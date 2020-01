De pape en pape

Rome n'est plus dans Rome

Pape ou pas pape ? on a des doutes.

L'enthousiasme réformiste du prélat argentin débutant, ce pape à part, se heurte à des obstacles prévisibles, mais qu'il avait minimisés.

Autour de lui, on freine des quatre fers. Les monsignori font de la résistance. Pas seulement à la Curie. La pourpre cardinalice s'enferre dans des traditions d'un autre âge, des habitudes aristocratiques, souvent une vie mondaine dissolue, alors que la maison brûle, que la chrétienté se réduit à grande vitesse à peau de chagrin. Une atmosphère de putsch.

On dit François déprimé. On murmure qu'il songerait même à faire ses valises. Ce n'est pas Barbarin qui lui succédera, mais plutôt sans doute un jeune évêque au style plus macronien. Une disrupture est nécessaire dans la baraque usée par les siècles malgré les salons dorés. La monarchie ecclésiale vit-elle ses dernières heures ?

De plus, le torchon brûle entre Benoît le bavarois reclus et François, le latin battant. La question du célibat des prêtres, d'origine tardive, n'est pas seulement en question dans les papamachies actuelles.

Qui l'emportera ? On n'est pas dans Netflix. C'est pas du cinéma. Même si c'est une querelle sur des queues de cerises.

Serait-ce le prodrome d'une nouvelle dyarchie ? Voire d'un schisme, que le très jésuite pontife, plus très souverain, dit ne pas redouter. Les tradis ne renoncent pas.

Faudrait-il mettre sur le trône un autre pape, voire un antipape pour gérer la zizanie ambiante ? Faut-il réhabiliter Avignon ?

Ce schisme, qui ne serait pas le premier, ce pape à part ne le craint pas...aux USA ou ailleurs.

Les cancans vont bon train. Certains parlent d'effondrement. L'enquête Sodoma a fait trembler les colonnades du Bernin et on ne peut plus cacher les récentes affaires financières. Horresco referens !

Les Ecuries d'Augias se révèlent impossibles à nettoyer.

Les finances sont douteuses, les scandales de toutes sortes viennent au grand jour.

Le pape vient de nommer le diable une femme à de hautes responsabilités au Vatican. Est-ce une anticipation de l'accession au trône pontifical de papesses pour demain ? Comme Jeanne ?

Porqué no ? Un peu de douceur ne nuirait pas dans cet univers cadenassé et impitoyable, quoique feutré et compassé.

Les voies du Saint Patron sont impénétrables...si elles existent.