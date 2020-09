Filer un mauvais coton

Bonjour Nabum, je lisais hier un livre de Luc Bigé (écrit en 1996) sur les conjonction de pluton et saturne qui rythmaient la constitution du bébé ISRAEL. Il cite comme dattes marquantes : 1851-1883-1914-1947-1982 et 2020. Nous y sommes. Il dit aussi que la conjonction est liée à un état d’agoraphobie (Israel n’est pas plus grande que la Beelgique et doit se défendre de tous les côté pour survivre,...). Quelle pré VOYANCE. il ne parlair pas de COVID,... mais le co-VIDE est bien d’actualité. L’angoisse vis à vis de l’autre. Nous sommes chacun un peu comme ISRAEL. En « état » individuel de survie. J’ai aussi appris qu’ISRAEL signifie : celui qui lutte avec DIEU.

Jacob lutte avec Dieu - son nom est changé en Israël