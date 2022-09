Changer d’Air

Le char à voile pour se rendre au Qatar.

Puisque le voile sera de rigueur, que la tolérance n'aura guère sa place dans des stades de la honte aux fondations rouges du sang des esclaves sacrifiés pour ériger ces temples du libéralisme sans éthique, la recommandation de l'entraîneur parisien de la succursale d'une principauté abjecte semble apporter la plus évidente solution pour replacer le prochain Mondial du sport planétaire dans un contexte acceptable.

Les pétrodollars et l'absence radicale d'humanité des Princes de ces parcs climatisés pourraient trouver une nouvelle légitimité si les spectateurs de ces jeux du cirque modernes se rendaient à ce spectacle désolant en char à voile. L'idée loin d'être fumeuse, remettrait en effet cette magnifique manifestation dans l'air du temps.

Après les travaux forcés, le bâillonnement des revendications des pauvres maçons, le renvoi au pays des cadavres dû à une absence totale de sécurité sur les chantiers, les interdictions multiples pour participer à cette fête dans le respect d'une idéologie machiste, cette proposition apporterait un petit vent frais pour chasser les relents nauséeux de la corruption qui ont prévalu à la désignation de ce pays pour organiser cette farce.

Comme la France a largement baigné dans cette magouille hideuse avec la complicité de personnalités du football tricolore et l'aide active des différents présidents de la République qui sont toujours disposés à mettre leur principes sous le boisseau, il est évident que le trajet France-Qatar doit impérativement se faire en char à voile pour effacer un passif qui pèse lourd sur les consciences.

Il est tout à fait possible, pour les derniers abrutis qui comptent malgré tout apporter leur caution morale en se rendant à cette compétition de la honte absolue, d'emprunter un trajet qui leur permettra d'user de ce mode de déplacement. Le parcours ne sera pas direct, certes mais leur permettra de traverser des pays qui s'honorent d'être des adeptes de la liberté.

Par contre, le souci majeur du char à voile réside dans la nécessité de disposer durablement d'un vent porteur afin de ne pas rester en carafe en chemin. Ceci ne devrait pas poser de problèmes pour qui fait appel à un marabout patenté. La pratique est courante dans le monde du ballon rond. Il convient donc de ne pas hésiter un seul instant pour que Éole leur soit favorable si Allah accepte son intrusion dans son pré carré.

Je ne saurai que leur conseiller de demander conseil auprès d'un ancien champion du monde tricolore. Il saura vous aiguiller vers des professionnels compétents et peu chers. Bien sûr, être aiguillé ne vous obligera pas à prendre le train, ce transport hideusement populaire qui fait une bien trop grande place à la promiscuité. Votre char à voile sera nécessairement individuel afin de ne pas risquer la moindre contagion.

Si jamais ces futurs postulants n'auraient aucune compétence pour le maniement de ce moyen de transport parfaitement écologique, ils peuvent toujours s'inscrire au Camp des Loges, là où monsieur Galtier propose des stages de formation accélérée. Ils auront ainsi le privilège de côtoyer les étoiles mondiales du sport roi ce qui facilitera leur apprentissage de la navigation au sextant.

Seul petit inconvénient, ce fameux sextant sera rigoureusement prohibé au Qatar pour des raisons que je n'arrive pas totalement à saisir, étant incapable de me pénétrer de la logique de ces charmants hôtes. Cependant la taille de ce tout petit pays leur permettra sans doute d'arriver à bon « porc » sans encombre. Il est temps pour les supporters sans moralité de se mettre de toute urgence sur la ligne, le plus délicat sera de bénéficier de son moyen de locomotion personnel. On déplore depuis quelque temps une pénurie sur le Char à voile dont l'Ukraine dispose du monopole de la fabrication.

À contre-vent.