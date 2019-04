François Asselineau à la matinale de France Inter

Ceci est une parodie.

« Ce matin, nous recevons le président de l'Union Populaire Républicaine, le parti du Frexit... »

« Oui Nicolas, le fondateur de ce parti antieuropéen intrigue ou ulcère les Français depuis qu'ils voient ses affiches collées par d'obscures petites mains, partout le long du périphérique. Mais qui se cache derrière l'UPR ? Francois Asselineau, bonjour.”

« Bonjour Léa Salamé ! »

« Rappelons qui vous êtes, car tous ne vous connaissent pas encore. On dit de vous que vous soutenez des thèses complotistes, que vous voyez partout la main de la CIA et bien sûr que vous êtes pour la fin de l'Europe. J'ajouterai, pour ceux qui seraient tentés d'être un de vos nouveaux adeptes, que vous êtes aussi souvent invité sur Russia Today, la chaîne du Kremlin et quelquefois aussi sur Sud Radio, la station du rugby et des blagues potaches sur les blondes.... François Asselineau, avez-vous conscience d'être un OVNI en politique ? »

« Madame Salamé, qui est ce « on » ? Ce qui est sûr c'est que nous ne vivons pas sur la même planète ! Je vais où l'on m'invite et le moins que l'on puisse dire, c'est que sur le Service Public, je n'exiiiste paaas... Depuis le premier tour, soit il y a plus de vingt mois, j'ai eu droit à exactement zéro heures, zéro minutes, ... »

« Je vous coupe François Asselineau, mais les sondages vous donnent à 1 %, n'est-ce pas un aveu cinglant de votre échec à intéresser les Français ? »

« Oooh, vous savez les sondages... mais merci de m'inviter puisque je n'intéresse personne ; votre abnégation mérite un grand respect... Dois-je m'en aller maintenant ? Ou peut-on enfin parler de notre programme ? »

« Justement parlons-en : Comprenez-vous ceux qui disent que votre Frexit ne peut mener la France qu'à la catastrophe, à la ruine, dans un trou noir sans fin ? ... Un raz-de-marée submergeant nos côtes tandis que les volcans d'Auvergne se réveilleraient soudainement et que des météorites tomberaient sur les principales agglomérations de France... Comprenez-vous que les Français soient réticents à vous suivre dans une sordide apocalypse funeste, alors que notre Président, lui, nous conduira à l'Europe de la paix, au vivre-ensemble, un monde fleuri, peuplé de petits lapins folâtrant dans l'herbe folle, sous un rassurant ciel d'étoiles dorées ? »

« Écoutez, ce que vous racontez, c'est du n'importe quoi. Je ne toucherai ni au sommeil des volcans, ni n'appelerai les comètes à interférer dans le jeu politique français. Avant de parler du Brexit, car je suis sûr que vous allez me poser la question, je voudrais... »

« Justement, je rebondis sur le Brexit ; Ne voyez-vous pas qu'il tourne à la tragédie grecque ? »

« Attendez... vous m'avez encore interrompu, ce n'est pas bien Léa... »

« Comment peut-on être encore pour la sortie de l'Union Européenne en ayant vu l'échec du Brexit ?! »

« Mais enfin, Saint-Thomas doit se retourner dans sa tombe ! Le Brexit, contrairement à tout ce que répètent les médias, ne se passe pas si mal que ça, si vous regardez les chiffres du chômage... »

« François Asselineau, comprenez-vous que nos concitoyens ne veuillent pas connaître le manque de papier toilette qui se profile, les bourses Erasmus qui sautent, les avions qui ne peuvent plus atterrir... »

« Attendez, toutes ces absurdités font partie du « Fear Project » ; faire peur aux Britanniques. Vous verrez au lendemain du Brexit, Big Ben sonnera toujours l'heure du thé et la Reine Elisabeth agitera toujours sa main gantée par la fenêtre du carrosse... »

« Un récent sondage montre que plus de 70 % des Français sont contre le Frexit. Que dites-vous de ça ? Vos idées sont majoritairement rejetées par les Français ! »

« Écoutez... Monsieur Macron a déclaré, il y a un an à la BBC, que dans le cas d'un référendum sur le Frexit... »

« Oui, nous savons déjà tout cela, François Asselineau, vos arguments sont éculés ; vous ne nous apprenez rien puisque nous avons accès aux sondages secrets de l'Élysée... »

« Madame Salamé, d'abord éculé est un terme un peu fort de café. Je ne sais pas d'où vous sortez vos éléments de langage ! Et puis, comment avez-vous accès à ces sondages, puisqu'ils seraient secrets ? »

« Je ne vous révèlerai pas mes sources, mais elles ont été fast-checkées à l'éco-dîner de Place Publique à la Coupole et au brunch de Private Square au Fouquet's. D'ailleurs, François Asselineau, condamnez-vous sans réserves les violences sur les Champs-Elysées ? Que pensez-vous des Gilets jaunes ultras ? Trouvez-vous Eric Drouet légitime ? Soutenez-vous les factieux contre notre président légitimement élu ? »

« Ne vous prenez pas pour une katioutchka russe, Madame Salamé. Notre parti est solidaire du mouvement des Gilets jaunes, ça, c'est tout à fait vrai... »

« Vous approuvez donc les violences ? »

« Non, bien entendu, nous.... »

« Je répète ma question : trouvez-vous Éric Drouet légitime ? Relayez-vous ses appels à la violence ? »

« Mais je... enfin... Je n'ai pas visionné les vidéos en question, mais d'après ce que j'ai entendu dire je ne crois pas que Monsieur Drouet appelle à la violence, ni d'ailleurs... »

« Donc vous soutenez bien Éric Drouet. Et Alain Soral, qu'en pensez-vous ? On dit que vous êtes très proche d'Étienne Chouard ; qui lui-même est proche de Soral ; qui lui même est un antisémite notoire. »

« Léa Salamé, je ne connais ni Alain Soral, ni même Éric Drouet. Quant à Étienne Chouard, merci d'en parler car il a annoncé qu'il voterait ... »

« Mais vous venez à peine de nous dire que vous disculpiez Éric Drouet ! Monsieur Asselineau, comment les Français pourraient-ils vous faire confiance, alors que vous venez de vous contredire devant nos auditeurs ! »

« Mais pas du tout ! Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit ! Je vous répète que... »

« Nos auditeurs seront juges. François Asselineau, vous avez été récemment débunké sur votre conférence qui clame que l'Union Européenne serait un projet nazi. Regrettez-vous votre conférence ? Allez-vous faire acte de contrition auprès des petits-enfants de Monnet et de Hallstein ? Allez-vous lécher la plaque que Madame Merkel a apposé récemment en hommage au premier président de la CEE ? Allez-vous vous recueillir avec un bouquet de violettes, la larme à l'oeil sur le tombeau du père de l'Europe au Panthéon ? Iriez-vous jusqu'à autodissoudre votre parti complotisto-conspirationniste ? »





« Je peux répondre ? »

« Vous avez trente secondes, car ici vous n'êtes pas en conférence et nos auditeurs veulent des faits sourcés. »

« Léa Salamé, sur Hallstein, je persiste et je signe. Je renvoie les auditeurs de France Inter à ma conférence sur les Origines du monde... »

« Pas de publicité déplacée, s'il vous plaît ! De jeunes esprits innocents boivent encore leur Nesquick à cette heure-ci ! »

« Je continue : notre parti se porte très bien et nous ne sommes pas des conspirationnistes. Nous ne voyons pas les Russes partout comme Monsieur Macron, nous ! »

« Je rebondis. Que pensez-vous de Poutine ? Préfèreriez-vous Poutine à Macron, à la tête de la France ? »

« Vladimir Poutine n'est pas un Saint, mais force est de constater que... »

« Vous admirez donc l'homme viril, l'autocrate qui jouit d'un grand prestige de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen ? Comment l'UPR se finance-t-il ? Êtes-vous déjà allé en Russie ? »

« il ne s'agit pas de faire des raccourcis. Nous n'avons pas de financements étrangers et d'ailleurs nous sommes totalement indépendants des banques, ce qui n'est pas le cas de... »

« Avez-vous été approché par les Russes ? Condamnez-vous le régime de Maduro ? »

« Je voudrais revenir si vous me le pemettez à votre première question, et ensuite je répondrai à la seconde, puis la troisième... »

« Répondez-moi, François Asselineau : Condamnez-vous le régime de Maduro ? Condamnez-vous l'intevention de Poutine au Vénézuela ? »

« Je ne suis pas un fan de Maduro, mais reconnaissez que les États-Unis.... »

« Ah les Etats-unis, nous y voilààà ! Voyez-vous vraiment la CIA partout ? »

« Je ne dis pas que le CIA est derrière tous les événements géopolitiques, mais l'expérience des décennies passées nous montre que... »

« Le Dalaï-lama est un agent de la CIA, c 'est ça ? »

« Ce que j'ai dit est que, et d'ailleurs même Libération l'a reconnu, c'est que... »

« Vous n'en faites pas un peu trop ? Les Etats-unis seraient les méchants et la Russie, les gentils, c'est ça ? »

« Madame Salamé, votre binarité vous dessert. Ce que j'affirme est que... »

« Feriez-vous une alliance avec le RN ? un parti que l'on sait proche de Poutine... »

« Mais certainement pas. Nous sommes pour la sortie de l'UE et de l'OTAN, or le RN n'est .. »

« Soutiendrez-vous Florian Philippot ? »

« Mais non ! Pourquoi voudriez-vous que je soutienne quelqu'un qui me pique toutes mes idées ? »

« Donc, vous nous confirmez être proche de Philippot, l'ancien bras droit de Marine Le Pen. »

« Mais non, c'est tout à fait faux ! Ecoutez, je milite depuis 12 ans pour le Frexit, alors que... »

« Approuvez-vous Marine Le Pen quand elle dit que Poutine est un grand président ? »

« Mais si Madame Le Pen dit que demain il fera beau, je vais dire le contraire ? »

« Donc, vous nous confirmez votre admiration pour Poutine. Si les Russes envahissent l'Europe, irez-vous les acclamer sur les Champs-Elysées ? »

« Les Russes n'envahiront pas l'Europe. C'est de la propagande distillée par les Euro-Atlantistes pour faire peur aux Français... »

« L'UPR est donc là, comme RT ou Spoutnik, pour redorer l'image de Poutine ! Vous rendez-vous compte de ce que vous dites à une heure de grande écoute ? »

« Mais je ne suis pas là pour défendre Poutine ! Si vous me laissez terminer je vous expliquerai que... »

« Poutine assassine ses opposants, violente les homosexuels, emprisonne les Femens, envahit régulièrement les pays voisins et on peut légitimement suspecter qu 'il mange des petits tigreaux de Sibérie crus et flambés à la vodka... »

« En effet, il a un appétit d'ogre. Et Macron est le petit Poucet. C'est déjà l'heure de Péro ? »

« Francois Asselineau, vous vous moquez de nos concitoyens qui aiment s'endormir le soir après la grand'messe du vingt-heures avec de jolis contes comme : Blanche Europe et les sept populistes, le Matriokchat botté, la Barbe jaune, Aachenskapelle et Merkel, les bonnes fées Mimi et Brigitte, le petit Mélenchon rouge, Cendres au Crillon et la petite pantoufle d'énarque, RIC à la louche ou la peau de Bel Âne... J'ai du mal à croire ce que j'entends dans ce studio. Les auditeurs de France Inter doivent être interloqués en vous écoutant. »

« Moi, ce que j'ai du mal à croire c'est que vous m'aviez répondu sur le plateau d' On n'est pas couchés concernant le financement de Daech. Vous affirmiez qu'ils ne se finançaient que par l'exploitation du pétrole ! C'est vrai ou c'est pas vrai ?! »





« Vous voulez prouver quoi ? Vous mettez en doute ma probité ? »

« Non pas du tout.. enfin... hum. Je vous rafraîchis juste la mémoire : je vous disais que le Qatar et L'Arabie saoudite... »

« Que les Saoudiens ne sont jamais allés sur la Lune, c'est ça ? »

« Vous vous moquez de moi, Léa Salamé ! »

« Je fais mon travail de journaliste qui est démêler le vrai du faux ! Vous n'êtes pas sérieux, Monsieur Asselineau ; vous propagez des Fake News sur Internet, votre domaine de prédilection. »

« Et vous-mêmes ? Vous êtes les premiers pourvoyeurs de Fake News ! »

« Qui vous ? Les journalistes, les francs-maçons ? Les juifs ? C'est ça votre discours ? »

« Non, vous, Madame Salamé, vous ici à France Inter ! »

« Calmez-vous, François Asselineau ! Vous êtes devenu tout rouge et bien agressif tout à coup ! Vous avez une drôle de conception du débat politique. On voit le respect que vous avez pour les femmes journalistes ! Je pense que nos auditeurs sauront maintenant à qui ils ont affaire. »

« Je suis très calme ! Même trop calme, si vous voulez mon avis !

« […] Excusez-moi, on me parle dans mon oreillette […] Quoi ? [...] Quand ? C'est pas vrai ! »

« Maitre Salamé, votre réquisitoire est-il terminé ? Je dois partir pour Londres pour préparer notre grand événement : Ici Londres ; Radio Paris à l'amende. J'espère que vous en toucherez un mot à vos auditeurs ! Je n'ose espérer que Radio France y envoie un correspondant... »

« Je... je... Faites-ce que vous voulez.... Je... Nicolas, je vous laisse le micro !... »

« Léa, que se passe-t-il ? Vous perdez les eaux ? »

« C'est Raphaël,... il a glissé sur une peau de banane en sortant de la Coupole. Il... il est aux urgences, … mais il paraît que... que le personnel est en grêve... L'interne s'est pris un tir de flashball, samedi dernier ! Je file, désolé, ciao. »

« Bon courage Léa. Je pense que les auditeurs seront d'accord si on ouvre un cagnotte pour sauver la tête de Liszt du PS. »

« Part. S. 12. Requiem aeternam,.bzz...bzzz...bzzz... in pace. Amen. »

« Monsieur Asselineau, il me semble que Léa Salamé vous a laissé une dernière question sur cette note. Tenez, je vous la donne, vous la lirez vous-même avant d'y répondre. »

« Mon léger embonpoint me protège de toutes les vilénies de la vie médiatique. Je mets mes lunettes upr.fr... voilà je lis : François, je vous écris ce billet car je n'ose vous le demander de vive voix : seriez-vous libre un prochain jour pour me rejoindre incontinent dans mon alcôve de Saint-Germain-des-Pravés ? Je rêve d'assouvir un désir profond que je nourris depuis des lustres : il s'agit me faire châtier, ligotée sur mon célèbre divan levantin. En sus de cette affreuse punition, vous proféreriez les pires insanités qu'une honnête publiciste de la gazette royale peut avoir à supporter, telles : “la Charte de Bavière, l'as-tu jamais décachetée et déroulée ? catin scribouillarde !” ou plus voluptueusement encore : “De quel seigneur es-tu l'obligée ? bâtarde du guet !” Je vous demanderais grâce, mais vous n'auriez aucune mercy ; vous me feriez subir les derniers outrages en me scandant la liste infinie des crieurs et tambours bannis de la Cour, sur injonction du Conseil du Roy, lesquels n'ont point eu droit à ma miséricorde lors que c'était mon devoir absolu envers mes malheureux confrères et consoeurs. Vous auriez ainsi, en accomplissant mon désir le plus cher, toute ma reconnaissance éternelle. Mon enfer de Dame de déshonneur serait désormais pavé pour que je puisse un jour connaître la rédemption finale et gagner, auréolée, le Mont Pulitzer. Je fais appel à votre admirable connaissance des traités de scarification car malheureusement des maîtres-queux de votre envergure sont rares ou malhabiles dans les auberges que je fréquente. Après avoir lu cette missive, je vous prierais de la mâcher bien sans délai, pour qu'aucun des deux douzaines de bouffons gagés sur la Caisse royale, qui espionnent derrière les colonnes du palais rond, ne mettent la main dessus et aillent en porter la rumeur d'Artois en Navarre ; ce qui me ferait grand tort. J'attends votre retour par la malle du soir. Votre secrète amie qui se veut du bien, Signé Léa »

« Je ne connaissais pas Léa sous cet angle des liaisons dangereuses ! »

« Ca m'a tout l'air d'être une Fake News de Premier avril ! N'empêche ; je réponds à tous mes messages. On va voir ce qu'on va voir, Madame Salamé ! Attendez-vous à voir sortir ma plume et à ce que cette affaire rebondisse !”

Articles précédents :

Edouard Philippe au Téléphone sonne, France Inter (09/03/2019)

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/parodie/article/edouard-philippe-au-telephone-213291

Emmanuel Macron invité à la Matinale de France Inter (24/10/2018)

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/parodie/article/macron-invite-a-la-matinale-de-208843

Peut-on rire de tout ? Le Téléphone sonne, France Inter (18/11/2016)

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/parodie/article/peut-on-rire-de-tout-le-telephone-186650

La matinale de l'été (les attentats, ce que l'on sait), France Inter (15/09/2016)

http://www.agoravox.fr/culture-loisirs/parodie/article/la-matinale-de-l-ete-france-inter-184608

La Norvège, 22 ans après le non à l’Europe, Le téléphone sonne, France Inter (13/07/2016)

http://www.agoravox.fr/culture-loisirs/parodie/article/la-norvege-22-ans-apres-le-non-a-l-182766

Géopolitique II, Poutine et le Caucase, France Inter (11/04/2016)

http://www.agoravox.fr/culture-loisirs/parodie/article/geopolitique-ii-france-inter-179805

Boomerang - France Inter (22/03/2016)

http://www.agoravox.fr/culture-loisirs/parodie/article/boomerang-france-inter-179088

La Russie, le grand jeu dangereux, 7/9 de la semaine, France Inter (27/02/2016)

http://www.agoravox.fr/culture-loisirs/parodie/article/la-russie-le-grand-jeu-dangereux-7-178176

7/9 du dimanche, France Inter (8/02/2016)

http://www.agoravox.fr/culture-loisirs/parodie/article/7-9-du-dimanche-france-inter-177412

Sarkozy invité de la Matinale, France Inter (19/12/2015)

http://www.agoravox.fr/culture-loisirs/parodie/article/sarkozy-invite-de-la-matinale-175603

Valls invité de la Matinale, France Inter (24/11/2015)

http://www.agoravox.fr/culture-loisirs/parodie/article/valls-invite-de-la-matinale-france-174526

Géopolitique I, France Inter (27/10/2015)

http://www.agoravox.fr/culture-loisirs/parodie/article/geopolitique-france-inter-173390