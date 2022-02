Bulletin nul

@nanobis

D’un point de vu électoral, l’abstention est un blanc seing consistant à laisser les autres décider pour soi. Le vote nul est affirmer ne plus vouloir du mode de vote, donc, de la même constitution et le vote blanc, c’est refuser tous les candidats présents et qui aboutit au discrédit des partis et in fine à la remise en cause de la constitution.

Autrement dit, l’abstention n’invalide pas la légitimité, seuls les votes nuls et blancs la conteste, voilà bien pourquoi ils sont compté, mais pas reconnus, comme cela, les gens préfèrent l’abstention puisque cela à l’avantage de ne pas se déplacer pour un vote non reconnu.

Mais politiquement parlant, s’il y avait plus de 50% de votes nuls et blanc, il y aurait la légalité, mais pas la légitimité, alors que 50% d’abstention ne permet pas de dire quelle est la proportion de personnes contestant le vote par rapport à ceux qui préfèrent aller pêcher et laisser aux autres le soin de choisir pour eux.

Voilà pourquoi, Macron peut être une mouche trônant sur un tas de merde !