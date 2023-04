Du nez au pif

Voilà un récit qui suit parfaitement mon commentaire de votre précédent article. Car c’est bien le rêve fait d’Irma que Freud commença à imaginer la psychanlyse. Le nez comme image fondatrice. Sans aller jusqu’aux fondement..... Bien tourché à défaut d’être à fleuret moucheté. Nabum, vous excellez pour piquer juste là ou il faut. La Fontaine. Le coche et la mouche :

Dans un chemin montant, sablonneux, malaisé,

Et de tous les côtés au Soleil exposé,

Six forts chevaux tiraient un Coche.

Femmes, Moine, vieillards, tout était descendu.

L’attelage suait, soufflait, était rendu.

Une Mouche survient, et des chevaux s’approche ;

Prétend les animer par son bourdonnement ;

Pique l’un, pique l’autre, et pense à tout moment

Qu’elle fait aller la machine,

S’assied sur le timon, sur le nez du Cocher ;

Aussitôt que le char chemine,

Et qu’elle voit les gens marcher,

Elle s’en attribue uniquement la gloire ;

Va, vient, fait l’empressée ; il semble que ce soit

Un Sergent de bataille allant en chaque endroit

Faire avancer ses gens, et hâter la victoire.

La Mouche en ce commun besoin

Se plaint qu’elle agit seule, et qu’elle a tout le soin ;

Qu’aucun n’aide aux chevaux à se tirer d’affaire.

Le Moine disait son Bréviaire ;

Il prenait bien son temps ! une femme chantait ;

C’était bien de chansons qu’alors il s’agissait !

Dame Mouche s’en va chanter à leurs oreilles,

Et fait cent sottises pareilles.

Après bien du travail le Coche arrive au haut.

Respirons maintenant, dit la Mouche aussitôt :

J’ai tant fait que nos gens sont enfin dans la plaine.

Ca, Messieurs les Chevaux, payez-moi de ma peine.

Ainsi certaines gens, faisant les empressés,

S’introduisent dans les affaires :

Ils font partout les nécessaires,

Et, partout importuns, devraient être chassés.



Le Coche et la Mouche