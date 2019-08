Ils haïssent les routes départementales

@Waspasien

Vous pensez que le pouvoir a envie que nous redevenions responsables ?

Certainement pas !

Le pouvoir central , le jacobinisme, comme dit Nabum, se doit de décider de tout.

Pour « notre bien » naturellement .

Le « libre arbitre » est devenu une incongruité, paradoxalement ,dans ce siècle libéral !

Donc roulons, roulons tous à 90 km/h , c’est la sécurité ... !!!

(Quel que soit le trafic , la météo ,l’éclairage , la visibilité,les tracteurs, etc, etc ..

Sauf pour les files de voitures collées les unes aux autres , en dépit des distances de sécurité ,dont les conducteurs n’ont plus qu’une obsession sous les yeux : l’indicateur de vitesse , pardon le tachymètre .....

Sauf pour les cinglés, et les énervés qui malgré les réglementations, cherchent à dépasser , le plus rapidement possible , les dites files pour ne pas se faire radariser ....

Et le pire ce sont ces flopées de camions , cherchant à éviter les autoroutes et les péages , qui se concentrent sur ces nationales , bourrant à plein moteur , pares choc contre pares choc , à 95 km/h et terrorisant les automobilistes qui tentent de rouler relax .

Mais voilà : en ce qui concerne la sécurité il y a un chef, dans un ministère , dont les décisions ne se discutent pas .

« C’est pour votre bien » qu’on nous répète et en of ça rapporte des sous dans les caisses de l’état et pour les sociétés privées liées .

Est ce que tout ceci réduit la délinquance routière, le nombre de blessés ?

Bien sûr que non !

Quand on conduit sans permis , bourrés ou drogués ,ou simplement très stressés, on ne tient pas compte des ces réglementations .

Et une chance sur mille ( ?) de se faire pincer , car les radars n’arrêtent personne sur le fait .