Freluquet montre l’exemple

Fou de Bassan ou Pélican ? Qui pour ceux qui l’ignorent est un symbole christique lié au sacrifice de soi. Le pélican offrant son propre sang pour nourrir ses petits. Selon le Dictionnaire des symboles (1969, édition revue et corrigée 1982) de Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, "on fit autrefois du pélican, oiseau aquatique, sous le faux prétexte qu’il nourrissait ses petits de sa chair et de son sang, un symbole de l’amour paternel. Pour cette raison l’iconographie chrétienne en a fait un symbole du Christ ; mais il en existe aussi une raison plus profonde. Symbole de la nature humide, qui selon la physique ancienne, disparaissait sous l’effet de la chaleur solaire et renaissait en hiver, le pélican a été pris comme figure du sacrifice du Christ et de sa résurrection, ainsi que de celle de Lazare. C’est pourquoi son image fait quelquefois pendant à celle du phénix.

Le symbolisme christique se fonde aussi sur la plaie du cœur d’où s’échappent le sang et l’eau, breuvages de vie : Éveille-toi, chrétien mort, écrit Silésius, vois, notre pélican t’arrose de son sang et de l’eau de son cœur. Si tu la reçois bien... tu seras à l’instant vivant et bien portant.