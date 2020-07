Beiges is beautiful

#BeigesIsBeautiful, je lance le mouvement en désespoir de cause, parce qu'il faut bien. On dit tellement de mal des Blancs, enfin : des teintes toutes en nuances de blancs. Car de même qu'il n'y a pas de Blanc pur, il n'y a pas de Noir pur, ça n'existe pas "le Noir", pas plus que "le Blanc" ni "le Mat" ni "le Basané" non plus, y compris au féminin, etc. Ainsi, on dit tellement de mal des Blancs - c'est-à-dire d'une espèce de figure impossible de Blanc éternelle - qu'à force d'en entendre sur ma couleur de peau - et à force de me laisser galvaniser par mon miroir (peut-être pas autant que Michael Jackson, cela dit) - j'ai observé que j'étais plus beige que blanc. La trouvaille. Et, en regardant tout autour de moi, j'ai pu faire la même observation, dans ma famille et dans ma contrée. Nous ne sommes pas blancs, mais beiges.

Le Blanc existe-t-il ? ou la Blanche ? Pas que je sache. Des nuances de blancs, peut-être, et encore : les plus "purs" entre "les Blanc(he)s" étonnent, car ce sont des albinos qui n'endurent pas le soleil. En plus, par cette saison, ce n'est pas pratique ... mais est-ce que ça signifie que les "Noirs albinos" sont des Blanc(he)s ? Question complexe.

Et le fait que les Européens voilà quelques milliers d'années furent très mats voire noirs, du moins autant que des Indiens, cela fait-il d'eux "des Mats" ou des "Indiens" ?

Sûrement beaucoup plus que les lapins albinos sont humains :

En tout cas, les nuances de blancs viennent des Yamnayas, voilà quelques 8000 ans.

Mais à partir de là, on voit bien que "blanc", ça n'existe pas, c'est encore une invention de colonisateurs autoproclamés "blancs" et de non-"blancs" colonisés, ça, parce qu'une poignée de "Blancs" entre les Beiges ont déparés dans d'autres contrées qu'ils exploitèrent, au profit de pays métropolitains européens. D'autres "Blancs" étaient noirs de charbon dans les mines locales ... mais "eux", ils jouaient les dominateurs exotiques :

Et puis, les métis, bordel, ils font quoi ces malheureux de métis ?

Sans parler des Basanés :

Et autres Mats (non exhaustif) :

Pour un peu, je jalouserais leurs beiges. En tout cas j'ai décidé d'arrêter d'être "blanc", comme vous l'avez compris, parce que #BeigesIsBeautiful. Et, à présent, il ne vous reste plus qu'à hashtaguer, liker et sharer sur toutes les interfaces communicationnelles (dites abusivement "réseaux sociaux") pour que prenne cette bonne soupe d'asperges à l'oignon avec des champignons nommée "l'humanité".

Et, étant donné que nos couleurs de peau ne sont pas pertinentes, ni nos ADN, arrêtez de faire des tests à tort à travers pour vous identifier à votre biologie à donner dans le biologisme comme des nazis, et concentrez-vous sur vos vraies différences : vos moeurs, vos croyances, vos territoires et vos traditions.

La disparité culturelle, en somme. Vive la disparité ! ... Comme chez les lapins !

Seulement c'est difficile de réunir tout le monde, même avec le #BeigesIsBeautiful car, en effet, non seulement les albinos ci-dessus, mais les sombres profonds (ils existent) ne s'y reconnaîtront pas.

Il fallait tenter ... et maintenant tout est fichu. La paix est toujours compromise. Disons qu'ils sont beiges en nuances de gris en tirant vers le blanc et le noir ? Il faut ménager toutes les sensibilités épidermiques.