Cancans du Vatican

Un Vatican à l'encan ?

Ce pape à part en a marre. On lui met des bâtons dans les roues de sa papamobile.

On pourrait bien lui faire un jour le coup du père François...à François. Il y a des précédents...

Il n'y pas que des enfants de choeur dans la Cité.

A tel point qu'il est souvent obligé de mettre de l'eau dans son vin.. de messe.

Il est découragé.

Pourtant, il en voulait, au début.

L'aficionado argentin de San Lorenzo voulait dépoussiérer, donner un coup de crosse dans les officines vaticanes, bousculer les en-mitrés fossilisés et les mettre au musée, donner un coup de pied dans la fourmillière rouge et violette,

Mettre le b***** bazar dans la Curie, pour retrouver la simplicité des origines.

Revoir le problème des finances gérées à la petite semaine sans trop de questions et traquer le business en tout domaine.

Mais l'armée des monsignori embagués et encalottés fait de la résistance...depuis la Renaissance. Il y a eu des papes en pire.

N'est pas Luther qui veut et la prison dorée du mont sacré a freiné ses élans. C'est plus qu'une institution, c'est un piège feutré.

Sur le trône de Pierre, le fondateur, dont on sait qu'il s'asseyait sur le sable du désert ou les cailloux de Tibériade, l'un ne sera resté que 33 jours. Suspect. Lui, il dure, mais il s'épuise.

Il peste en vain contre l'usage diabolique des portables en plein office divin . Mais oùvaton ?

Jésus n' en avait pas, juste un vieux vélo, et Pierre ne roulait pas en Lamborghini.

C'est le comble ! Vade retro Samsung !... Il a osé le dire :

Quels fragments de nos vies parviennent encore à échapper à la smartphonite aiguë, cette affection virale poussant une grande partie de nos contemporains à filmer tout ce qui leur passe sous les yeux : plat au restaurant, célébrité dans la rue, belle-maman promenant le chien ? L’invasion des téléphones portables a atteint des proportions telles que même le pape François a décidé d’en faire un sujet lors de son audience hebdomadaire place Saint-Pierre. « Cela me rend tellement triste quand je célèbre la messe […] et que je vois tant de téléphones portables en l’air. Pas seulement des fidèles, mais aussi des prêtres, et même des évêques. » Et d’ajouter, dans un sourire réprobateur : « Mais s’il vous plaît ! La messe n’est pas un spectacle… » A peine prononcé, le sermon circulait déjà sur les réseaux sociaux, filmé par des centaines de téléphones portables. Vertigineux !...

Mais il y a pire !

Du côté de certaines pratiques ensoutanées, on en apprend de belles. ..Mein Gott ! Dio mio !

Satan est dans les rangs. Une purge s'impose, fissa. Mais ce sera plus dur que de réformer le FMI.

A son âge, il aurait aimé prendre un peu d'aise.

Il n'a plus l'énergie d'un Macron qui bouscule tout sur son passage.

On murmure qu'il envisagerait de se retirer doucement dans sa pampa argentine.

Mais qu'est-il allé faire dans cette galère ? Ah ! cette satanée fumée blanche.

S'il avait su...