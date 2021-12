Debout devant le zinc

@McGurk

Merci également pour votre échange. Vous parlez de ’s’entredéchirer’ et moi je parle parfois de ’s’entredévorer’. On est sur la même longueur d’ondes et trente ans d’observation ce n’est pas rien. Je souhaite à votre famille et à vous la santé, qu’on maitrise comme on le peut, pour le reste : on se fait confiance