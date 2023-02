Et si on s’envoyait vraiment au septième ciel ?

Quand on arrive au septième ciel, on est, dit-on, au comble du bonheur pour décrire le plus haut point du plaisir sexuel. Le ciel est le seul lieu que l'Homme n'a pas encore totalement exploré et compris d'où sa fascination.

Dans l'histoire, le 14 février est devenu la fête des amoureux à cause d'un obscur Saint Valentin. Le 14 février est déjà derrière nous.

Quel est le lien entre les deux ?.

J'ai posé la question à ChatGPT

Depuis l'Antiquité, l'homme tente d'expliquer, par la félicité, cette toile bleu marine constellée qui s'exhibe au-dessus de leur tête.

À cette époque, la Terre est le centre en royaume de l'univers avec tous les objets stellaires tournant autour d'elle, englobée dans des sphères transparentes qui ont chacune des mouvements et des trajectoires singulières comme dans l'ordre, la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter et Saturne.

Dieu, le maître de l'univers, trônait dans une sphère supérieure, nommée "firmament" surplombant toutes les autres, en portant les étoiles.

« Au troisième ciel » se trouvait Vénus, la déesse de l'Amour, dans un état de bonheur total. Pour augmenter le le degré de plaisir pour atteindre le bonheur, il faut s'éloigner et s'élever jusqu'au « au septième ciel » celui de Saturne.

Finalement, qu'importe le lieu, pour s'élever au septième ciel ou au milieu des oiseaux, c'est toujours un ravissement exquis.

L'évolution de la vision qu'a la société sur la sexualité, de 1800 à nos jours était le sujet présenté en 2010, à l'ULB dans le cadre de son 175ème anniversaire.

Il était divisée en cinq chapitres auxquels j'avais ajouté la sexualité de l'époque et l'après.

Ce billet avait été discuté à l'époque sur agoravox.fr.

Aucun commentateur de cette époque n'existe encore sur ce forum.

Ce serait amusant de découvrir l'évolution des réactions.

Chez les Grecs des anciens régimes, cela nécessite une réunion entre eux.

La femme, selon Lacan, est dépourvue de sexualité et condamnée aux travaux de l’aiguille et à la cuisine. Parfois, elle se pique pour le grand bien de la population car quand elle s’endort, elle fout la paix de la gente masculine.

Contrairement à ce que disait Freud, la femme n’est pas qu'un animal sauvage. Elle pense aussi. Ce privilège n’étant pas dans l'esprit de Descartes qui préférait les cartes au jeu de dés. C'était plutôt la femme pense quand sa panse réclame sa pitance.

Mais c'est fini. Même dans la filière scientifique et les profils STEM, même sous-représentées, les femmes ont pris le relais des hommes

.

Elle pense, donc, elle peut faire beaucoup de choses que l'homme n'a plus envie de faire.

Voilà comment on définissait cette "pauvre" femme.

Michelle Perrot qui a aujourd'hui 94 ans, en parlait dimanche abondamment du féminisme, interviewée pour son livre "Le temps des féminismes"

(résumé

).

« Je suis historienne, et féministe. La nuance est très importante : je ne suis pas une historienne féministe, je ne sers pas de cause, même si le féminisme a joué un très grand rôle dans ma vie ».

Le #MeToo et le féminisme ont, en effet, apporté un bouleversement majeur dans l'histoire de la sexualité

.

Mais, il y a eu aussi une princesse indienne, dont Jean-Noël Liaut venait parler hier soir dans Déclic, au sujet de son livre "La Princesse insoumise"



.

Le masculinisme, plus personne en parle en ce terme. il devient plutôt une pathologie sous le forme de machisme.

Mais, aujourd'hui, peut-être dans une relation de cause à effet, on entend de plus en plus de cas de rebelles masculins en colère qui deviennent féminicides vu la résistance de la femme dans une discussion animée qui vire à la dispute, alors que l'homme pense toujours avoir des raisons d'être encore le chef de famille devant la femme à barbe et en culotte.

Le mot "chef" s'écrit aujourd'hui aussi au féminin par le doublement la dernière lettre suivi du suffixe féminin "e".

"Chef" est un mot épicène, c'est-à-dire dont le masculin et le féminin ont la même forme. « Cheffe » est la version féminine de « chef » et les deux termes, lorsqu'ils servent à désigner une femme qui dirige ou qui exerce une autorité, sont parfaitement acceptable".

Ce billet est dans la catégorie "Parodie", pour moi, le problème est résolu, depuis longtemps, chacun à un rôle précis et spécifique dans le ménage : il y a un Ministre de l'Intérieur et un Ministre des Affaires étrangères en alternance.

Pour ce 14 février, un "World Record Speeddating" a été organisé à Bruxelles.

On dit même que ce sera le plus grand speed-dating du monde à Tour & Taxis..

L'organisme belge "Dare To Date" aimerait entrer dans le Guinness Book des records détenu actuellement par l’Irlande, avec 964 personnes.

Les options "men only" et "women only" s'imposent en rencontrant chacun un total de 15 personnes. Pas question de faire des Baisers à la Russe.

Je n'ai pas les résultats dans le Guiness Book

Mais au fond, c'est quoi cette "St Valentin" ?

J'ai posé la question à ChatGPT : "Quel est le lien entre le septième ciel et la saint Valentin ?".

Le terme « septième ciel » est souvent utilisé pour décrire un état de bonheur, de satisfaction ou d’extase intense. Ce concept trouve son origine dans la tradition islamique, où le septième ciel est considéré comme le plus haut niveau de l’univers matériel, où se trouvent les jardins du paradis.

En ce qui concerne la Saint-Valentin, il s’agit d’une fête célébrée le 14 février dans de nombreux pays du monde, qui est traditionnellement associée à l’amour et à la romance. Les couples célèbrent souvent cette occasion en échangeant des cadeaux, des chocolats, des fleurs ou en s’offrant un dîner romantique.

Le lien entre le septième ciel et la Saint-Valentin peut être établi dans le sens où la fête de la Saint-Valentin est souvent considérée comme une occasion pour les couples de renforcer leur lien amoureux et de se rapprocher encore plus. Dans ce contexte, le septième ciel peut être utilisé comme une métaphore pour décrire l’état de bonheur et d’extase que l’on peut ressentir lorsqu’on est amoureux et qu’on passe du temps avec la personne qu’on aime. Ainsi, la Saint-Valentin peut être considérée comme une journée où les couples peuvent atteindre ensemble le septième ciel de leur amour".

Tout de suite après j'ai reçu le message résultant probablement d'un bug : "Erreur d’application : une exception côté client s’est produite (voir la console du navigateur pour plus d’informations)".

Comme client, d'après ChatGPT, je bug, je ne suis pas bien appliqué au niveau de ma console en navigateur de l'entreprise...

J'ai fêté mes noces d'or de la complémentarité l'année dernière. Si ce fut le meilleur moment pour me rappeler de mes "Meilleurs Moments de Souvenirs", j'ai encore, en principe, d'autres noces primées pour remettre le couvert dans la lignée et le rayon M.M.S.

Il est loin le M.M.S., "Matin, Midi et Soir".



Il me reste encore les noces de diamant, "Money, Momentum et Sensibilité", les noces de platine, "Motus, Mollesse et Sinistrose", les noces de chêne, "Monologues, Motus et Silence" et les noces d'eau, "Médecine, Mortadelle et Survie".

Aujourd'hui, on se marie de plus en plus tard



.

A l'origine ce cette St Valentin du 14 février, il y a un prêtre romain emprisonné pour avoir célébré des mariages et qui sera décapité le 14 février 270.

Loin d'être sexy, mais depuis, il fait perdre la tête aux suivants dans l'histoire

.

Aujourd'hui, l'homme offre des roses à la femme qu'il aime.

Mais attention, car on apprenait la semaine dernière que ces roses étaient dangereuses, qu'elles étaient contrôlées à l'aéroport de Liège et qu'il y en avait que très peu qui étaient refusées

.

Donc, pour la Saint Valentin, pas de risques, plus de roses.

Il faut trouver autre chose et on pense au chocolat..

Dais là encore, il faudra bientôt de la biodynamie avec du chocolat plus bio que le bio

.

La séduction par la couleur des animaux comme le racontait le "Jardin extraordinaire" n'est pas passée chez l'homme.

En attendant, pour le grand jeu de la séduction, sera-ce le "Resto du cœur", alors ?.

Resto, d'accord, mais pas celui-là.

Ce sera un autre avec une belle table dressée avec des mets très fins.

Cette année, je m'y suis pris trop tard pour réserver une table.

Le resto rituel était complet.

Je n'ai pas osé répondre : "cela ne fait rien, réservons une table pour la fin du mois. Disons, le 30 février".

Mon épouse aurait vraiment soupçonné que j'avais contracté la maladie d'Alzheimer.

Le cactus parle de la Saint Valentin avec quelques amoureux spéciaux.

Là on est arrivé au sommet de l'illusion et des allusions



.

. Là on est arrivé au sommet de l'illusion et des allusions

L'amour est un attachement profond, désintéressé, à caractère passionnel, pour une personne ou une idée ou une valeur qui peut se traduire par des amourettes, dans un amour-propre.

Au singulier, le mot "amour" est masculin et au pluriel, féminin.

Les chansons d'amour déploient pléthore de stratégies de communication toujours sophistiquées



.

Les humoristes s'en donnent à cœur joie pour ce 14 février.

Une femme, Anne Roumanoff et un homme Gad Elmaleh en parlent avec accents différents :

Le cinéma n'est pas en reste pour la St Valentin.

Non, vraiment, je préfère résolument arriver au septième ciel sans cet illustre prêtre décapité pour l'occasion.

Et vous ? Allez-vous attendre le 14 février pour vous envoyer en l'air ?

Allusion