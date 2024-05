Curieuses destinées

À la loterie de la fée Brigitte

Avoir une fée pour marraine n'est pas toujours gage de réussite. Certains se sont cassé les dents dans une aventure qui fit beaucoup de dégâts collatéraux. La fée dans son désir d'interpréter les signes du destin pour marquer le chemin de ses filleuls peut parfois les conduire dans des impasses, de fausses routes ou des culs de basse-fosse. C'est ainsi que Brigitte ne fit pas que le bien autour d'elle en dépit de sa volonté de tirer le meilleur de ceux qu'elle avait pris sous son aile.

Tout débuta il y a fort longtemps quand elle se pencha sur le berceau d'un petit garçon qui avait tout d'un ange. Le visage poupin, les yeux bleus, le sourire charmeur, Brigitte vit en lui un être plein de promesses. Même les fées peuvent se leurrer sur la bonne mine de ceux qu'elles vont lancer de par le vaste monde en jouant à la loterie de la vie.

Pour son premier filleul, elle tira au sort un animal totem. Ce fut une Tortue. Elle prédit que le garçon allait vivre tranquillement et serait un gentil casanier qui vivrait longtemps et fort paisiblement. Ce fut la soupe à la grimace pour elle quand elle comprit mais bien trop tard hélas qu'il devint un effroyable Pirate, écumeur des mers, un être sans pitié qui avait fait de l'Île de la Tortue un véritable coupe-gorge.

Elle hésita longtemps avant d'accepter d'adouber un autre enfant. Pour le suivant, sans doute pour conjurer le mauvais sort, elle resta dans le domaine des animaux à coquille, attribuant l'escargot à son nouveau filleul. Cette fois, il ne risquait pas de laisser trace sanglante et sa bave n'allait pas semer l'horreur et l'effroi. Elle eut la main beaucoup plus heureuse sans toutefois prédire ce qu'il advint vraiment de lui.

Le jeune homme trouva dans les antennes de son animal fétiche l'inspiration pour fonder la première radio pirate sur une Île afin d'échapper aux autorités qui entendaient interdire la liberté d'expression. La fée eut à se réjouir de cette belle réussite qui lui faisait honneur. Elle reprit espoir dans ses compétences.

Elle s'était avancée un peu vite puisque sans tarder, elle « marraina » un nouvel enfant. Elle lui attribua l'alouette comme animal totem avec l'espoir que le gamin volerait de ses propres ailes. Elle ne se trompa guère même si son destin fut à rebours des bonnes intentions que Brigitte avait placées en lui. L'enfant regarda toujours vers le ciel et l'adulte qu’il devint se fit pirate de l'air pour un destin tragique.

Brigitte en eut une crise de larmes et une profonde perte de confiance en elle. Elle se pensa maudite. C'est en mangeant une pomme qu'elle eut le courage de reprendre le collier. En regardant par sa fenêtre, elle vit qu'une puce s'était fixée à ses volets déroulants. Elle saisit immédiatement l'occasion pour attribuer ce tout petit animal au grand garçon qu’on venait de lui confier.

Il lui donna tout d'abord toute satisfaction tant son parcours était brillant puis rapidement, il bifurqua, chercha toujours la petite bête ça va de soi en tentant de percer toutes les défenses de ceux qu’il croisait. Il se fit pirate informatique pour le pire et jamais le meilleur, un virus qu'il avait hérité de ses prédécesseurs.

Brigitte se désolait. Quatre tentatives, trois échecs cuisants. Elle se dit qu'elle passerait la main si la cinquième fois serait toute aussi désastreuse. C'est avec une extrême appréhension qu'elle choisit un animal totem, espérant qu'il donnerait toute satisfaction. Ce fut un roitelet huppé qu'elle sortit de son chapeau pour le confier à un jeune homme plein de promesses. Beau parleur, il séduit par son chant mélodieux, ses sourires enjôleurs. Brigitte se décida même à prendre apparence humaine pour le couvrir de son aile tutélaire et vivre à ses côtés. Grand mal lui en prit. Son dernier filleul prit le pouvoir et en fit si mauvais usage, se montrant arrogant, méprisant, calculateur et manipulateur qu'elle se jura de ne plus recommencer.