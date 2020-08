Coup de pouce carboné

j’ai 3 vélos.un bianchi(vert bianchi bien sur) de course il a 20 ans, et n’a pas une ride, un mangoose(gris métal) vtt 20 ans aussi , pas une ride et un oma fiets(vélo grand mere)tres vieux les soudure commence a user avec retro pedalage pour la ville, tres pratique et qui fait du bruit , ils ont tous 10 000 km je pense surtout le mangoose,et j’ai tout les outils,pour les réparations et un suport pour les bichoner,les nettoyer, les graisser ici et la....un plaisir,,lol

ps Nabum : ils sont complétement barjot, c’est je croit la définition la folie,le control ,les control freak ce monde par en couille, mais c’est pas nouveau,et l’apothéose elle arrive , camps (intentionelle) car nous somme des animaux domestiqué aussi,quand on y regarde,

Car nous ne sommes vraiment pas très différents des animaux que nous élevons dans des cages et des aquariums dans nos maisons : Nous vivons aussi dans des petites boîtes à température contrôlée, appelés appartements. Nous aussi, nous achetons la nourriture standardisée labélisée, nourriture très différente de ce que nos ancêtres mangeaient. Nous non plus, nous ne trouvons aucun débouché pour notre « sauvage » spontané, castré et dégriffé que nous sommes par les nécessités de la vie dans les villes et les banlieues sous restrictions juridiques et culturelles. De même nous ne pouvons pas errer loin de nos chenils, sans autorisation (papiers) tenus en laisse comme nous le sommes par nos emplois, dans nos appartements préfabriqués, puis plus loin, par des frontières politiques. Et si nous cherchons encore, que pourrions-nous trouver ? Forêts, jungles, plaines sauvages, collines majestueuses ? Celles-ci sont rapidement en train de disparaître et nous travaillons sans relâche pour envelopper notre monde dans une peau de béton, pour s’assurer que toute l’herbe est arrosée par aspersion et tous les marécages drainés et sondés pour être transformés en espace de bureau. Et ce que nous ne transformons pas en grandes cages et autres aquariums, nous le détruisons avec la pollution.

Nous pouvons peut-être en apprendre davantage sur nous-mêmes en observant nos propres animaux de compagnie.

La solution au problème de la pauvreté affective de la vie domestique pour les animaux et pour les humains, n’est évidemment pas simple. Nous devons commencer par reévaluer ce que la vie devrait être... « lol »

ps2 : désolé pour le long ps

postscritument vous