, une caque est un baril dans lequel on entasse les poissons et présentement il sent également la poudre. Cette expression nous incite à penser que la vraie nature d'une personne finit toujours par ressortir. Pour le coup, nous ne sommes pas déçus !

À contre-marée.

