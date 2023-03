Comment la Belgique a évolué de 1983 à 2023 ?

Le Vif belge fête ses 40 ans et retrace l'évolution de la Belgique. Pendant l'hiver 1983, sort le premier exemplaire du magazine avec sur la couverture, un 'W' rouge sur fond jaune consacré au défi wallon présentant des promesses qui appartiennent à une époque révolue. Cela pose une foule de questions aujourd'hui sans faire un bilan global. L'empreinte de la révolution numérique a considérablement relégué aux oubliettes des habitudes liées à l'environnement, à la conversion du FB à l'euro avec l'impact politique et géopolitique. Avec la constatation du chemin parcouru et de celui qui reste à parcourir dans un temps de plus en plus court. Il m'est arrivé l'idée de poser une "Question simple mais inspirante" à mes lecteurs et connaissances : "Quelle est la décennie de votre passé que vous avez préféré et pourquoi ? Années 70, 80, 90, 2000, 2010, ou 2020 ?

La questiologie pose la question sur l'actualité, en construisant un bilan d'une partie de vie jusqu'à aujourd'hui.

L'avantage de l'âge n'est-il pas d'avoir plus de souvenirs ?"

Quelques réponses me sont parvenues de Belges et de Français.

- Je pense un peu comme vous. L'avantage de l'âge est que nos souvenirs sont plus nombreux, avec bien évidemment des souvenirs plus heureux que d'autres, c'est la vie aussi. Pour ma part, je fais partie ( le plus possible !) des nostalgiques heureux. Ce sont les années 60, 70 et début 80 jusqu'en 85, c'est-à-dire entre mon enfance et mes 25 ans. L'enfance est la colonne vertébrale de l'adulte. Mon accident de char à foins à 4 ans a laissé des traces, que je sens davantage à la soixantaine. Plein d'autres jolis souvenirs encore...ma douce campagne où je vis le plus souvent possible maintenant en est la preuve naturellement. Bonne journée à vous cher Enfoiré, mes salutations cordiales à votre épouse. Si vous passez à Beaune, faites moi signe ! Entre les mariages des enfants en mai et juin, je trouverais bien un créneau", Martine.

- Pour ma part, je dirais les années 80, Patricia.

- Je n'ai trouvé rien de choquant, ni de vexant, dans ton dernier billet "Pratiquer sans croire". Quant à ma décennie préférée, drôle de question car chaque âge ayant son charme, chaque décennie a eu, a et aura ses points forts inoubliables ( et ses points faibles que l'on oublie ! ), Giuliano

- Avec le recul, pour moi, ce sont les années 60, 70. Mais à l'époque, je ne l'aurais pas dit et c'est dans les années 89 et 90 que j'ai été le plus heureux, François (français).

- Trotskiste, mes préférences vont à mai 1968 qui devaient changer le monde...Désillusion. Pas déçu par Mitterrand en 1981, mais le Front Populaire ouvre la voie au fascisme. Pas déçu par les trahisons socialistes et communistes. Mais déçu par ceux qui, devaient s’y opposer et ont laissé faire et même collaboré, Jean (français).

- De 75 à 88. Et ensuite de 2005 à 2010, mon malaise actuel correspond malaise psychique de la population française, Michèle (française).

Merci à eux pour vos réponses.

Ce n'est pas dans le but de faire des statistiques mais pour résumer quelques opinions différentes en bilan sur les décennies précédentes.

Mes années 70 ont suivi une formation scientifique dans les sciences exactes auprès d'une startup "Data managment" dans laquelle j'ai tout appris du système informatique et aussi de la stratégie d'une société dans une période très matérialiste. Une épouse complémentaire qui s'ajoute, avec des attitudes aussi solitaires que moi et quelques principes matérialistes mais qui était aussi fondamentalement différente. Quand on est une copie de l'autre et qu'on se ressemble trop, on n'apprend plus rien de l'autre.

Ma "décennie préférée" se retrouve normalement dans les années 80, et dans une "Décennie 80'ties, toute en contrastes". Ce n'est pas à cause de mon changement d'employeur dans une multinationale américaine, mais parce que ces Eighties ont été une époque pendant laquelle tout semblait possible. La musique et les chansons, souvent joyeuses, s'accrochaient à l'envie de danser. Après avoir développé ces systèmes sur grandes et petites machines, le Personnal Computer est arrivé pour compléter ma formation mais, cette fois, à partir de chez moi. Sous la roulette de Ronald Reagan et Margaret Thatcher, la césure entre riches et pauvres commençait à se creuser.

Les années 90, ont été des années de mon management pendant lesquelles les cours concernés par la fonction, m'apprenaient que "La technicité n'est plus seule" et qu'il fallait apprendre plus au sujet des collègues.

Pendant les années 2000, après un suicide dans mon équipe, j'ai eu la confirmation qu'on ne connait jamais totalement les autres qu'il fallait un approfondissement dans le domaine de la psychologie.

A la retraite, j'ai raconté ce passé avec la signature "L'enfoiré" sous forme de blog. Puis, ne pouvant plus l'assumer ce rôle, je suis devenu l'équivalent d'une intelligence artificielle avec la signature de Allusion sous la forme de journal.

Est-ce que cela valait un bras d'honneur virtuel à ma vie d'avant ou d'après ?

Rien n'était interdit dans les deux parties de vie.

Le VIF a donc 40 ans

Le VIF récapitule ce qui a été écrit dans ses numéros depuis sa parution.

L'édito de sa rédactrice en chef, Anne-Sophie Bailly exprime le but du magazine avec la phrase "Ce qui peut servir de repère dans un monde changeant : L'information".

Je ne vais pas faire la pub du Vif. Je ne suis pas payé pour cela. Je ne l'achète pas toutes les semaines Le Vif mais je le parcours toutes les semaines. Je conserve tous les exemplaires bilan de fin d'année depuis 2011 qui m'ont servi pour écrire mes billets de fins d'année. Il y aussi des extras, des Hors-Séries.

En 1993, les 20 ans à VIF de Nicolas Vadot, son dessinateur attitré et qui m'a autorisé à utiliser ses dessins pour mon site. "Quelle Amérique demain ?" "68, l'année qui a tout changé", "L'Expo 58", "Darwin", "Versailles jamais vu", "Le Vatican", "30 grands entretiens"....

Ci-après je vais suivre cet exemplaire anniversaire en insérant quelques copies de pages à l'occasion du 40ème anniversaire de Le Vif.

Avec la politique spectacle, Good Bye, laideur...

C'était le temps où le monde politique était plus lais, mais plus aimé.

L'image personnelle comme partie d'un message politique est une injonction contemporaine.

Les adultes ne sont plus forcément parents ensemble, ils sont parents à deux, de façon bilatérale, avec un enfant en commun puisque les divorces sont considérés comme une suite logique aux désaccords dans un couple.

L'Etat belge avec un PIB par habitant et que le niveau de l'enseignement dégringolent, perdus derrière des programmes qui ne parviennent pas à suivre le mouvement et la vitesse d'Internet.

Cela fait quinze ans que l'on répète aux enseignants que le niveau d'enseignement baisse, justifié par la comparaison avec les autres pays.

L'inflation des exigences, des aspirations de beauté physique et morale pour entrer dans le monde du travail. Le monde politique pouvait être laid avant, mais il était plus aimé à l'époque lors des luttes sociales. Bruxelles dépasse, en moyenne, par le nombre de manifestations, le nombre de jours dans l'année. Elle rassemble toutes les manifestations puisque la Communauté européenne est en son sein.

Dynastie, particratie et démocratie sont remises en question en permanence. La population d'après les témoignages demandent des gouvernements plus forts comme dans d'autres pays plus dictatoriaux. Une démocratie parlementaire à des privilèges démocratiques mais plus de lenteur. Ce n'est pas à la première phase des élections, mais dans la deuxième phase avec le partage et la répartitions des postes de gestion que cela se corse et prend des jours et des mois avant de démarrer un nouveau gouvernement car il n'y a pas d'accord s'il n'y a pas d'accord sur tout.

Le métro-boulot-dodo s'accompagne de parentalités multiples dans lequel le jeunisme fait face à l'âgisme de manière exacerbée, perturbé par des CDD perpétuels et des enfants de plusieurs pères ou mères.

La fin du communisme a fait place aux excès du libéralisme et à la pollution de la planète pour réaliser des bénéfices.

Le "lundi noir" d'octobre 1087 marque le début d'une période boursière qui ne se démentira plus dans la volatilité des cours de Bourse.

L'esprit de la Bourse vient des Lombards d'Italie mais c'est au début du xive siècle, qu'elle est née physiquement à Bruges en Flandre, lieu de commerce depuis le xiie siècle.

Les banques qui, récemment, ont fait faillite ne serait pas grave s'il n'y avait le Crédit Suisse. Cette banque est plus importante. Mais, c'est UBS qui a racheté cette banque comme ce fut le même rachat en Belgique de Fortis après sa faillite.

"Une brûlante inquiétude", livre de Bruno Comant

Dans l'histoire, Bruxelles a toujours été une ville d'artisans coincée entre deux cultures.

La Grand-Place en est une démonstration.

Envahie de toutes parts par des autrichiens, les français, les hollandais et malgré sa neutralité, par les allemands.

Tant que le commerce va, tout va. Dès qu'un envahisseur exagère, le commerce explose et les commerçants se rebiffent.

Tandis que Belges, Grecs ou Italiens vivaient au-dessus de leurs moyens, l'économie allemande exportait allègrement l'austérité.

J'ai écrit "Vivre au-dessus de ses moyens ?" que j'ai fait suivre par Et si on s'envoyait au septième ciel ?.

Le niveau de vie a progressé mais en Belgique, en matière de pauvreté, les choix politiques ont permis de préserver l'essentiel de la situation grâce à une indexation automatique des salaires.

La Belgique a souvent eu de l'avance à l'allumage sur son temps.

En 2002, la Belgique a dépénalisé l'euthanasie sous plusieurs conditions.

Le 30 janvier 2003, elle devient le 2ème pays à autoriser les mariages gays depuis.

En 2022, la dépénalisation des travailleurs du sexe a été entériné dans ses principes et ses lois.

L'éternelle jeunesse de la belgitude passe de la new beat à l'électro-pop de Stromae, de 'C'est arrivé près de chez vous'



... à "La Trève"

La culture belge parvient à évoluer et à innover en conservant un esprit libre et souvent décalé par rapport à la France.

On connaît pourtant des similitudes. Pas vraiment dans l'humour typiquement belge qui fera rire un belge et laissera sérieux et pantois un Français.

La France, notre voisine, a une différence avec notre esprit très spécial qu'on appelle l'autodérision qui est une véritable ADM.

Quand on rigole de soi, on devient intouchable par autrui et par des adversaires éventuels.

Si vous n'avez jamais pris le temps d'écouter le Cactus que l'on nous sert le matin et que j'enregistre le matin, vous ne comprendrez jamais ce qu'est la dérision des Belges.

Lundi, la Cactus parlait le Bouddhisme reconnu en Belgique



A Bruxelles, la ville des zinnekes, utilise, en plus, la zwanze, un langage qui mélange le français avec des belgicismes, le flamand et un globish plutôt marrant qui ne cherche pas l'exactitude des termes de Shakespeare.

J'ai présenté les statues des Chats de Geluck. Ils sont passés à Paris avant Bruxelles. L'humour bruxellois, du zinneke, se traduit par de la zwanze en transitant allègrement par le français avec l'accent flamand en "tussentaal" et en anglais "globish" pour répondre aux liens internationaux. Faut pas venir chez nous pour trouver un job si vous êtes monolingue. Même pour être technicien(ne) de surface, ce ne sera pas une sinécure.

La vie s'est allongée avec le niveau de vie mais pas sur tous les plans depuis les crises mondiales des subprimes et des finances en 2008.

Du "Ras le viol", on est passé à "Je te crois". Le féminisme, le droit du choix des futures mères d'avorter ou de prendre la charge des enfants même seules, n'est jamais gratuit mais empêche d'avoir à subir des enfants que l'on ne supportera pas toujours quand cela va gémir toutes les nuits. Il est de plus en plus difficile d'associer la vie professionnelle à la vie privée.

Quand ils arrivent à l'adolescence et qu'ils espèrent être devenus ce qu'ils ont voulu, sans le regard protecteur des parents avec un vocabulaire différent, parfois incompréhensible pour les générations précédentes, cela va toujours être coincé par les failles de connexions avec chacun dans des chambres différentes.

Le cactus a trouvé des solutions aux questions au sujet du permis de parenté



Pour se distinguer de la France, la belgitude s'est accrue dans le spectacle visuel des chansons et des films. La Belgique est devenue un pays à part entière avec des régions toujours séparées par des langues, peu compatibles à première vue, entre elles mais sans c'est sans lutte fratricide à mener pour exister. La différence de pragmatisme des Flamands est sensible lors de conflits entre patrons et syndicats. J'ai parlé de la l'affaire des franchisés à Delhaize, la semaine dernière. Elle a été un pétard mouillé en Flandres. Les syndicats bloquent tout. La technique de la "Terre brûlée" adoptée... Le client cherche ailleurs à se faire approvisionner que chez Delhaize. 250 repreneurs franchisseurs de l'entreprise se sont présentés pour 128 Delhaize non franchisés. La danse des fournisseurs vont changer leur habitudes.

Les conflits sociaux français et belges se ressemblent mais ne se rassemblent pas sous formes de techniques de solutions.

Sentant ma fin proche dans l'entreprise, je me suis syndiqué pendant.

Quand la cloche a sonné pour le départ, une proposition de sortie a été proposée. Je suis allé avec les représentants des syndicats à un représentant du syndicat FGTB. Celui-ci a pris ma proposition et mon salaire comme référence. La semaine suivant, son analyse a donné la réponse inattendue "C'est original".

Les manifestations françaises au sujet de la réformes des retraites pour passer de 62 à 64 ans, se durcissent jusqu'à l'extinction de toutes les activités. Macron n'a pas encore compris que ce n'est pas l'âge qui est important pour mettre les bouts ou les voiles mais le nombre d'années pour contribuer à l'évolution du pays en bon patriotes.

En Belgique, l'âge légal de la pension est de 65 ans. D'accord, mais c'est de la théorie car il est possible d'anticiper la retraite. La retraite anticipée est possible à partir de 60 ans pour autant que les conditions d'âge et de carrière soient remplies. Cet âge légal sera porté à 67 ans pour les nouveaux pentionnables.

Au départ, la France a créé par ses contacts et relations avec Europe par l'utilisation de la langue de Voltaire. Le français était considéré comme la langue diplomatique utilisée dans les négociations politiques avec ses voisins européens jusqu'au début du 20ème, à cause des nombreux synonymes pour atténuer les opinions.

La langue française a été supplantée par l'anglais qui est devenu la langue des affaires en passe-partout. La francophonie a été rétrogradée à la 5ème place.

Les Lumières, un héritage en péril ?, écrivais-je en 2016.

Un Français m'a donné sa réaction : "elles se sont éteintes".

Dans l'immobilier, les surfaces habitables se sont réduites avec des prix au mètre carré qui prennent de l'altitude. Il a fallu caser autant d'objets et de meubles mais avec moins d'espace et plus de nouvelles règles qui contiennent plus de règles et de restrictions au risque d'oublier le confort de l'espace vital.

La fin de la civilisation paroissiale, à cause du délitement des pratiques religieuses avec en parallèle, les fondamentalismes d'Eglises évangéliques ultraconservatrices à la montée du radicalisme musulman. Cela ne veut pas dire être athée comme je l'expliquais Pratique sans croire. Un Belge sur 40 assiste encore au culte dominical contre un sur deux dans les années 50 à cause de la sécularisation de la société et de la perte de crédibilité de l'Eglise liée aux scandales de pédophilie.

Question morphologique, le Belge est grand physiquement mais il se tasse

On vit sa vie plus souvent dans la virtualité que dans la réalité. L'IVG n'est plus un tabou. La chirurgie esthétique est au secours du vieillissement physique.

La maladie du SIDA du début a trouvé une correction médicale comme pathologie chronique sans solution drastique. Le coronavirus a rappelé que tout pouvait revenir et se convertir en maladie mondiale.

La santé n'a plus vraiment de prix grâce à l'intervention de la mutualisation des soins même si ses coûts, eux, ne font qu'augmenter.

Si on vit plus longtemps, ce n'est pas nécessairement mieux dans sa peau psychologiquement, physiologiquement et en bonne santé médicalement malgré l'utilisation de médicaments de plus en plus efficaces et précis dans leurs fonctions curatives.

Une impression que tout se déglingue, devient chronique et progressive.

Ce lundi, le gouvernement belge est entré en conclave pour chercher une réforme pour retrouver l'équilibre par 27 milliards d'euros. Le déficit s'élève de 4,8 milliards avec 27 milliards de dettes publiques. Le taux d'emploi a progressé de 72,3%. Tout va bien pour certain et on va dans le mur pour d'autres.

En 2024, ce seront les nouvelles élections et cela va être la valse à mille temps quand tous les partis seront d'accord sur tout pour créer une coalition majoritaire.

ChatGPT répond à la même question "que s'est-il passé entre 1983 et 2021 :

Cette intelligence soi-disant artificielle utilise la vie publique et la vie privée étalée sur le Net par chacun. Le net sait plus sur nous que nous ne le savons sur nous-mêmes.

Le téléphone fixe ou à roulette de chiffres disparait pour le smartphone qui devient une véritable boîte à outils multifonctions. La télé a perdu un terrain considérable face à Internet.

La vie privée est étalée sur le net depuis que les communications virtualisées sous forme de Facebook ou d'équivalent.

Tout se veut et se peut plus intelligent et plus connecté via l'IA puisque l'homme ne sait plus emmagasiner toute la matière disponible sans un moteur de recherche.

Il ne faut paq lui demander ce que l'IA pense de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Elle n'en sait rien. ChapGPT arrête son analyse jusqu'en 2021.

"De 1983 à 2023, la Belgique a connu de nombreuses évolutions sur les plans politiques, économiques et sociaux. Sur le plan politique, la Belgique a connu plusieurs réformes de son système fédéral, visant à donner plus d’autonomie aux régions et communautés du pays. En 1983, la première réforme de l’Etat a été adoptée, suivie de plusieurs autres, dont la sixième en 2014. Cette dernière a notamment renforcé les compétences des régions et communautés dans des domaines tels que l’emploi, la santé, la culture et la justice. Sur le plan économique, la Belgique a connu une croissance régulière jusqu’à la fin des années 2000, malgré une forte concurrence internationale et des défis tels que la globalisation et la numérisation de l’économie. Cependant, la crise économique de 2008 a eu des effets durables sur le pays, notamment en matière de chômage et de dette publique. Sur le plan social, la Belgique a connu des changements importants dans la composition de sa population. Le pays a connu une forte immigration, en particulier dans les grandes villes, ce qui a entraîné une diversité culturelle accrue. Cette diversité a parfois créé des tensions sociales, notamment entre les différentes communautés linguistiques du pays. En termes de politique sociale, la Belgique a mis en place un système de sécurité sociale généreux, qui garantit un accès à des soins de santé de qualité pour tous les citoyens. Cependant, le système de protection sociale belge est confronté à des défis financiers, en particulier en raison du vieillissement de la population et de la pression croissante sur les coûts de la santé".

Merci ChatGPT

C'est le renouveau du Printemps

J'en ai déjà parlé dans "quatre saisons à rebrousse-poil" avec Vivaldi et la politique qui en porte le nom.

Quels seront "Les lueurs d'espoir après le sentiment d'effondrement" terminait le Vif.

Un retour à la nature et à la biodiversité pour éviter les 500 milliards de dollars par an pour corriger l'inaction vis-à-vis de la pollution et de la perdition des espèces.

L'agriculture est confrontée avec l'élargissement des zones d'habitats concentrées dans des villes mégapoles.

Les disparitions existent dans les chèques, les marques douteuses et métier de la rue. Les petits commerces reviennent à cause des soubresauts de la grande distribution qui ne trouve plus de rentabilité suffisante et se convertit en franchisassions des ventes.

La force de décision des changements n'équivaut pas les réalisations sur le terrain.

Les consommations de produits contraires à la santé se poursuivent par addiction aux habitudes importées de l'extérieur.

La révolution de la mobilité se produit par l'introduction de l'électricité à tous les déplacements.

L'immigration des demandeurs d'asile autorisée ne correspond plus à l'immigration enregistrée.

Les fake news commencent par des rumeurs et se propagent sans vérification à la vitesse de l'éclair.

Les médias ont dû changer de rythme pour suivre l'évolution et se confronter à Internet pour corriger les fake news avant qu'ils ne se propagent en faisant des dégâts en se renouvelant en permanence dans sa présentation.

Aujourd'hui à la croisée des chemins, nous sommes entrés dans les turbulences du banquier et de la boucle spatio-temporelle.

Bon anniversaire au Vif.

Dimanche, le Jardin extraordinaire présentait le raton laveur, surnommé le bandit masqué. Alors que partout dans le monde de multiples espèces sauvages sont menacées, celui-ci affiche une expansion inédite avec un tempérament de "survivaliste" hors pair. Doué d'une intelligence remarquable, il est capable de tout pour se nourrir et se défendre. Omnivore et opportuniste, il n'hésite pas à se rapprocher des humains pour survivre. Il parvient sans peine à ouvrir les poubelles de nos contemporains. Par manque de prédateurs, il est vingt fois plus nombreux qu'il y un siècle.

Cette image du raton-laveur n'est-ce pas un peu la nôtre ?

Du 20 au 26 mars, le Printemps des Sciences et le 24 au 25 mars, le Printemps du numérique sont de plus en plus influencés par l'Intelligence Artificielle.

Le n° suivant du Vif est paru.

C'est aussi le nettoyage de printemps et Le Vif fait peau neuve. Epuration, modernisation, séquençage clarifié en suivant un trio magique entre un retour aux sources, du sport, entre sauce liégeoise et américain préparé dans le but d'informer, de faire réfléchir et de proposer des points de vue multiples comme ADN qui mène un pas plus loin et, parfois, un pas de côté. Tout cela pour divertir, nourrir et enrichir.

Quel est le dossier analysé ?

Les Belges et leur sexualité avec la question "Heureux-se ?"

Comment on fait l'amour ? Est-ce de bas en haut ou de gauche à droite ?

Serge Lama, encore une fois, a apporté le contre-point psychologique à notre époque.

Dimanche encore, l'émission "Et dieu dans tout ça ?" parlait avec le philosophe François Julien pour son livre 'Vivre et rouvrir des possibles" qui s'associe très bien avec l'idée du printemps.

« Combien faut-il avoir déjà vécu pour commencer d’enfin vivre ? ». C’est l’un des penseurs contemporains les plus traduits dans le monde qui pose la question. Le philosophe, helléniste et sinologue François Jullien cherche à rouvrir des possibles dans nos vies. Dans nos vies, mais aussi dans nos sociétés, à une époque où les horizons semblent définitivement bouchés. François Jullien a une stratégie à nous suggérer. Il s’agit de fissurer et de dé-coïncider. Ses deux nouveaux livres : « La transparence du matin » et « Rouvrir des possibles ».

(podcast :

Lundi, c'était la journée du bonheur.

Un sujet dont j'ai parlé dans "Le bonheur, c'est toujours pour demain" et Où se cache le bonheur ?"

J'ai accompagné ce billet par les chansons de Serge Lama qui a 4 ans de plus et qui vient de faire ses adieux le 10 février 2023, lors de la cérémonie annuelle de Victoire de la Musique pendant laquelle il a reçu un 'Victoire d'honneur' en faisant ses adieux. Céder le flambeau au suivant dans la course de la vie est toujours difficile quand on a eu une vie qui a plu.

Le tout est de retrouver une suite honorable sans plus courir contre le temps, comme un patient dans la queue du supermarché.

Une bonne manière de repenser au passé avec "La mission de l'Art"... :

Ce samedi, je suis allé voir "Let's Art in Brussels" qui présente un très bel événement d'art et lettres avec le grand plaisir d'exposer des toiles de peintres, de sculpteurs, d'artisans mais aussi d'auteurs, maisons d'édition avec des dédicaces et des lectures pour enfants et pour adultes.

Les Photos de l'exposition après un clic

Allusion