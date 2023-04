Au pied de la dette

Quand on met ceci en perspective avec les illustrations prérévolutionnaires montrant la charge (noblesse-clergé) pesant lourdement sur le peuple, on comprend que rien n’a changé (enfin, les tauliers, oui, mais le système, non...)

https://www.carnavalet.paris.fr/collections/revolution-francaise-ancien-regime-caricature-sur-les-trois-ordres-le-tiers-etat