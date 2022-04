Elire pour ne pas mourir

C'est une série d'épisodes qui a commencé à deux mois de l'élection.

Elle est à écouter en cliquant sur le titre ou en écoutant le podcast des débuts de chaque épisode.

Chaque séquence commence comme une litanie par les mots de Macron : "la France n'est pas un pays réformable, C'est un peuple qui déteste ça". Cette citation trouve son dénouement dans "Il faut lui expliquer et lui proposer de se transformer en profondeur".

1. Le grand écart de politique sous l'ère Pécresse (podcast)

2. La gauche déchirée (podcast)

3. La guerre peut-elle influencer l'élection présidentielle ? (podcast)

4. Macron candidat et maintenant (podcast)

6. Comment Emmanuel Macron a fait exploser la droite et la gauche ? (podcast)

6. Le wokisme (podcast)

7. L'abstention les jeunes et les élections (podcast)

8. La présidence : bilan de campagne (podcast)

L'écrivain Laurent Gaudé raconte la France 2022 (podcast)

Le titre de notre magazine VIF a un titre 'Macron - Le Pen, saison 2 ?" avec une suite écrite "Le contexte de la guerre en Ukraine suggérait que le président sortant pourrait être aisément réélu. Mais la montée en puissance de la question du pouvoir d'achat rebat les cartes. Un tiers des Français voteront probablement pour un candidat d'extrême droite".

Période de réduflation, Le Vif va réduire le nombre de pages du magazine pour réduire l'impact de la hausse du prix du papier et ne pas augmenter son prix de vente (podcast).

Notre gouvernement à la proportionnelle est aussi en deux tours mais le deuxième est dans les alcôves des politiciens qu'il se produit.

Le vote est obligatoire en Belgique depuis 1893. Cette mesure avait pour but de rendre possible le vote de tous et surtout de la classe la plus pauvre sans aucune pression. Un patron ne pouvait pas imposer un jour de travail pendant un scrutin pour empêcher ses ouvriers de se rendre aux urnes.

Le vote n'est pas obligatoire en France pour d'autres raisons libertaires.

L'abstention est le problème de tous les candidats.

Votre premier tour des élections, c'est donc dimanche.

Le second suivra avec un des deux challengers restants, laissé au tapis et l'autre dans les poubelles de l'histoire après plusieurs tentatives.

Le thermomètre, le baromètre et le stéthoscope sont prêts pour les suites des élections françaises.

Français, on vous aime bien. On ne veut pas vous perdre.

Un Français a gagné 200 millions d'euros à l'Euromilion. Il a créé une Fondation avec une grande partie de cette somme dont le but est de s'occuper du réchauffement climatique. Il veut sauver la planète... Raison de plus.

Cela ne veut pas dire qu'il faut relancer l'addiction au jeu.

La défaite en chantant (par Pascale Clark)

5 avril : Emanuel Macron cet inconnu (podcast)

6 avril : Ils avaient de l'or, ils l'ont transformé en plomb (podcast)

7 avril : Mélenchon à la recherche de son trou de souris (podcast)

Mais tant qu'il y a de la vie, il reste de l'espoir et comme dit Sardou "La vie c'est plus marrant. C'est moins désespérant. En chantant".

