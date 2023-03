BREAKING NEWS : Donald Trump arrêté à New York !

Le milliardaire républicain de 76 ans avait annoncé le week-end dernier sur son réseau Truth Social qu'il serait inculpé et "arrêté" le mardi 21 mars. Il ne s'est trompé que de deux jours. L'ancien président des États-Unis a été arrêté jeudi 23 mars par la police new-yorkaise.

Donald Trump et Stephanie Clifford, alias Stormy Daniels

Celui qui rêve de "regagner" la Maison-Blanche en novembre 2024 doit répondre devant la justice de l'Etat de New York pour avoir en 2016 acheté le silence d’une ancienne star du porno, Stormy Daniels, avec qui il aurait eu une liaison. Pour que l'actrice de film X ne porte pas préjudice à sa candidature à la présidentielle, Trump lui aurait versé 130.000 dollars. Le versement de cette somme, en soi légal, pose problème car le parquet de New York, qui a mené l’enquête, considère qu’il s’agit d’un don dissimulé à la campagne du président, en violation des lois de financement électoral.

Donald Trump a été interpellé dans des conditions rocambolesques jeudi en fin d'après-midi en plein cœur de Manhattan. Les images ont déferlé sur les réseaux sociaux du monde entier, jusqu'en Chine, où l'événement a, dit-on, soulagé Xi Jinping, Trump ayant, selon le chef d’état-major américain, envisagé une guerre contre l'empire du Milieu dans les derniers jours de son mandat.

L'ancien président impétueux a, sans surprise, refusé de se laisser faire et a tenté d'échapper à la police à l'entrée de la Trump Tower. Des images saisissantes qui resteront gravées dans les livres d'Histoire :

Des supporters de Donald Trump sont intervenus, s'opposant aux forces de l'ordre. Dans la confusion, l'ancien POTUS a réussi à prendre la fuite.

Mais finalement, l'ancien président a été maîtrisé.

On le voit ici marchant dignement entouré d'agents du New York City Police Department (NYPD).

Melania Trump, son épouse, a vainement essayé de protester face aux policiers.

Des médias complotistes liés au mouvement QAnon ont refusé d'admettre que leur leader avait été écroué et ont crié à la fake news.

Ils sont allés jusqu'à prétendre que ces images de Trump arrêté étaient des photos manipulées, relayées avec la complicité du Washington Post et du New York Times, deux organes d'influence acquis à la cause démocrate. Quant aux vidéos, diffusées en boucle sur les chaînes de TV américaines, des experts ont estimé qu'il pouvait s'agir d'hologrammes projetés dans les rues de New York (comme pour le 11-Septembre, ont-ils précisé).

De nombreux "chercheurs de vérité" sont en train de mener l'enquête, et incitent tous les "éveillés" à faire leurs propres recherches. Certains ont remarqué sur plusieurs images une anomalie dans la cravatte de Trump, qui change curieusement de couleur (comme le rétroviseur de la voiture des frères Kouachi). Sur le bleu foncé, des rayures blanches apparaissent parfois. Sur d'autres images, la cravatte devient carrément rouge.

FIN DE LA BLAGUE

Toutes ces images ont été générées par une intelligence artificielle, Midjourney, version 5. Et l'histoire brodée autour d'elles relève de la fantaisie.

Midjourney V5 AI creating Trump Arrest, a new era ? pic.twitter.com/gJEHS8tvLg — Popmemes8 (@jonpopmemes) March 22, 2023

Nous entrons dans une ère où il ne sera bientôt plus possible de distinguer le vrai du faux, une image authentique d'un fake. La propagande deviendra indétectable. On souhaite bon courage aux fact-checkers dans ce nouvel environnement.

Chacun, avec un œil attentif, aura pu remarquer que les images créées par l'IA ne sont pas encore pleinement ressemblantes. On peut ne pas se faire duper. Des progrès restent à faire pour atteindre à la perfection.

Une question taquine pour finir. On se souvient qu'en 2011 des vidéos récentes d'Oussama Ben Laden avait été retrouvées et diffusées. En voici des arrêts sur image.

Des esprits suspicieux avaient nié leur authenticité, évoquant des images "fabriquées" (le leader d'Al Qaïda étant mort, selon eux, depuis 2001). On remarque pourtant que ces images de 2011 sont d'une qualité très supérieure à celles de Trump en 2023. Elles sont beaucoup plus réalistes.

Question : comment aurait-on pu fabriquer en 2011 des images d'une netteté et d'une précision très supérieures à celles que produisent les plus puissantes intelligences artificielles douze ans plus tard ? Je me permets de poser la question...