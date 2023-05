Bonne chance, Mr Windsor

Ah, l’auteur, vous portez bien votre pseudo. Votre article sent un peu le rance et l’envie, on ne sait pas trop de quoi d’ailleurs, car c’est sûr, la France peut donner des leçons à tous les autres pays dans tous les domaines. Sauf dans celui du bonheur et de la confiance.



Quand je lis les forums et la presse française et britannique, et que je compare, je me dis que vraiment, les Français sont devenus de bien tristes râleurs. Il faut qu’ils critiquent et qu’ils crachent leur venin, quel que soit le sujet. Pour ceux qui ont connu le Muppet Show, ils me font penser aux deux vieux grincheux sur leur balcon, toujours à se moquer et à se plaindre,pendant que les autres s’amusent comme ils peuvent. Où est passée notre légendaire joie de vivre ? Même notre humour consiste à dézinguer les autres, et sans finesse en plus, le clou étant la récente tirade de Roselyne Bachelot sur Charles et Camilla au balcon, et particulièrement sa sotte remarque sur les oreilles décollées du souverain. La grande classe, l’élégance, et venant d’une adulte, et ex-ministre en plus ! Les pauvres gamins qui ont des oreilles un peu différentes apprécieront la vanne (pas sûr qu’ils aient regardé Bachelot ceci dit, et tant mieux).



En attendant, les Britanniques, même sous la pluie, et même si une partie d’entre eux préfèreraient une monarchie, et malgré toutes leurs difficultés en ce moment, ont bien profité de leur weekend, dans le calme et la bonne humeur, sans Black Blocs et sans avoir besoin de casseroles, et personne n’allait gâcher leur fête. Peut-être devrait-on en prendre de la graine.