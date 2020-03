Cette Grippe asiatique !

@Séraphin Lampion

A qui profite le crime donc ?

Je me pose aussi la question...Après le « choc », vient la réflexion, prendre un peu de recul

A ce sujet, je replace un post que j’avais écris en réponse à Xéno, mais il a plus sa place ici :

@Xenozoid

ls faut dire qu’ils pensaient que l’homme faisait partis intégrante de la nature,ce qu’on a oublié.. on commence a voir les résultats









Exact, ça me fait penser au film « Alien, le 8_eme passager »

Dans un univers où il s’est confiné l’esprit, (cad dans vaisseau spatial avec 7 scientifiques et ingénieurs à bord), , l’humain , adorateur de la technologie et de l’IA (MOTHER) à laquelle il s’est soumis et qui le contrôle , s’est détaché du divin et de la nature, il n’a peur de rien et « l’inconnue » n’existe pas, il a exploré toutes les grottes, cavités, va dans l’espace, veut conquérir les planètes etc...Puis il rencontre un Alien qui s’introduit dans son univers/vaisseau , comme un virus, parfaitement naturel et qui le détruit, un ennemi invisible qu’il doit combattre pour pouvoir vivre , et l orsqu’il le rencontre il est trop tard, c’est l’Alien le plus fort des deux prédateurs.

Et, cerise sur le gâteau, la suprême IA, MOTHER donne ordre à l’équipage de ramener l’Alien vivant, ce dernier faisant partie d’un programme

Et l’humain (re) découvre alors la peur , sa propre impuissance et son ignorance face à un être biologique, comme lui. et il ne s’agit plus de vivre, mais de survivre, et pour cela il faut désobéir à MOTHER.

Et maintenant, Sur ce coup du virus, nous pouvons dire que nous sommes comme des zombies, tu vois le truc ? Le virus il mord les gens, ça les transforme en morts vivants, et ils sortent et ils mordent d’autres gens, ça fait plein d’autres morts vivants, et la société se réorganise dans ce chaos..