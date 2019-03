Appel à la grève contre la pesanteur.



1/ D'abord, l'argumentation.



On ne répétera jamais assez à quel point la pesanteur est une chose dangereuse. Chaque année, des centaines de personnes meurent à cause de la pesanteur. Aucune classe d'âge, aucune race n'est épargnée. Des jeunes filles blanches dans la fleur de l'âge meurent au bord des falaises en effectuant des selfies, pendant que mémé choit dans les escaliers. Votre petite enfance ne fut qu’une suite de plaies et de bosses, à cause de la pesanteur. Lors des incendies dans les étages supérieurs, ou lors des attentats du WTC, les gens craignent de sauter dans le vide, de crainte de se faire mal. On ne compte plus les glissements de terrain qui sont dus à la pesanteur.



2/ Ensuite, prouver l'origine anthropique de la pesanteur.



C'est évidemment très facile. Après des siècles d'obscurantisme, la science a enfin déterminé que la gravitation est générée par la masse des corps. Sur terre, la force gravitationnelle est une fonction directe de la masse terrestre. Ce qui signifie que si l'être humain fait les efforts nécessaires pour diminuer la masse terrestre - en creusant le sol pour envoyer mètres cubes après mètres cubes de terre dans l'espace lointain - il pourra effectivement faire baisser le niveau de la gravitation sur la Terre. Ce qui signifie aussi que si l'homme choisit délibérément, par pur égoïsme, de ne pas envoyer dans l'espace les milliards de tonnes de terre et de roches nécessaires pour faire baisser la pesanteur, il choisit lui-même de condamner à mort ses semblables qui prennent des selfies au bord des falaises, et choisit lui-même de rendre immuable le fléau de la pesanteur. Nous avons donc prouvé ici que l'immuabilité de la pesanteur sur Terre est bien d'origine anthropique.



3/ Organiser des actions de sensibilisation



Pour socio-conscientiser la population à cette cause à laquelle elle n'a jamais prêté une attention politique, on va commencer par rédiger des pétitions en ligne sur les sites de pétitions du régime comme change.org ou avaaz.org.



La grève gravitationnelle est la 2ème étape. Les jeunes esprits sont particulièrement malléables, et doivent être une cible de choix pour la création des brigades d'enfants-soldats de la kauze gravitationnelle.



Le but est de faire semblant que "la rue" fait pression sur les politiques afin que ces derniers puissent prétendre que c'est en raison de la "pression de la rue" qu'ils sont obligés de créer de nouvelles taxes



4/ Enfin, lever les nouvelles taxes



Vu qu'il est scientifiquement établi que c'est bien la masse terrestre qui génère la pesanteur, et que la pesanteur a bien une origine anthropique, la taxation devra avoir pour objet de pénaliser fortement les comportements répréhensibles de la population, et de récompenser les comportements vertueux.



La taxation - qui sera progressive d'année en année (on incite ainsi officiellement la population à changer de comportement) - frappera tous les ménages qui n'auront pas au moins envoyé 10 m3 de terre dans l'espace au cours de l'année écoulée. Des exceptions seront néanmoins prévues pour quelques catégories de personnes - comme les députés et les sénateurs, mais aussi des membres d'ONG - qui, via leur travail, auront contribué significativement à la lutte contre la pesanteur.



Ce qu'il leur faut à ces petits cons, c'est une bonne taxe.

Oui, il faut leur apprendre à sauver la planète, à ces petits cons.



Je propose d'ailleurs, par souci de transparence, que sur toutes les déclarations d'impôt, une case à cocher soit prévue, avec la mention "Oui, je veux sauver la planète".



Ceux qui ne cochent pas la case verront simplement leurs impôts doubler. Et ceux qui la cocheront, les fonctionnaires de Bercy les verseront dans la catégorie des fraudeurs potentiels. Un panel de climatologues du GIEC, de magistrats franc-maçons et de fonctionnaires de Bercy sera chargé, sous la supervision d'Alain Juppé, de détecter ceux qui ont fraudé en cochant la case.



