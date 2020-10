Fuites et éléments de langage

Ce que vous décrivez (très bien d’ailleurs) n’a plus cours depuis la fin de l’ère Sarkozy.

Aujourd’hui, nous sommes à l’époque de la communication avant tout — plutôt de l’hyper-communication.

Le principe est de choisir un thème — assez vague pour bien le manipuler et donc pas trop précis pour ne pas montrer qu’on y connaît rien du tout — et de sélectionner les mots-clés qui seront chantés sur tous les tons et tous les toits du pays.

Ces mots seront ensuite relayés par les sbires de l’information et débattus par des soi-disant « spécialistes » qui iront dispenser leur savoir et philosophie personnelle — remise au goût du jour si jamais ceux-ci se sont trompés.

L’hyper-communication, quant à elle, consiste à noyer littéralement la cible (en l’occurrence le peuple) et le sujet traité sous une avalanche d’informations — et , dans le cas du virus, totalement contradictoires.

Le but de celle-ci est de provoquer la confusion totale de la population, la rendant incapable de juger une situation avec les éléments à sa disposition. Cela permet de créer une sorte d’état second dans lequel les personnes gobent les informations principales et d’obéir aveuglément lorsqu’une décision/un ordre d’une autorité est pris(e).

Pour boucler complètement le système informationnel et instaurer une obéissance sans condition, le pouvoir se doit forcément d’employer deux choses essentielles : des médias collabos et le plus vieil instrument d’autorité qui soit, la peur.

Sont , en conséquence, bannis tous les acteurs sortant du champ de vision propagandiste ainsi que les avis « dissidents » car tous constituent, de fait, une menace effritement puis d’effondrement du rideau de fumée informationnel savamment monté.

Au final, le plus intéressant derrière ces techniques éphémères (mais très bien entretenues par une caste minoritaire et vicieuse au possible) n’est pas la compréhension des mécaniques de système mais ce qui se cache/se prépare derrière, en coulisse.