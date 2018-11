Dessinez des trèfles noirs sur vos gilets jaunes !

Cette n-ième augmentation des carburants (+25% pour le diésel en un an, +10% pour l’essence) est la grosse goutte de pétrole raffiné qui fait déborder les réservoirs de ces objets symbole de la modernité et de la réussite sociale que demeurent les voitures toujours autant convoitées. L’exaspération est brutalement à son comble, le ras-le-bol général. Toutes les rancœurs, tous les trop-pleins accumulés soudainement se déversent. Car trop c’est trop, et quand c’est trop c’est… gilets jaunes.

Car il est évident que la montée de la fièvre sociale n’est pas le résultat du seul nouvel envol de la taxation carbone même s’il grève sérieusement les budgets pour une destination loin d’être exclusivement écologique. Il faut bien financer le CICE. Autrement dit il faut bien prendre à ceux qui stressent au quotidien, pour remplir les poches de ceux qui les ont déjà bien remplies.

Et le stress est bien le maitre mot à l’origine de cette insurrection de monsieur et madame tout-le-monde : être toujours plus performant, subir sa propre agressivité et celle de ses collègues de travail au nom d’un individualisme forcené ayant dispersé les familles, savoir répondre à toutes les exigences de perfection toujours plus grande (conduite impeccable au km/heure près, qui coûte la peau des fesses, voiture impeccable qui coûte autant la peau des fesses, comportement impeccable à l’égard des femmes, de sa compagne, et des enfants, des règles administratives, impeccable, impeccable), tandis que les élites économiques et politiques eux salopent la planète, tuent la terre (avec les pesticides), jouent avec le vivant (OGM), méprisent la maternité(GPA), insultent l’avenir psychologique de ces enfants-objet, menacent notre avenir immédiat (nucléaire et notamment l’EPR gravement défectueux homologué par l’ASN "munichoise", le cancer, le cancer toujours plus de cancers), réveillent les extrémismes avec leurs guerres pétrolières germe du djihadisme, culpabilisent à tout-va, sadisent au quotidien (les jolies photos du tabac), nous surveillent dans l’espace public faisant des villes des prisons et dans l’espace privé par le Linky et les ordinateurs, quand tout à la maison doit être bien rangée et propre et végane.

Marre, ras-la-casquette, on envoie tout péter.

Parce qu’il va falloir arrêtez de sans arrêt nous faire caguer.

Alors oui, il nous faut respirer, et les gilets jaunes finissent par fleurir les radars :

Et puis certains vont jusqu’à appeler leurs faux jumeaux "Jil et John" en hommage aux nouveaux "gilets jaunes" ; les policiers de l’Unité SGP Police-Force Ouvrière, 2ème syndicat de policiers, ne veulent pas être en reste, soutiennent le mouvement et ne verbaliseront pas leurs concitoyens gilets jaunes ; et même dans des commissariats où apparemment on n’a pas grand-chose à faire on empêche les jaunes de retirer les gilets des voitures :

Alors oui, il nous faut dire et afficher que cette affaire n’est pas seulement une affaire de gasoil, qu'elle va bien au delà, et arborer pour le dire un nouveau signe distinctif. Pour aider à cela le Réseau Sortir du nucléaire proposerait semble-t-il d’offrir un plein de carburant aux dix ou vingt premières personnes parvenant à apparaitre, trèfle noire bien visible sur leur gilet, sur une photo de journal ou dans une vidéo de télé.

Les agents de l’Autorité de Sureté Nucléaire (ASN), forcément, ont eu vent avant tout le monde du concours, et sans aucun respect pour les règles se sont déjà prêtés au jeu. Mais en conformité avec leur comportement professionnel douteux, ils se sont convaincus que présenter à l’objectif leur dos voutés de honte suffirait :

Enfin, signe précurseur d’une unité et d’une solidarité future sans faille, des célébrités, comme ici du monde raffinée de la mode, ont tenu à offrir leur concours :

NON, L'EPR POURRI DE FLAMANVILE NE PASSERA PAS !

MOBILISATION GENERALE !

PROTEGE TA MER, NIQUE TON EPR !