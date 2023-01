Que font les diététiciens du sport ?

Le sport n'échappe naturellement pas aux règles souterraines qui organisent véritablement ce système. La corruption, les magouilles, les arrangements, les pots de vin, les matchs truqués, les abus de position dominante, … il est possible d'allonger interminablement la liste de ce qui nourrit les anciennes gloires qui ont fait le choix de rester dans cet univers.

Commence alors pour eux une course de fonds pour trouver émoluments qui leur permettent de conserver le même train de vie que durant leur activité. La chose n'est pas simple, elle en laisse beaucoup plus sur le carreau mais elle est fort juteuse pour ceux qui conservent une place au soleil. Mais ne nous y trompons pas, ce n'est pas sous les projecteurs des plateaux TV qu'ils font les meilleures affaires.

Il est cependant amusant de constater que télévisions et radios sont devenues les maisons de retraites dorées pour les anciens sportifs. Ils se font alors appeler « Consultants » pour vivre encore de leur passion en troquant les jambes pour la tête. Il y a hélas souvent un fossé qui sépare les unes des autres même si, pour mettre la main dans le pot de confiture, ils s'y entendent tous à merveille.

Sont là petits joueurs au regard de leurs camarades qui s'imaginent graviter dans l'univers feutré des instances internationales et néanmoins sportives. Il leur faut alors changer radicalement de pratique puisque le sport de haut niveau qui s'y pratique est la Corruption. Tendre la main, non pas pour passer le témoin mais pour recevoir le prix d'un vote qui donnera une compétition à un pays qui entend y mettre le prix en dépit de toutes les réserves possibles. Nous en avons eu quelques exemples récemment sans que nulle enquête ne soit menée contre ces votants pourris jusqu'à la moelle d'autant plus que nos têtes couronnées étaient passés sous la goulotte avant eux.

Il faut bien admettre dans ce registre qu'il y a beaucoup de candidats pour bien peu d'élus. Les pots de confiture sont rares. Fort heureusement, il y a les fédérations sportives pour accueillir les plus gourmands. L'appétit en matière de confiture, c'est bien connu, vient en mangeant et dans certains sports on découvre des lascars qui ont un appétit d'ogre. Ils poussent même la métaphore jusqu'à avoir une allure générale proche de l'image sus mentionnée.

Ainsi donc au Rugby, sport aux valeurs si souvent vantées, la confiture a été troquée pour un nombre incalculable de banquets tout aussi peu diététiques les uns que les autres. Hélas, les nourritures terrestres ne suffisent pas pour ceux qui la gueule ouverte n'oublient pas de tendre la main. Il est vrai que le Président de cette fédération est un parangon de vertu, un modèle indiscutable dans ce registre.

Graisser la patte de ceux qui ont eu l'habitude de se mettre de la résine sur les mains pour que le ballon ne glisse pas, n'est pas pratique aisée. Il convient de mettre les formes pour éviter de se laisser prendre. L'argent laisse des traces, les banquets finissent par rester sur l'estomac, le choix devient cornélien.

Je vous en paie mon billet qu'ils trouveront toujours une solution pour arrondir les fins de mois avec quelques combines qui nous échappent. S'ils ne gagnent pas au tirage, le grattage sera en leur faveur, le billet pour une grande compétition étant une monnaie d'échange qui peut même prendre une valeur considérable au marché noir.

Non, je ne vise personne, je risquerai trop de subir la vindicte d'un colosse hirsute. Mes propos restent donc évasifs, je crains de prendre la porte dans la figure et ses amis avec. Restons en si vous le voulez bien au pot de confiture, n'y mettons que les doigts quand d'autres se servent directement dans la bassine en cuivre. Bon appétit et vive le sport, ce monde merveilleux à l'écart des laideurs de cette société.

À contre-pied.