Balle au centre droit ou à droite ?

@Seth,

En France, y a-t-il déjà eu un parti du centre en politique ?

Macron a tenté de se présenter ainsi et n’a apparemment pas réussi.

Vous n’avez que la gauche et la droite avec ses extrêmes sans nuances..

En Belgique, nous avons des partis de centre gauche et de centre droit.

Notre dernier gouvernement a pris de la musique en plus avec les saisons de Vivaldi.

Les couleurs politiques existent dans plusieurs pays :

Tout est dans la nuance et les couleurs que l’on choisit pour les nommer.

Actuellement on parle de créer un gouvernement Arizona et même d’une autre partition : le 5ème concerto de Beethoven.

Quand on n’a pas de pétrole, on doit jouer dans la nuance pour qualifier les choses.