Eustache et Phaloppe

Voilà qui me rappelle un moment un peu difficile de ma vie. Voulant retrouvant le parfum enivrant d’un premier amour (Jeux interdits avec Brigitte Fossey. Ayant justement quelques problèmes au fosses nasales : des polypes. Pas bien grave, mais occasion d’un bol d’air en AUVERGNE à quatre ans. En 1998, voulant sentir ma Madelaine de Proust dans les Côtes d’OR en Auvergne, m’étant retrouvée seule avec le fils des logeur : un Michel (on oublie pas,...), il nous avait mis dans le même lit.... Hum. Jeux innocents, dormant seulement dans les bras l’un de l’autre, jouant sous les PINS, je retourne sur les lieu du premier pécher d’amour...Et de me coucher sous les pinèdes et leur entêtantes résine (cire d’abeille). Vacances plutôt pluvieuse et tempêtueuses (les hauts du Hurlevents)... Juste le dernier jour : SOLEIL. Et de nous préciter vers un lac. et manger l’aligot. Retour : le drame : me réveillant : un vertige épouvantable : Tout ce mis à tourner.... Passons les détail... A l’époque problème assez méconnu des médecins. Diagnostic : vertige vagual... NON, non. Et un médecin un mois après de me dire de revenir à un RDV ; il avait compris. Je vous jure, la rencontre. Imaginez un médecin qui devant vous ouvre un livre de médecine et vous dit : cupulo lithiase cuticulaire. Késako ???? Allez debout : sur la table. Et de me balancer de droite à gauche comme un sumo. Volià, cela ira bien mieux. Ouaih, mais comme pour les vaccins : une séance pas suffisant. Vais voir une autre médecin : oh c’est rien : le vertige vous savez ce que c’est avec un clin d’oeil vaguement troublé. Style : depuis combien de temps n’avez-vous pas... Bon passons... et de me renseigner (bizarre, il y eut une épidémie du même trouble). Oreille interne : pour diverses raisons (encore peu connues), de micro-organismes franchissent une barrière et se dispersent dans un liquide. Maintenant on parle de vertige positionnel (idem que les nausées sur un bateau ou dans un bus avec une descente plein de tournants).... Un peu grâce à moi et d’autres qui ont vécu la même chose : Des centres du vertiges se sont ouverts. C’est très troublant le OREILLES ;... Les murs ont des oreilles...Le gars aurait pu s’appeler Eustache ou GABRIEL... Un mot qui commence par OR ne peut que receler des trésors.... entre le marteau et l’enclume Héphaistos forgeait ou ciselait des bijoux. A taper trop fort : des cristaux sont sortis au delà de leurs frontières dans un éclat vertigineux. C’est joli une oreille interne. Comme les coquillages : elle est certainement élaborée selon le nombre d’OR : https://www.google.com/search?q=oreille+interne&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=icRTrCcPRIO45M%252CtQH6-IYr0aUZdM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQwXJVn53K1UCibvK7zNj-oiFPJzQ&sa=X&ved=2ahUKEwjT98zjp7rxAhU5_7sIHcdVAr8Q_h16BAgQEAE#imgrc=icRTrCcPRIO45M. L’enfant d’or et dormira bientôt. Bonne nuit les petits https://www.youtube.com/watch?v=kcJmN1TVx0I